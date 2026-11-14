Οδυσσέας Δήμας: Νέες μαρτυρίες! «Μείναμε έκπληκτοι όταν το ακούσαμε»

Νέες μαρτυρίες έρχονται στο φως για την υπόθεση του Οδυσσέα Δήμα, αδελφού του Ολυμπιονίκη Πύρρου Δήμα, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη για υπόθεση που αφορά αναβολικές ουσίες στον χώρο της άρσης βαρών.

Ο πρώην προπονητής κατηγορείται για ένα κακούργημα και ένα πλημμέλημα, που σχετίζονται με την παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία αναβολικών ουσιών. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και η καταγγελλόμενη χορήγηση απαγορευμένων ουσιών σε αθλητές, ανάμεσά τους και ο ανήλικος γιος του.

Την ώρα που η υπόθεση εξετάζεται από τις δικαστικές Αρχές, ένας στενός φίλος του Οδυσσέα Δήμα μίλησε στην εκπομπή «Mega Non Stop». Ο ίδιος περιέγραψε την έκπληξή του όταν πληροφορήθηκε όσα έχουν γίνει γνωστά, ενώ αναφέρθηκε και στην προσωπική σχέση που διατηρεί μαζί του εδώ και χρόνια.

«Ανοίξαμε την τηλεόραση και ακούσαμε αυτό και μείναμε έκπληκτοι. Η σχέση μας είναι αδελφική. Είμαστε οικογενειακοί φίλοι. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ μπορώ να γνωρίζω την περαιτέρω δράση του. Μπορεί να βγαίνουμε να τρώμε, να κάνουμε γυμναστική μαζί. Ξέρετε τι μπορεί να κάνω εγώ μετά τις 10 το βράδυ;» ανέφερε αρχικά.

Ο φίλος του μίλησε με ιδιαίτερα θετικά λόγια για τον χαρακτήρα του, υπογραμμίζοντας πως η εικόνα που έχει σχηματίσει μέσα από την προσωπική τους επαφή είναι διαφορετική από όσα ακούγονται στο πλαίσιο της υπόθεσης.

«Εξαίρετος. Χρυσός άνθρωπος, ένας πολύ καλός άνθρωπος και ένας πολύ καλός οικογενειάρχης. Το ξέρετε ότι είναι ένστολος; Στην Πυροσβεστική», σημείωσε.

Αναφερόμενος, στη συνέχεια, στα χρήματα και στα φάρμακα που φέρεται να εντοπίστηκαν στο σπίτι του Οδυσσέα Δήμα, ο ίδιος υποστήριξε πως η ύπαρξή τους δεν αποδεικνύει από μόνη της εμπορία, χωρίς ωστόσο να ισχυριστεί ότι γνωρίζει τι ακριβώς συνέβη.

«Βρήκαν λέει στο σπίτι του κάποια λεφτά και κάποια φάρμακα. Εγώ δεν θα πω ότι δεν έγινε, αφού τα βρήκανε… Τα λεφτά δεν σημαίνουν ότι κάνει κάποιος εμπορία, δηλαδή εγώ σπίτι μου εδώ, έχω 15.000 ευρώ για να φτιάξω τη σκεπή. Για τα φάρμακα, μπορεί, πιθανόν να είναι και για κάποιον άνθρωπο για ιδίαν χρήση, δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος τα πουλάει… αλλά δεν ξέρω και πάλι σας λέω. Δεν γνωρίζω όλη αυτή τη δράση, δεν τη γνωρίζω», δήλωσε.

Κλείνοντας, επανέλαβε πως η προσωπική του σχέση με τον Οδυσσέα Δήμα δεν του επιτρέπει να γνωρίζει όσα εξετάζονται από τις Αρχές, αφήνοντας την κρίση της υπόθεσης στη Δικαιοσύνη.

«Εγώ ξέρω ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί, ένα πολύ ευγενικό παιδί. Αν πραγματικά φταίει, η Δικαιοσύνη θα το βρει», κατέληξε.