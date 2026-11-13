Τάσος Κωστής: Η συγκινητική εξομολόγηση για τη σύζυγό του

Δυόμισι χρόνια μετά τον θάνατο της συζύγου του, ο Τάσος Κωστής εξακολουθεί να ξυπνά καθημερινά έχοντας τη Μαριάννα στη σκέψη του. Ο αγαπημένος ηθοποιός, που μοιράστηκε μαζί της 47 χρόνια ζωής, μίλησε για τη σχέση τους, τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν και το κενό που άφησε πίσω της η απώλειά της.

Σε μια ιδιαίτερα προσωπική συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», το πρωί της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στη γνωριμία τους, αλλά και στην ευγνωμοσύνη που αισθάνεται για τον άνθρωπο με τον οποίο έζησε σχεδόν μισό αιώνα.

«Με τη σύζυγό μου ήμασταν 47 χρόνια μαζί… Η ψυχή μου είναι μονογαμική, αρκεί να έχεις την τύχη να συναντηθείς με κάποια ψυχή και να προχωρήσεις. Εγώ νιώθω ευλογημένος που τη συνάντησα. Τη σύζυγό μου την ήξερα από μικρή. Όταν ενηλικιώθηκε με συνάντησε. Θυμάμαι ακόμα την πρώτη μέρα που την είδα πρώτη φορά…», είπε χαρακτηριστικά.

«Στις δύσκολες στιγμές σφυρηλατείται μια σχέση»

Ο Τάσος Κωστής δεν παρουσίασε τα 47 χρόνια κοινής ζωής ως μια διαδρομή χωρίς προβλήματα. Αντίθετα, αναγνώρισε ότι οι δυσκολίες ήταν μέρος της σχέσης τους και πως αυτό που κρατά δύο ανθρώπους μαζί είναι η δυνατότητα να συνεννοούνται και να προχωρούν παρά τις διαφορές τους.

«Μέσα σε αυτά τα 47 χρόνια υπήρχαν και δύσκολες στιγμές. Η ζωή είναι δύσκολη, εκεί όμως σφυρηλατείται μια σχέση, στις δύσκολες στιγμές. Δεν είναι θέμα υποχώρησης αλλά συνεννόησης. Είσαι με έναν άνθρωπο γιατί έχετε πολλά κοινά πράγματα. Υπάρχουν και κάποια που σας χωρίζουν, αλλά έχετε πολλά που σας ενώνουν», ανέφερε.

Το σπίτι που εξακολουθεί να του τη θυμίζει

Ιδιαίτερα συγκινημένος μίλησε για την καθημερινότητά του μετά τον θάνατο της Μαριάννας. Όπως εξομολογήθηκε, η απουσία της είναι διαρκώς παρούσα στη ζωή του, ενώ αμέσως μετά την απώλειά της χρειάστηκε να απομακρυνθεί για ένα διάστημα από την Ελλάδα, καθώς δυσκολευόταν να παραμείνει στο σπίτι όπου είχαν ζήσει μαζί.

«Δεν υπάρχει μέρα που να ξυπνήσω και να μην τη σκέφτομαι. Είναι κάτι ευχάριστο… Μετά τον θάνατό της είχα φύγει για ένα διάστημα από την Ελλάδα, γιατί δεν άντεχα να είμαι μέσα στο σπίτι που όλα τη θυμίζουν…», είπε.

Τελικά, όμως, δεν αποφάσισε να εγκαταλείψει την κοινή τους κατοικία. Αντίθετα, επέλεξε να παραμείνει στον χώρο που είχαν διαμορφώσει μαζί και στον οποίο υπάρχουν ακόμη τα προσωπικά της αντικείμενα και οι αναμνήσεις της κοινής τους πορείας.

«Δεν άλλαξα ποτέ σπίτι. Είναι ένα σπίτι δικό της, το είχαμε ανακαινίσει πολλές φορές, έχει μέσα τα πάντα που μπορεί να έχει μια γυναίκα σε ένα σπίτι. Εκεί μένω ακόμα, όλα μου τη θυμίζουν. Μαζί αποκτήσαμε έναν γιο, και έχω και δυο εγγόνια…», πρόσθεσε.