Γερμανού: Η άβολη έναρξη της εκπομπής μετά τον σάλο με τη μαμά της

Μια σύντομη στιχομυθία, με εμφανή αμηχανία, είχαν η Ναταλία Γερμανού και ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης στην έναρξη της εκπομπής «Καλύτερα δε Γίνεται», το Σάββατο 14 Νοεμβρίου.

Στον απόηχο των συζητήσεων που προκάλεσε τις τελευταίες ημέρες η συνέντευξη της Εριέττας Μαυρουδή, οι συνεργάτες της εκπομπής αναφέρθηκαν στην εβδομάδα που πέρασε. Όταν, ωστόσο, η κουβέντα έφτασε στην παρουσιάστρια, εκείνη επέλεξε να μην απαντήσει στο σχετικό ερώτημα.

«Πώς ήταν η βδομάδα σας;», ρώτησε αρχικά η Ναταλία Γερμανού τους συνεργάτες της.

Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης απάντησε με χιούμορ, περιγράφοντας την εβδομάδα ως όμορφη και κάνοντας αναφορά στο εορταστικό κλίμα που αρχίζει να διαμορφώνεται ενόψει Χριστουγέννων. Στη συνέχεια, όμως, έθεσε το ερώτημα και στην ίδια την παρουσιάστρια:

«Ήταν μια εβδομάδα όμορφη του Νοέμβρη. Μπαίνουμε στο κλίμα των Χριστουγέννων αλλά σιγά-σιγά. Να τολμήσουμε να ρωτήσουμε πώς ήταν η δική σου;»

Η απάντηση της Ναταλίας Γερμανού ήταν μονολεκτική:

«Όχι».