Πρωτοσέλιδα Πρόγραμμα TV Espresso TV

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
SHOWBIZ
MEDIA
SPORTS
LIFESTYLE
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΖΩΔΙΑ
ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ESPRESSO TV

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΡΑ

#ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΛΩΡΟΣ #ΝΑΤΑΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΥ #ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ #ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ #ΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΟΥ #ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΟΛΗΣ #ΑΝΘΗ ΦΑΚΙΔΑΡΗ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ESPRESSO ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ_ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ Όλα τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, κάθε πρωί από τις 06:00 ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ TV ANT1 The Roadshow ALPHA Nations League: Πορτογαλία - Δανία ΣΚΑΪ The Voice of Greece Powered by Telekom Πρόγραμμα όλων των καναλιών ESPRESSO TV

The Ster Show – Πέρρης Κρητικός (13/11/2026)

Νέο επεισόδιο · Δες μας στο YouTube
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
FACEBOOK INSTAGRAM X TIKTOK YOUTUBE
Αναζήτηση

Πατήστε ESC για κλείσιμο

ΑΤΖΕΝΤΑ

Η «Κουτάλα» της Μαριώς στις «1002 Νύχτες»

13/11/2026 - 18:00 | | 1 λεπτό ανάγνωση
Η «Κουτάλα» της Μαριώς στις «1002 Νύχτες»
Facebook Tweet Messenger
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης
Προσθήκη της Espresso στην Google

Με μια μουσική έκπληξη που έχει μπόλικο λαϊκό χρώμα, σατιρική διάθεση και δυνατές υπογραφές επιστρέφει στη δισκογραφία η Μαριώ!

Η σπουδαία ρεμπέτισσα βάζει την… «Κουτάλα» στη φωτιά και ετοιμάζεται να σχολιάσει με τον δικό της απολαυστικό τρόπο την απληστία της εποχής. Πίσω από το νέο τραγούδι που ηχογράφησε βρίσκονται δύο δημιουργοί με ξεχωριστή διαδρομή: η δημοσιογράφος και στιχουργός Αθηνά Καμπάκογλου, που υπογράφει τους στίχους, και ο συνθέτης, δεξιοτέχνης του μπουζουκιού Γιώργος Αλτής, που ντύνει μουσικά το κομμάτι. Μια πρώτη, πολλά υποσχόμενη καλλιτεχνική συνάντηση, που κυκλοφορεί ψηφιακά από την Ammos Music.

Η «Κουτάλα» της Μαριώς στις «1002 Νύχτες»
Μαριώ, Αθηνά Καμπάκογλου και Γιώργος Αλτής

Η επίσημη παρουσίαση θα γίνει την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, στις «1002 Νύχτες», στου Ψυρρή, με τη βραδιά να αποκτά ξεχωριστή λάμψη χάρη στην τιμητική συμμετοχή της Ελένης Ροδά. Και επειδή ένα καλό λαϊκό αντάμωμα θέλει κέφι, θα ακολουθήσει γλέντι με αγαπημένες φωνές και τραγούδια!

Διαβάστε ακόμη
Ιωάννα Τούνη: Η «απάντηση» μετά το «οικογένεια» του Αλεξάνδρου με την Ελληνίδου και τον μικρό Πάρη
SHOWBIZ

Ιωάννα Τούνη: Η «απάντηση» μετά το «οικογένεια» του Αλεξάνδρου με την Ελληνίδου και τον μικρό Πάρη

Η Ιωάννα Τούνη ανέβασε φωτογραφία του Δημήτρη Σπυριδωνίδη με τον Πάρη, λίγες ημέρες μετά την ανάρτηση «Οικογένεια» του Αλεξάνδρου με την Ελληνίδου.

###
Facebook Tweet Messenger
Espresso News app
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ESPRESSO NEWS

Κατεβάστε τη δωρεάν εφαρμογή και διαβάστε πρώτοι τις ειδήσεις στο κινητό σας.

Κατεβάστε το από το Google Play Κατεβάστε το από το App Store
Σχετικά άρθρα