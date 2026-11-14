Πρωτοσέλιδα Πρόγραμμα TV Espresso TV

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
SHOWBIZ
MEDIA
SPORTS
LIFESTYLE
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΖΩΔΙΑ
ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ESPRESSO TV

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΡΑ

#ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΛΩΡΟΣ #ΝΑΤΑΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΥ #ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ #ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ #ΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΟΥ #ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΟΛΗΣ #ΑΝΘΗ ΦΑΚΙΔΑΡΗ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ESPRESSO ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ_ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ Όλα τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, κάθε πρωί από τις 06:00 ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ TV ANT1 The Roadshow ALPHA Nations League: Πορτογαλία - Δανία ΣΚΑΪ The Voice of Greece Powered by Telekom Πρόγραμμα όλων των καναλιών ESPRESSO TV

The Ster Show – Πέρρης Κρητικός (13/11/2026)

Νέο επεισόδιο · Δες μας στο YouTube
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
FACEBOOK INSTAGRAM X TIKTOK YOUTUBE
Αναζήτηση

Πατήστε ESC για κλείσιμο

MEDIA

Οδυσσέας Δήμας: Νέες μαρτυρίες! «Μείναμε έκπληκτοι όταν το ακούσαμε»

14/11/2026 - 11:30 | | 2 λεπτά ανάγνωση
Στενός φίλος του Οδυσσέα Δήμα μιλά στο Mega για την υπόθεση με τα αναβολικά και όσα γνωρίζει για τον ίδιο. Όλοι έχουν μείνει έκπληκτοι.
Facebook Tweet Messenger
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης
Προσθήκη της Espresso στην Google

Νέες μαρτυρίες έρχονται στο φως για την υπόθεση του Οδυσσέα Δήμα, αδελφού του Ολυμπιονίκη Πύρρου Δήμα, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη για υπόθεση που αφορά αναβολικές ουσίες στον χώρο της άρσης βαρών.

Ο πρώην προπονητής κατηγορείται για ένα κακούργημα και ένα πλημμέλημα, που σχετίζονται με την παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία αναβολικών ουσιών. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και η καταγγελλόμενη χορήγηση απαγορευμένων ουσιών σε αθλητές, ανάμεσά τους και ο ανήλικος γιος του.

Την ώρα που η υπόθεση εξετάζεται από τις δικαστικές Αρχές, ένας στενός φίλος του Οδυσσέα Δήμα μίλησε στην εκπομπή «Mega Non Stop». Ο ίδιος περιέγραψε την έκπληξή του όταν πληροφορήθηκε όσα έχουν γίνει γνωστά, ενώ αναφέρθηκε και στην προσωπική σχέση που διατηρεί μαζί του εδώ και χρόνια.

«Ανοίξαμε την τηλεόραση και ακούσαμε αυτό και μείναμε έκπληκτοι. Η σχέση μας είναι αδελφική. Είμαστε οικογενειακοί φίλοι. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ μπορώ να γνωρίζω την περαιτέρω δράση του. Μπορεί να βγαίνουμε να τρώμε, να κάνουμε γυμναστική μαζί. Ξέρετε τι μπορεί να κάνω εγώ μετά τις 10 το βράδυ;» ανέφερε αρχικά.

Ο φίλος του μίλησε με ιδιαίτερα θετικά λόγια για τον χαρακτήρα του, υπογραμμίζοντας πως η εικόνα που έχει σχηματίσει μέσα από την προσωπική τους επαφή είναι διαφορετική από όσα ακούγονται στο πλαίσιο της υπόθεσης.

«Εξαίρετος. Χρυσός άνθρωπος, ένας πολύ καλός άνθρωπος και ένας πολύ καλός οικογενειάρχης. Το ξέρετε ότι είναι ένστολος; Στην Πυροσβεστική», σημείωσε.

Οδυσσέας Δήμας: Νέες μαρτυρίες! «Μείναμε έκπληκτοι όταν το ακούσαμε»

Αναφερόμενος, στη συνέχεια, στα χρήματα και στα φάρμακα που φέρεται να εντοπίστηκαν στο σπίτι του Οδυσσέα Δήμα, ο ίδιος υποστήριξε πως η ύπαρξή τους δεν αποδεικνύει από μόνη της εμπορία, χωρίς ωστόσο να ισχυριστεί ότι γνωρίζει τι ακριβώς συνέβη.

«Βρήκαν λέει στο σπίτι του κάποια λεφτά και κάποια φάρμακα. Εγώ δεν θα πω ότι δεν έγινε, αφού τα βρήκανε… Τα λεφτά δεν σημαίνουν ότι κάνει κάποιος εμπορία, δηλαδή εγώ σπίτι μου εδώ, έχω 15.000 ευρώ για να φτιάξω τη σκεπή. Για τα φάρμακα, μπορεί, πιθανόν να είναι και για κάποιον άνθρωπο για ιδίαν χρήση, δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος τα πουλάει… αλλά δεν ξέρω και πάλι σας λέω. Δεν γνωρίζω όλη αυτή τη δράση, δεν τη γνωρίζω», δήλωσε.

Κλείνοντας, επανέλαβε πως η προσωπική του σχέση με τον Οδυσσέα Δήμα δεν του επιτρέπει να γνωρίζει όσα εξετάζονται από τις Αρχές, αφήνοντας την κρίση της υπόθεσης στη Δικαιοσύνη.

«Εγώ ξέρω ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί, ένα πολύ ευγενικό παιδί. Αν πραγματικά φταίει, η Δικαιοσύνη θα το βρει», κατέληξε.

Διαβάστε ακόμη
Δύσκολες ώρες για τη Ζωή Κρονάκη - Εκτός εκπομπής! Τι συνέβη
MEDIA

Δύσκολες ώρες για τη Ζωή Κρονάκη - Εκτός εκπομπής! Τι συνέβη

Η Ζωή Κρονάκη απουσίασε από το «Καλημέρα, είπαμε» λόγω οικογενειακής απώλειας, όπως αποκάλυψε ο Τάσος Ιορδανίδης. Είναι η πρώτη φορά που λείπει.

##
Facebook Tweet Messenger
Espresso News app
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ESPRESSO NEWS

Κατεβάστε τη δωρεάν εφαρμογή και διαβάστε πρώτοι τις ειδήσεις στο κινητό σας.

Κατεβάστε το από το Google Play Κατεβάστε το από το App Store
Σχετικά άρθρα