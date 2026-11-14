Φαίη Σκορδά: «Η κυρία Μαυρουδή είπε την αλήθεια της, είναι σεβαστό»

Η συνέντευξη που παραχώρησε η Εριέττα Μαυρουδή στη Ρέα Βιτάλη εξακολουθεί να απασχολεί τις ψυχαγωγικές εκπομπές. Το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, η Φαίη Σκορδά και οι συνεργάτες της σχολίασαν όσα ειπώθηκαν μέσα από την εκπομπή «For You» του ΑΝΤ1, με την παρουσιάστρια να καταθέτει τη δική της άποψη για τις δηλώσεις της.

Η Φαίη Σκορδά σημείωσε πως η Ναταλία Γερμανού, κόρη της Εριέττας Μαυρουδή, έδωσε τις δικές της διευκρινίσεις, καθώς αποκάλυψε ότι γνώριζε όσα ειπώθηκαν και πως, παρά τη σκληρότητα ορισμένων εκφράσεων, εξακολουθεί να αγαπά τη μητέρα και τον πατέρα της.

Παράλληλα, η παρουσιάστρια υπογράμμισε ότι η συνέντευξη μπορεί να ερμηνευτεί με διαφορετικούς τρόπους και πως η Εριέττα Μαυρουδή είχε κάθε δικαίωμα να μοιραστεί τη δική της αλήθεια. Ωστόσο, όπως παρατήρησε, δεν άκουσε να διατυπώνεται ένα ολοκληρωμένο μήνυμα προς τις γυναίκες που ενδεχομένως βρίσκονται σε αντίστοιχη θέση.

«Νομίζω ότι η συνέντευξη έχει πολλές αναγνώσεις, δεν υπάρχουν ξεκάθαρες απαντήσεις. Δημιουργούνται πάρα πολλά ερωτηματικά. Σίγουρα η κυρία Μαυρουδή είπε τη δική της αλήθεια και αυτό είναι σεβαστό», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, στάθηκε στον τρόπο με τον οποίο απομονωμένες φράσεις μπορούν να δημιουργήσουν διαφορετικές εντυπώσεις, επισημαίνοντας ότι η Ναταλία Γερμανού ήταν εκείνη που έδωσε τη δική της οπτική για όσα ειπώθηκαν.

«Όταν το βλέπεις απομονωμένα σε τίτλους, βγαίνει αυτό το κακό του να σχολιάζει ένας γονιός αν είναι καλός ή όχι. Τις διευκρινιστικές της έδωσε η ίδια η Ναταλία που είπε ότι τα ήξερε αλλά αγαπάει τη μαμά και τον μπαμπά της», τόνισε η Φαίη Σκορδά.

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε επίσης στη δυσκολία να αξιολογήσει κανείς τις οικογενειακές σχέσεις μέσα από δημόσιες τοποθετήσεις, υπογραμμίζοντας ότι κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει πλήρως τι συμβαίνει στο εσωτερικό μιας οικογένειας.

«Δεν υπάρχει δοσομετρητής στην αγάπη των γονιών. Βγαίνει ένας και λέει ότι είναι ο καλύτερος ή ο χειρότερος γονιός, θα το κρίνουμε εμείς αν είναι; Δεν μπορούμε να το πούμε, δεν έχουμε και το δικαίωμα. Πολλές φορές άλλα φαίνονται και άλλα είναι μέσα στην οικογένεια. Για μένα, αν ήθελε να περάσει ένα μήνυμα προς τις γυναίκες, ότι έχουν τον έλεγχο του σώματός τους και είναι συνειδητή απόφαση η μητρότητα, που δεν θέλουν να ζήσουν τη μητρότητα με τον συνηθισμένο τρόπο, θα έπρεπε να υπάρχει μια συνέχεια στον λόγο της. Εγώ αυτό δεν το άκουσα. Είναι σαν να το ξεκίνησε και να μην το τελείωσε. Δεν γίνεται να το άφησε ημιτελές», κατέληξε.