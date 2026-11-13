Οδυσσέας Δήμας: Σημειώσεις-φωτιά με ονόματα αθλητών και χρηματικά ποσά

Μια ατζέντα με ονόματα αθλητών και χρηματικά ποσά, τα οποία φέρεται να είχαν καταβάλει ή να όφειλαν στον Οδυσσέα Δήμα, βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών για την υπόθεση ντόπινγκ που αποκαλύφθηκε στην Αττική. Σύμφωνα με πληροφορίες του ρεπορτάζ, στις χειρόγραφες σημειώσεις που εντοπίστηκαν στην κατοικία του 58χρονου προπονητή περιλαμβάνονται αναφορές σε γνωστή αθλήτρια και δύο πρωταθλητές άλλων αθλημάτων.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία δεν έχουν παρουσιαστεί αναλυτικά από την Αστυνομία, η οποία επιβεβαιώνει ωστόσο την κατάσχεση ιδιόχειρων σημειώσεων και 17 δελτίων αθλητών. Τα ευρήματα εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας για τη φερόμενη προμήθεια και χορήγηση απαγορευμένων ουσιών ντόπινγκ, υπόθεση για την οποία συνελήφθη ο Οδυσσέας Δήμας, αδελφός του Ολυμπιονίκη Πύρρου Δήμα.

Η ατζέντα, τα ονόματα και τα ποσά που εξετάζονται

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι χειρόγραφες σημειώσεις που βρέθηκαν στο σπίτι του προπονητή δεν περιορίζονται σε απλές καταγραφές. Φέρονται να περιλαμβάνουν ονόματα αθλητών και χρηματικά ποσά, τα οποία, αντιστοιχούν σε χρήματα που είχαν δοθεί ή παρέμεναν οφειλόμενα στον 58χρονο.

Ανάμεσα στα ονόματα που φέρεται να περιλαμβάνονται στις σημειώσεις βρίσκεται μία ιδιαίτερα γνωστή αθλήτρια, καθώς και δύο πρωταθλητές σε διαφορετικά αθλήματα. Η ταυτότητα των προσώπων δεν έχει δημοσιοποιηθεί, ενώ η αναφορά ενός ονόματος σε χειρόγραφη σημείωση δεν αποδεικνύει από μόνη της συμμετοχή σε παράνομη συναλλαγή ή χρήση απαγορευμένων ουσιών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα 17 δελτία αθλητών που εντοπίστηκαν στην κατοικία του Οδυσσέα Δήμα. Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία , τα δελτία συνδέονται με αθλητές του σωματείου «Πύρρος Γλυφάδας», ενώ εξετάζεται εάν ο 58χρονος εξακολουθούσε να έχει προπονητικό ρόλο παρά τον αποκλεισμό που του είχε επιβληθεί.

Οι έρευνες στη Γλυφάδα και στο ΟΑΚΑ

Στην κατοικία του 58χρονου στο Νέο Ηράκλειο εντοπίστηκαν συνολικά 871 τεμάχια, μεταξύ των οποίων δισκία και αμπούλες παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν επίσης 17 δελτία αθλητών, ιδιόχειρες σημειώσεις, ένα κινητό τηλέφωνο και 15.000 ευρώ σε μετρητά.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε αθλητικό σύλλογο στη Γλυφάδα, όπου φέρεται να έδινε το «παρών» ο προπονητής. Έρευνα έγινε και στο ΟΑΚΑ, καθώς υπήρχε πληροφορία ότι ο 58χρονος νοίκιαζε χώρο που χρησιμοποιούσε ως αποθήκη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν, από την έρευνα στον συγκεκριμένο χώρο δεν προέκυψε κάποιο εύρημα.

Οι Αρχές λαμβάνουν καταθέσεις από πρόσωπα του αθλητικού συλλόγου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο Δήμας συνέχιζε να προπονεί αθλητές παρά την ποινή αποκλεισμού που του είχε επιβληθεί. Στο επίκεντρο βρίσκεται, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο να διατηρούσε παράνομη προπονητική δραστηριότητα στο σωματείο «Πύρρος Γλυφάδας».

Ο 12ετής αποκλεισμός και η υπόθεση του ανήλικου αθλητή

Ο Οδυσσέας Δήμας δεν είχε πλέον δικαίωμα να ασκεί προπονητική δραστηριότητα, καθώς του είχε επιβληθεί αποκλεισμός διάρκειας 12 ετών μετά από υπόθεση ντόπινγκ που αφορούσε αθλητή του. Συγκεκριμένα, σε δείγμα ούρων ανήλικου αθλητή εντοπίστηκε η απαγορευμένη ουσία οξανδρολόνη, με αποτέλεσμα να επιβληθούν ποινές τόσο στον ίδιο όσο και στον προπονητή.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, ο αποκλεισμός του 58χρονου ισχύει από τις 27 Μαΐου 2025 έως τις 26 Μαΐου 2037, ενώ στον αθλητή επιβλήθηκε ποινή αποκλεισμού 10 μηνών.

Η υπόθεση που οδήγησε στη νέα αστυνομική έρευνα αφορά, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., προμήθεια και χορήγηση απαγορευμένων ουσιών ντόπινγκ σε αθλητές από τον Απρίλιο του 2024. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.

Οι 25 αμπούλες Actovegin και τα σκευάσματα χωρίς έγκριση

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πληροφορία ότι ανάμεσα στα κατασχεθέντα σκευάσματα περιλαμβάνονται 25 αμπούλες με τη δραστική ουσία Actovegin. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ρεπορτάζ, φέρονται να προέρχονται από χώρα της Ανατολικής Ευρώπης, με τη Ρωσία να αναφέρεται ως πιθανή προέλευση.

Το Actovegin είναι σκεύασμα ζωικής προέλευσης, που παράγεται από επεξεργασμένο αίμα μόσχων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δοθεί για την υπόθεση, δεν διαθέτει έγκριση κυκλοφορίας στην ελληνική αγορά από τον ΕΟΦ. Για τα κατασχεθέντα φαρμακευτικά σκευάσματα, ο Οργανισμός έχει επισημάνει ότι δεν είναι εγκεκριμένα στην Ελλάδα και κρίνονται επιβλαβή για την υγεία των χρηστών.

Η δίωξη και τα επόμενα βήματα της έρευνας

Ο 58χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, όπου του ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακούργημα που αφορά την παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία απαγορευμένων ουσιών με σκοπό την αλλοίωση της αγωνιστικής απόδοσης ή τη συγκάλυψη τέτοιας μεταβολής, κατ’ επάγγελμα και με σκοπό την απόκτηση περιουσιακού οφέλους. Αντιμετωπίζει επίσης κατηγορία σε βαθμό πλημμελήματος για παραβίαση της νομοθεσίας περί φαρμάκων.

Τα κατασχεθέντα πειστήρια αναμένεται να εξεταστούν από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ., ενώ οι καταθέσεις και η αξιολόγηση των χειρόγραφων σημειώσεων αποτελούν κρίσιμα σημεία της έρευνας. Το ζητούμενο για τις Αρχές είναι να διαπιστωθεί εάν υπήρχε οργανωμένο δίκτυο προμήθειας και χορήγησης ουσιών, ποιοι είχαν σχέση με τις συγκεκριμένες συναλλαγές και εάν ο 58χρονος συνέχισε να ασκεί προπονητική δραστηριότητα παρά τον αποκλεισμό του.

Β.Σ.