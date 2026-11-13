«Μάτια ερμητικά κλειστά» στον Πειραιά

Πιο… ξαναμμένοι από ποτέ επιστρέφουν αύριο στο θρυλικό 2+2 Club, με «παράδοση» στη διοργάνωση πάρτι οργίων, οι λάτρεις του swinging στην Ελλάδα!

Ζευγάρια χωρίς ταμπού, που «διψούν» για ανταλλαγές συντρόφων και ατέλειωτες σαρκικές απολαύσεις μακριά από αδιάκριτα βλέμματα, θα ρίξουν… άγκυρα στον Πειραιά για να ζήσουν μια άκρως αισθησιακή νύχτα που θα φέρει στον νου σκηνές από τη γνωστή αμερικανική ταινία του Στάνλεϊ Κιούμπρικ «Μάτια ερμητικά κλειστά».

«Υπάρχουν parties που ξεκινούν με ένα ποτό και τελειώνουν με μια ωραία ανάμνηση. Και υπάρχουν και εκείνες οι βραδιές που έχουν κάτι διαφορετικό: μυστήριο, ένταση, ανατροπές και μια ατμόσφαιρα που σε κάνει να ξεχνάς για λίγο την καθημερινότητα. Μία τέτοια βραδιά ετοιμάζεται για το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στον Πειραιά!» αναφέρεται στο σχετικό Δελτίο Τύπου που διαφημίζει το «πικάντικο» πάρτι οργίων, το οποίο αναμένεται να γίνει το απόλυτο talk of the town! «Το 2+2 Swingers Club, ένας χώρος που έχει συνδέσει το όνομά του με την εξέλιξη της swinging σκηνής στην Ελλάδα, ετοιμάζεται να υποδεχθεί τους καλεσμένους του σε ένα εντυπωσιακό EYES WIDE SHUT PARTY, εμπνευσμένο από τον σκοτεινά γοητευτικό και μυστηριώδη κόσμο της ομώνυμης κινηματογραφικής ταινίας» τονίζεται αμέσως μετά.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, όσοι θελήσουν να κάνουν πραγματικότητα τις πιο ακραίες φαντασιώσεις τους θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να ζήσουν για λίγο όπως οι πρωταγωνιστές της εμβληματικής ταινίας «Μάτια ερμητικά κλειστά» Τομ Κρουζ και Νικόλ Κίντμαν! Εξάλλου, το dress code της βραδιάς δεν θα αφήνει πολλά περιθώρια για συνηθισμένες εμφανίσεις. Οι «κανόνες» του πάρτι προβλέπουν ότι οι συμμετέχοντες θα φορούν μαύρες κάπες, περίτεχνες μάσκες και εντυπωσιακά lingerie looks, δημιουργώντας ατμόσφαιρα που παραπέμπει σε μυστικές κινηματογραφικές συναντήσεις! «Τα ζευγάρια καλούνται να εμφανιστούν με μάσκες και κάπες, ενώ οι κυρίες έχουν την ευκαιρία να εντυπωσιάσουν με αποκαλυπτικές και αισθησιακές επιλογές εσωρούχων. Για όσους δεν έχουν προετοιμαστεί, μάσκες και κάπες θα διατίθενται και στη reception…» τονίζεται. Για όσα ζευγάρια τολμήσουν να απολαύσουν ένα συνεχές ερωτικό γαϊτανάκι, το παιχνίδι της ανωνυμίας, η γοητεία του αγνώστου και η αίσθηση ότι πίσω από κάθε μάσκα μπορεί να κρύβεται μια διαφορετική ιστορία θα δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για μια βραδιά έξω από τα συνηθισμένα!

Η συνάντηση των swingers δεν θα περιοριστεί στις εντυπωσιακές εμφανίσεις. Πολλαπλά χορευτικά shows αναμένεται να δώσουν ξεχωριστό ρυθμό στο event, ενώ η θεματική διακόσμηση θα συμπληρώσει την εμπειρία. «Ποιες εμφανίσεις θα κλέψουν τις εντυπώσεις; Και πόσο διαφορετική μπορεί να γίνει μια συνηθισμένη βραδιά όταν όλοι φορούν μάσκες; Το μόνο βέβαιο είναι πως το Σάββατο 14 Νοεμβρίου ο Πειραιάς θα έχει ένα ραντεβού που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα» αναφέρει η ανακοίνωση, στην οποία επισημαίνεται ότι η συναίνεση, τα προσωπικά όρια και ο αμοιβαίος σεβασμός αποτελούν βασικούς κανόνες. Οι διοργανωτές καταλήγουν με την επισήμανση ότι η προσέλευση θα πραγματοποιείται έως τη 01.00. Το κόστος εισόδου είναι 90 ευρώ ανά άτομο, με έξι ποτά να περιλαμβάνονται στην τιμή.