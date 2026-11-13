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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σικάτη η Όλγα Κεφαλογιάννη στα Θεατρικά Βραβεία με την αδελφή της

Η υπουργός Τουρισμού και η αντιπεριφερειάρχης Χριστίνα Κεφαλογιάννη έδωσαν το «παρών» στη βραδιά του «Αθηνοράματος» στο Μέγαρο Μουσικής

Σικάτη η Όλγα Κεφαλογιάννη στα Θεατρικά Βραβεία με την αδελφή της
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Φορώντας κομψό μαύρο, βελούδινο εφαρμοστό φόρεμα με ανοίγματα στους ώμους εμφανίστηκε η Ολγα Κεφαλογιάννη στα Θεατρικά Βραβεία Κοινού 2026, παρέα με την αδελφή της, αντιπεριφερειάρχη Χριστίνα Κεφαλογιάννη.

Από τη Βίβιαν Μπενέκου 

Η υπουργός Τουρισμού έδωσε το «παρών» στη λαμπερή βραδιά, προχθές, στην αίθουσα «Χρήστος Λαμπράκης» του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, για τα 50 χρόνια του περιοδικού που τα φιλοξενούσε, δηλαδή του «Αθηνοράματος».

Σικάτη η Όλγα Κεφαλογιάννη στα Θεατρικά Βραβεία με την αδελφή της

Οι δύο αδελφές, που συχνά πυκνά βρίσκονται μαζί σε αντίστοιχες εκδηλώσεις, τράβηξαν τα βλέμματα με τις μαύρες τους επιλογές!

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ΕΤΙΚΕΤΕΣ #ΒΙΒΙΑΝ ΜΠΕΝΕΚΟΥ #ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ #ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
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