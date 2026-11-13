Αλεξάνδρου: Τι είπε για τη φωτογραφία με Ρία Ελληνίδου και Πάρη

Τη δική του απάντηση για τη φωτογραφία που δημοσίευσε με τη Ρία Ελληνίδου και τον γιο του, Πάρη, έδωσε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου. Το στιγμιότυπο, στο οποίο συνόδευσε τη λεζάντα με τη λέξη «οικογένεια», προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με τον ίδιο να εξηγεί τι σημαίνει για εκείνον η συγκεκριμένη έννοια.

Μια κοινή φωτογραφία με τη Ρία Ελληνίδου και τον γιο του, Πάρη, δημοσίευσε πρόσφατα ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, προκαλώντας συζητήσεις στα social media. Το γνωστό μοντέλο και επιχειρηματίας μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο από την καθημερινότητά του, στο οποίο ποζάρει με τα δύο αγαπημένα του πρόσωπα σε μια τρυφερή στιγμή.

Στη φωτογραφία, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου εμφανίζεται ξαπλωμένος στον καναπέ του σπιτιού του, έχοντας στην αγκαλιά του τον τριών ετών γιο του, Πάρη, αλλά και τη Ρία Ελληνίδου. Αυτό που προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον ήταν η λεζάντα της ανάρτησης, στην οποία έγραψε τη λέξη «οικογένεια».

Το πρωί της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου, ο ίδιος μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» του Alpha και κλήθηκε να σχολιάσει τη συγκεκριμένη δημοσίευση, εξηγώντας τη σημασία της λέξης που επέλεξε.

«Είναι πολύ μεγάλη, νομίζω, η λέξη οικογένεια. Κρύβει πάρα πολλά πράγματα από πίσω, πολλές έννοιες. Νομίζω θέλουμε μια ολόκληρη εκπομπή για να την αναλύσουμε. Πάντως είναι το πιο σημαντικό για τον οποιοδήποτε άνθρωπο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Με αυτή την τοποθέτηση, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου αναφέρθηκε στη σημασία της οικογένειας για τον ίδιο, χωρίς να επεκταθεί περισσότερο στις συζητήσεις που προκάλεσε η κοινή φωτογραφία.