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Δημήτρης Ουγγαρέζος: «Απειλές με γαλλικά» σε Ρακιτζή και Σωτηροπούλου

13/11/2026 - 19:30 | | 2 λεπτά ανάγνωση
Δημήτρης Ουγγαρέζος: «Απειλές με γαλλικά» σε Ρακιτζή και Σωτηροπούλου
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Σε ευθεία αντιπαράθεση με τον Θοδωρή Ρακιτζή και την Έλενα Σωτηροπούλου πέρασε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, εξαπολύοντας βαριές αιχμές για όσα, όπως υποστηρίζει, έχουν ειπωθεί εις βάρος του στη διαδικτυακή εκπομπή GrXpress. Ο παρουσιαστής δεν περιορίστηκε στην έκφραση της ενόχλησής του, αλλά έστειλε και σαφές μήνυμα ότι δεν πρόκειται να ανεχτεί νέα περιστατικά.

Η κόντρα επανήλθε στο προσκήνιο μέσα από βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok και παρουσιάζει αναρτήσεις του Ουγγαρέζου στο X. Σε αυτές ο ίδιος παραθέτει χαρακτηρισμούς που καταγγέλλει ότι έχουν χρησιμοποιηθεί για εκείνον, ενώ κάνει αναφορά και στον Λάμπρο Κωνσταντάρα.

«Κι εμένα, μαλ@κα, χοντρό, μαγκούφη, τρελό και τον Λάμπρο “πούστη που κάνει πουστιές”. Κι αυτά είναι όσα έχω συγκεντρώσει από YouTube. Να μην αναφερθώ στα χρόνια Star…», έγραψε χαρακτηριστικά.

Το τελεσίγραφο και οι αιχμές για τη Σωτηροπούλου

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος υποστήριξε ότι έχει ήδη επικοινωνήσει στο παρελθόν με τον Θοδωρή Ρακιτζή για όσα τον έχουν ενοχλήσει, δίνοντας, όπως λέει, τρεις φορές περιθώριο να αλλάξει η κατάσταση. Αυτή τη φορά, ωστόσο, εμφανίστηκε αποφασισμένος να μην υπάρξει νέα ανοχή.

«Γι’ αυτό κι εγώ δεν βλέπω. Τους την έχω χαρίσει 3 φορές, μετά από επικοινωνία με τον κύριο, γιατί η κυρία φαίνεται να υπονοεί χειρότερα και να τον τσιγκλάει. Σε κάθε περίπτωση, 4η δε θα υπάρξει», ανέφερε σε άλλη ανάρτησή του.

Δεν σταμάτησε εκεί, καθώς στη συνέχεια άφησε νέες αιχμές κατά της Έλενας Σωτηροπούλου, υποστηρίζοντας ότι εκείνη ενθαρρύνει τον συνεργάτη της να χρησιμοποιεί προσβλητικές εκφράσεις.

«Ναι, μου λένε ότι αυτός μπορεί να ισορροπεί και καμιά φορά τα πράγματα, έχοντας και τόση επαγγελματική εμπειρία. Εκείνη όμως έχει θέμα σταθερά και τον πριζώνει να βρίζει», έγραψε, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τους τόνους της δημόσιας αντιπαράθεσης.

Δημήτρης Ουγγαρέζος: «Απειλές με γαλλικά» σε Ρακιτζή και Σωτηροπούλου

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