Παύλος Μαρινάκης: Η selfie από ψηλά με τους νέους

«Οταν είσαι σχεδόν δύο μέτρα, βγάζεις τις καλύτερες selfies!» Αυτό φώναξαν οι νεολαίοι στον κυβερνητικό εκπρόσωπο και υποψήφιο στον Βόρειο Τομέα, Παύλο Μαρινάκη, που επιχείρησε και πέτυχε… από ψηλά να βγάλει φωτογραφία με όλο το πλήθος των νέων που πήγαν στην εκδήλωσή του.

Από τη Βίβιαν Μπενέκου

Το κοινό του, από την Κηφισιά, τη Νέα Ερυθραία, την Εκάλη, και συνολικά από τον Βόρειο Τομέα, βρέθηκε στην πολυπληθή πολιτική εκδήλωση που έκανε χθες και σχεδόν τον αποθέωσε.

Με το Μουσείο Γουλανδρή, όπου έγινε η συγκέντρωση, να γεμίζει από κόσμο και τις ερωτήσεις των πολιτών να δίνουν τον ρυθμό της συζήτησης, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση «Η Κηφισιά ψηλότερα» του υφυπουργού Παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος θα είναι υποψήφιος στον Βόρειο Τομέα Αθηνών. Εκείνο όμως που εξέπληξε ήταν η παρουσία πολλών νέων παιδιών, τα οποία ζήτησαν φωτογραφία με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο!

«Ενα μεγάλο “ευχαριστώ” για την παρουσία και την αγάπη σας» τους είπε.