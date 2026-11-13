Ιάσονας Χρόνης: Ο κούκλος ηθοποιός που έχει τραβήξει όλα τα βλέμματα

Ένα από τα νεα πρόσωπα που έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον των τηλεθεατών τη φετινή σεζόν είναι ο Ιάσονας Χρόνης. Ο 28χρονος ηθοποιός πρωταγωνιστεί στη δραματική σειρά του Alpha «Οι κόρες της Αρετής», όπου ενσαρκώνει τον Αλέξη Κεχαγιά, ενώ η διαδρομή του μέχρι τη μικρή οθόνη έχει περάσει από τη Φιλοσοφία, τις σπουδές στις ΗΠΑ και τη μουσική.

Η φετινή τηλεοπτική σεζόν φέρνει στο προσκήνιο νέα πρόσωπα που διεκδικούν τη θέση τους στην ελληνική μυθοπλασία. Ανάμεσά τους βρίσκεται ο Ιάσονας Χρόνης, ο οποίος έχει ξεχωρίσει μέσα από τη συμμετοχή του στη δραματική σειρά του Alpha «Οι κόρες της Αρετής».

Ο 28χρονος ηθοποιός έχει τραβήξει την προσοχή τόσο με την ερμηνεία του όσο και με τη γοητευτική παρουσία του, ενώ η καλλιτεχνική του διαδρομή περιλαμβάνει διαφορετικές εμπειρίες και ενδιαφέροντα, πριν από την καθιέρωσή του στη μικρή οθόνη.

Από τη Φιλοσοφία και τη μουσική στην υποκριτική

Γεννημένος το 1998 στην Αθήνα, ο Ιάσονας Χρόνης επέλεξε αρχικά να ακολουθήσει έναν διαφορετικό ακαδημαϊκό δρόμο, σπουδάζοντας Φιλοσοφία και Επικοινωνία στο Kennesaw State University στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η καλλιτεχνική του έκφραση είχε ξεκινήσει νωρίτερα μέσα από τη μουσική. Ασχολήθηκε με την τραγουδοποιία και τη στιχουργική, ενώ το 2021 κυκλοφόρησε το δικό του τραγούδι με τίτλο «Τι να πω».

Σταδιακά, το ενδιαφέρον του στράφηκε στην υποκριτική, με την τηλεοπτική του παρουσία να γίνεται ευρύτερα γνωστή το 2024, μέσα από τη συμμετοχή του στη σειρά «Ταμπού» του Mega. Σήμερα, συνεχίζει την πορεία του μέσα από έναν ιδιαίτερο ρόλο στις «Κόρες της Αρετής».

Ο Αλέξης Κεχαγιάς που κερδίζει τις εντυπώσεις

Στη σειρά του Alpha, ο Ιάσονας Χρόνης υποδύεται τον Αλέξη Κεχαγιά, τον μικρότερο γιο της οικογένειας. Πρόκειται για έναν χαρακτήρα με αρκετές αντιθέσεις, καθώς πίσω από την εικόνα του κακομαθημένου και παρορμητικού νεαρού κρύβεται ένας άνθρωπος με συναισθηματικές πληγές και έντονες εσωτερικές αναζητήσεις.

Ο Αλέξης εμφανίζεται αρχικά ως ένα πλουσιόπαιδο με μεγάλη αυτοπεποίθηση, που θέλει να απολαμβάνει τη ζωή χωρίς περιορισμούς. Ωστόσο, η συμπεριφορά του δεν αποκαλύπτει ολόκληρη την προσωπικότητά του. Τα βιώματα του παρελθόντος έχουν διαμορφώσει έναν ευάλωτο νέο, ο οποίος αναζητά την αγάπη, την αποδοχή και την αίσθηση ότι ανήκει κάπου.

Αυτή η διπλή πλευρά του ήρωα δίνει στον Ιάσονα Χρόνη την ευκαιρία να αναδείξει διαφορετικές πτυχές της ερμηνευτικής του ταυτότητας, ισορροπώντας ανάμεσα στην εξωτερική ανεμελιά και την εσωτερική ευαισθησία.

Επιλέγει να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα

Παρά το αυξανόμενο ενδιαφέρον γύρω από το όνομά του, ο Ιάσονας Χρόνης προτιμά να διατηρεί χαμηλό προφίλ στην προσωπική του ζωή.

Αποφεύγει τις κοσμικές εμφανίσεις και δεν επιδιώκει να απασχολεί τη δημοσιότητα με ζητήματα που αφορούν την ιδιωτική του καθημερινότητα. Αντίθετα, δίνει προτεραιότητα στην επαγγελματική του εξέλιξη και στη δουλειά του ως ηθοποιός.

Με διαφορετικές εμπειρίες στο ενεργητικό του και με την παρουσία του στις «Κόρες της Αρετής», ο 28χρονος καλλιτέχνης αποτελεί ένα από τα πρόσωπα της νέας γενιάς ηθοποιών που γνωρίζουν σταδιακά το ευρύ τηλεοπτικό κοινό.