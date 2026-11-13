Η «Κουτάλα» της Μαριώς στις «1002 Νύχτες»

Με μια μουσική έκπληξη που έχει μπόλικο λαϊκό χρώμα, σατιρική διάθεση και δυνατές υπογραφές επιστρέφει στη δισκογραφία η Μαριώ!

Η σπουδαία ρεμπέτισσα βάζει την… «Κουτάλα» στη φωτιά και ετοιμάζεται να σχολιάσει με τον δικό της απολαυστικό τρόπο την απληστία της εποχής. Πίσω από το νέο τραγούδι που ηχογράφησε βρίσκονται δύο δημιουργοί με ξεχωριστή διαδρομή: η δημοσιογράφος και στιχουργός Αθηνά Καμπάκογλου, που υπογράφει τους στίχους, και ο συνθέτης, δεξιοτέχνης του μπουζουκιού Γιώργος Αλτής, που ντύνει μουσικά το κομμάτι. Μια πρώτη, πολλά υποσχόμενη καλλιτεχνική συνάντηση, που κυκλοφορεί ψηφιακά από την Ammos Music.

Η επίσημη παρουσίαση θα γίνει την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, στις «1002 Νύχτες», στου Ψυρρή, με τη βραδιά να αποκτά ξεχωριστή λάμψη χάρη στην τιμητική συμμετοχή της Ελένης Ροδά. Και επειδή ένα καλό λαϊκό αντάμωμα θέλει κέφι, θα ακολουθήσει γλέντι με αγαπημένες φωνές και τραγούδια!