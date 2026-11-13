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Κρατερός Κατσούλης: «Παρέλυσε η αριστερή πλευρά μου» – Οι ώρες αγωνίας

13/11/2026 - 20:03 | | 2 λεπτά ανάγνωση
Κρατερός Κατσούλης: «Παρέλυσε η αριστερή πλευρά μου» – Οι ώρες αγωνίας
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Μια δύσκολη περιπέτεια με την υγεία του αποκάλυψε ο Κρατερός Κατσούλης, ο οποίος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Ζω Καλά» του ΣΚΑΪ. Μέσα από το τρέιλερ της εκπομπής, που θα προβληθεί το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, ο ηθοποιός και παρουσιαστής περιέγραψε τα συμπτώματα παράλυσης και μουδιάσματος που εμφάνισε στην αριστερή πλευρά του σώματός του, αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι να καταλήξει στο νοσοκομείο.

Μια προσωπική και ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή της ζωής του μοιράστηκε ο Κρατερός Κατσούλης, μιλώντας για την περιπέτεια υγείας που τον οδήγησε στο νοσοκομείο. Ο ηθοποιός και παρουσιαστής ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Ζω Καλά» του ΣΚΑΪ, όπου αναφέρθηκε στα συμπτώματα που παρουσίασε και στην αρχική του δυσκολία να αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Κρατερός Κατσούλης: «Παρέλυσε η αριστερή πλευρά μου» – Οι ώρες αγωνίας

Λίγο πριν από την προβολή της συνέντευξης, το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, δόθηκε στη δημοσιότητα το σχετικό τρέιλερ, μέσα από το οποίο ο ίδιος περιγράφει πώς ξεκίνησε η περιπέτειά του. Όπως αποκάλυψε, αρχικά αισθάνθηκε μούδιασμα στην αριστερή πλευρά του σώματός του, από τη μέση της πλάτης και κάτω, ενώ σταδιακά δυσκολευόταν όλο και περισσότερο να περπατήσει.

«Εμένα ξεκίνησε μια παράλυση, στην αριστερή μου πλευρά, από τη μέση της πλάτης και κάτω […] Άρχισα να νιώθω ένα μούδιασμα, λέω μήπως με φύσηξε κάτι, μήπως πιάστηκα, ωστόσο πήγα στο θέατρο κουτσαίνοντας λίγο γιατί δεν ένιωθα το πόδι μου. Ήταν η πρώτη φορά που δεν πονούσα καθόλου. Αυτό το μούδιασμα και η παράλυση χωρίς πόνο τις πρώτες ώρες μου δημιούργησε την ψευδαίσθηση πως δεν είναι κάτι σοβαρό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δυσκολία στη θεατρική παράσταση και η επίσκεψη στο νοσοκομείο

Ο Κρατερός Κατσούλης συνέχισε την αφήγησή του, εξηγώντας πως παρά τα συμπτώματα πήγε κανονικά στο θέατρο, ωστόσο κατά τη διάρκεια της βραδινής παράστασης η κινητικότητά του είχε επιδεινωθεί σημαντικά.

Όπως περιέγραψε, δυσκολευόταν ακόμη και να μετακινήσει το αριστερό του πόδι, αναγκάζοντας τον εαυτό του να το σηκώνει και να το μεταφέρει από τη μία πλευρά στην άλλη.

«Στη βραδινή παράσταση ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα γιατί έπρεπε να παίρνω το πόδι μου και να το μεταφέρω δεξιά και αριστερά. Μετά την παράσταση πήγα στο νοσοκομείο», αποκάλυψε.

Η εξομολόγηση του ηθοποιού αναμένεται να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς μέσα από τη συνέντευξή του στο «Ζω Καλά» μοιράζεται λεπτομέρειες μιας προσωπικής περιπέτειας υγείας που, όπως περιγράφει, αρχικά δεν είχε αντιληφθεί πόσο σοβαρή μπορούσε να είναι.

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