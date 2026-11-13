Οδυσσέας Δήμας: Άγρια σύγκρουση Δημητρακόπουλου – Ευαγγελάτου

Στα άκρα οδηγήθηκε η τηλεοπτική αντιπαράθεση ανάμεσα στον Μιχάλη Δημητρακόπουλο και τον Νίκο Ευαγγελάτο, με αφορμή τις πληροφορίες που παρουσιάστηκαν για την υπόθεση του Οδυσσέα Δήμα. Ο δικηγόρος του 58χρονου αμφισβήτησε τον τρόπο με τον οποίο η εκπομπή «Live News» γνώριζε λεπτομέρειες για τα κατασχεθέντα σκευάσματα και τις χειρόγραφες σημειώσεις, ενώ ο παρουσιαστής ξεκαθάρισε ότι δεν διαθέτει τη δικογραφία και δεν πρόκειται να αποκαλύψει τις πηγές του.

Η συζήτηση απέκτησε γρήγορα ένταση, καθώς ο ποινικολόγος επέμεινε ότι συγκεκριμένα στοιχεία που μεταδόθηκαν αφορούν την ποινική δικογραφία και καλύπτονται από το απόρρητο της προδικασίας. Ιδιαίτερα τον ενόχλησε η αναφορά στις τρεις σελίδες με τις ιδιόχειρες σημειώσεις που φέρεται να βρέθηκαν στην κατοικία του εντολέα του.

«Εντυπωσιάζομαι πώς έχετε όλη τη δικογραφία αυτή τη στιγμή στα χέρια σας», είπε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, για να λάβει την άμεση απάντηση του Νίκου Ευαγγελάτου: «Δικογραφία, κύριε Δημητρακόπουλε, δεν έχουμε και δεν θα μπορούσαμε να έχουμε».

Η σύγκρουση για τις απόρρητες σημειώσεις

Ο δικηγόρος επανήλθε στο ζήτημα των πληροφοριών για τις φαρμακευτικές ουσίες και τα έγγραφα που αποδίδονται στον Οδυσσέα Δήμα, ζητώντας να μάθει πώς έφτασαν στη δημοσιογραφική ομάδα.

Ο παρουσιαστής αρνήθηκε να αποκαλύψει την προέλευσή τους, επικαλούμενος την προστασία των δημοσιογραφικών πηγών.

«Το πώς το ξέρουμε τώρα, κύριε Δημητρακόπουλε, γνωριζόμαστε χρόνια. Ξέρετε ότι δεν θα σας το πω εγώ και κανένας συνάδελφός μου», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο ποινικολόγος επέμεινε ότι η δημοσιοποίηση λεπτομερειών από έγγραφα της προδικασίας είναι ένα ζήτημα που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η παρουσίαση επιμέρους πληροφοριών χωρίς πλήρη γνώση του φακέλου μπορεί να δημιουργήσει λανθασμένες εντυπώσεις για την υπόθεση.

«Αν μας ακούει εισαγγελέας, θα πρέπει να γίνει έρευνα»

Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε όταν ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος κατηγόρησε ουσιαστικά την εκπομπή ότι έχει ήδη διαμορφώσει εικόνα ενοχής για τον πελάτη του, πριν ολοκληρωθεί η δικαστική διερεύνηση.

«Αυτή τη στιγμή με το ρεπορτάζ που κάνετε, έχετε βγάλει και μια ετυμηγορία ότι ο Οδυσσέας Δήμας είναι ένοχος για όλα. Με στοιχεία τα οποία δεν ξέρω ποιος σας τα έχει δώσει. Κι αν μας ακούει ένας εισαγγελέας αυτή τη στιγμή στη χώρα, θα πρέπει να γίνει μια έρευνα…», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Νίκος Ευαγγελάτος αντέδρασε με μια ερώτηση που ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους: «Να έρθει να μας συλλάβει γιατί έχουμε τα, γιατί έχουμε τις πληροφορίες;».

Ο δικηγόρος διευκρίνισε ότι δεν ζητά τη σύλληψη κανενός, επαναφέροντας όμως την ανάγκη να τηρείται το απόρρητο της προδικασίας.

«Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει σ’ αυτή τη χώρα το απόρρητο της προδικασίας να τηρείται. Γιατί εσείς βγάζετε ετυμηγορία τώρα και εγώ δεν μπορώ να μιλήσω», υποστήριξε.

Η άρνηση του Ευαγγελάτου να αποκαλύψει την πηγή

Ο παρουσιαστής απέρριψε την κατηγορία ότι η εκπομπή προδικάζει την ενοχή του Οδυσσέα Δήμα, υποστηρίζοντας ότι η δημοσιογραφική παρουσίαση των πληροφοριών δεν ισοδυναμεί με δικαστική απόφαση.

Όταν ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος επέμεινε στο πώς έγιναν γνωστές οι πληροφορίες για τις χειρόγραφες σημειώσεις, ο Ευαγγελάτος έδωσε την πλέον κατηγορηματική απάντησή του.

«Μα κύριε Δημητρακόπουλε, θα σας το πω δεύτερη φορά: δεν θα σας αποκαλύψω την πηγή μου!».