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ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 3

Μαίρη Νέγρη: Μάτια μου!

14/11/2026 - 13:52 | | 2 λεπτά ανάγνωση
Η Μαίρη Νέγρη μιλά για την ομορφιά, το Shine & Glow, τις σπουδές της, τις φιλοδοξίες και την καθημερινότητά της. Όλα όσα θες να ξέρεις για εκείνη.
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Από μικρή την ενδιέφερε η ομορφιά και έχει το δικό της κατάστημα που εξειδικεύεται σε βλεφαρίδες και φρύδια

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα, όπου ζει και εργάζεται έως σήμερα. Από μικρή την ενδιέφεραν η ομορφιά και η δημιουργικότητα, και σήμερα έχει το δικό της κατάστημα, το Shine & Glow, στη Νίκαια, που εξειδικεύεται σε βλεφαρίδες και φρύδια.

ΣΠΟΥΔΕΣ: Εχω σπουδάσει αισθητική και υποκριτική, ενώ τα τελευταία πέντε χρόνια ασχολούμαι με την τοποθέτηση βλεφαρίδων, στην οποία είμαι διεθνής εκπαιδεύτρια και κριτής.

Μαίρη Νέγρη: Μάτια μου!
ΣΤΟΧΟΣ – ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ: Αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι η προσωπική και η επαγγελματική μου εξέλιξη. Κάθε ημέρα είναι ένα βήμα προς κάτι νέο, και ενώ βάζω στόχους, πιστεύω ότι όλα είναι πιθανά. Θέλω να εξελίσσομαι τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, συνεχίζοντας να μαθαίνω και να διδάσκω τεχνικές που αγαπώ.

ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕΣ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ REALITY; Οχι. Βέβαια, στο βιογραφικό μου υπάρχει η τηλεόραση, καθώς έχω παίξει σε σειρές.

Η ΣΧΕΣΗ ΣΟΥ ΜΕ ΤΑ SOCIAL MEDIA; Τα αγαπώ γιατί μου δίνουν τη δυνατότητα να δείχνω τη δουλειά μου και την καθημερινότητά μου. Τα προφίλ μου στο Ιnstagram είναι @negrimary_lash_expert και @shineandglow_bymary.

Μαίρη Νέγρη: Μάτια μου!
ΚΑΛΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ: Δίνω πάντα τον καλύτερό μου εαυτό, ενώ είμαι αληθινή και ειλικρινής σε όλα όσα κάνω.

ΚΑΚΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ: Μερικές φορές η υπερβολή μου κουράζει, γιατί θέλω να γίνονται όλα τέλεια.

ΤΟ ΔΥΝΑΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΟΥ: Η δημιουργικότητα και η επιμονή μου.

ΣΤΕΚΙ: Μικρά καφέ ή μέρη για φαγητό με χαλαρή ατμόσφαιρα, κοντά στη θάλασσα ή στη φύση, για να ηρεμώ και να γεμίζω ενέργεια.

ΦΛΕΡΤ: Είναι ωραίο να σε φλερτάρουν, αρκεί να γίνεται με σεβασμό.

Μαίρη Νέγρη: Μάτια μου!

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ: Αυτοπεποίθηση, καλή ενέργεια, σεβασμός και χιούμορ.

ΧΟΜΠΙ: Μου αρέσει να συνδυάζω τη δουλειά μου με ταξίδια, να απολαμβάνω τη θάλασσα, τις βόλτες, το σινεμά και την ηρεμία της φύσης.

ΤΙ ΘΑ ΖΗΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΖΙΝΙ ΣΟΥ; Υγεία πάνω απ’ όλα, τύχη, αγάπη και καλούς ανθρώπους γύρω μου.

ΤΑΞΙΔΙ: Αγαπώ τους καλοκαιρινούς μήνες, με ήλιο, θάλασσα, ηρεμία και φύση, αλλά απολαμβάνω πολύ και τους χειμερινούς, με βουνό και χωριό. Τα ταξίδια σημαίνουν για μένα ανανέωση, χαλάρωση και έμπνευση.

ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ: Είμαι απαιτητική με τον εαυτό μου γιατί θέλω να εξελίσσομαι συνεχώς. Κάποιες φορές δυσκολεύομαι να απολαύσω τη στιγμή, αλλά μαθαίνω να σκέφτομαι πιο θετικά και να βρίσκω ισορροπία ανάμεσα στη δουλειά και στη χαλάρωση.

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