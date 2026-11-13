Με σκισμένα ρούχα στο OPEN ο Ανδρέας Καραγιάννης μετά από ξυλοδαρμό

Με σκισμένα ρούχα και εμφανώς επηρεασμένος από όσα υποστηρίζει ότι έζησε, εμφανίστηκε στο πλατό του OPEN ο Ανδρέας Καραγιάννης, αποκαλύπτοντας ότι δέχθηκε άγρια επίθεση στο κέντρο της Αθήνας. Ο συνεργάτης της εκπομπής «Ρεπορτάζ Τώρα» υποστήριξε ότι ο άνθρωπος που του επιτέθηκε φορούσε ράσο, ενώ περιέγραψε τις στιγμές ως έναν βίαιο ξυλοδαρμό από τον οποίο, όπως είπε, γλίτωσε την τελευταία στιγμή.

Το περιστατικό αποκάλυψε αρχικά ο Νάσος Γουμενίδης, ο οποίος συμμετείχε στην εκπομπή μέσω ζωντανής σύνδεσης, καθώς δεν βρισκόταν στο στούντιο λόγω κορωνοϊού. Ο δημοσιογράφος εμφανίστηκε ιδιαίτερα ανήσυχος για τον συνεργάτη του και ενημέρωσε τους τηλεθεατές για την επίθεση.

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«Είναι η δεύτερη φορά που συνεργάτης μου δέχεται επίθεση με ξυλοδαρμό. Ο Ανδρέας δέχτηκε επίθεση με γροθιές στο κέντρο της Αθήνας», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν πρόκειται για το πρώτο ανάλογο περιστατικό που αντιμετωπίζει άνθρωπος της ομάδας του.

Η εμφάνιση με τα σκισμένα ρούχα και η περιγραφή της επίθεσης

Λίγο αργότερα, ο Ανδρέας Καραγιάννης βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής, επιδεικνύοντας τα σκισμένα ρούχα που φορούσε κατά την παρουσία του στο περιστατικό. Χωρίς να κρύβει την αναστάτωσή του, περιέγραψε όσα, σύμφωνα με τη δική του εκδοχή, συνέβησαν στο κέντρο της πρωτεύουσας.

«Είχα ένα πολύ άσχημο επεισόδιο, έναν άγριο ξυλοδαρμό από ρασοφόρο και στο τσακ γλίτωσα», δήλωσε στον αέρα του OPEN.