Σικάτη η Όλγα Κεφαλογιάννη στα Θεατρικά Βραβεία με την αδελφή της

Φορώντας κομψό μαύρο, βελούδινο εφαρμοστό φόρεμα με ανοίγματα στους ώμους εμφανίστηκε η Ολγα Κεφαλογιάννη στα Θεατρικά Βραβεία Κοινού 2026, παρέα με την αδελφή της, αντιπεριφερειάρχη Χριστίνα Κεφαλογιάννη.

Από τη Βίβιαν Μπενέκου

Η υπουργός Τουρισμού έδωσε το «παρών» στη λαμπερή βραδιά, προχθές, στην αίθουσα «Χρήστος Λαμπράκης» του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, για τα 50 χρόνια του περιοδικού που τα φιλοξενούσε, δηλαδή του «Αθηνοράματος».

Οι δύο αδελφές, που συχνά πυκνά βρίσκονται μαζί σε αντίστοιχες εκδηλώσεις, τράβηξαν τα βλέμματα με τις μαύρες τους επιλογές!