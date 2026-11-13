Ουγγαρέζος: Το unfollow στη Νόρα Καούρη μετά την ένταση στο «Πρωινό»

Ένα unfollow στο Instagram ήταν αρκετό για να αναζωπυρώσει τη συζήτηση γύρω από τις σχέσεις του Δημήτρη Ουγγαρέζου με τη Νόρα Καούρη, δύο συνεργάτες της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η Τίνα Μεσσαροπούλου, ο παρουσιαστής φέρεται να σταμάτησε να ακολουθεί τη δημοσιογράφο, η οποία εξακολουθεί να τον έχει στη λίστα των ακολούθων της.

Η αναφορά έγινε το πρωί της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου, στην εκπομπή «Happy Day». Η Τίνα Μεσσαροπούλου δεν στάθηκε μόνο στη διαδικτυακή κίνηση, αλλά αναφέρθηκε και στο κλίμα που, όπως υποστήριξε, διαμορφώνεται ανάμεσα στους δύο συνεργάτες κατά τη διάρκεια της εκπομπής.

Η αποκάλυψη της Τίνας Μεσσαροπούλου

«Για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο λέμε, που το unfollow το έχει ψωμοτύρι… Εκείνη τον ακολουθεί ακόμα. Στον αέρα τούς βλέπουμε συνεχώς στην ένταση. Οι γνωρίζοντες λένε ότι την ακολουθούσε, αλλά τώρα την έκανε unfollow», ανέφερε χαρακτηριστικά η δημοσιογράφος.

Στη συνέχεια σχολίασε με αιχμηρό τρόπο τις διαδικτυακές κινήσεις των προσώπων της εκπομπής, λέγοντας: «Έχει καταντήσει νηπιαγωγείο πάντως. Δεν τον ακολουθεί ούτε ο Φραγκολιάς, έβγαλε είδηση».

Η συγκεκριμένη αναφορά έφερε ξανά στο προσκήνιο τις διαφωνίες που έχουν καταγραφεί κατά καιρούς στον τηλεοπτικό αέρα ανάμεσα στον Ουγγαρέζο και την Καούρη. Το unfollow, σύμφωνα με όσα μεταφέρθηκαν, ήρθε να προστεθεί σε αυτή την εικόνα, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει δημόσια εξήγηση από τους δύο δημοσιογράφους για το τι ακριβώς έχει συμβεί μεταξύ τους.

Από τη συνεργασία στο «Πρωινό» στις φήμες περί ψυχρότητας

Η Νόρα Καούρη εντάχθηκε στην ομάδα του «Πρωινού» μετά την αποχώρησή της από το «Χαμογέλα και Πάλι» της Σίσσυς Χρηστίδου, όπου είχε εργαστεί για πέντε χρόνια. Η μετακίνησή της στον ΑΝΤ1 αποτέλεσε μία από τις τηλεοπτικές αλλαγές που συζητήθηκαν έντονα πριν από την έναρξη της φετινής σεζόν.

Η συνεργασία της με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο είχε και μια προηγούμενη επαγγελματική σύνδεση, καθώς ο παρουσιαστής είχε υπάρξει καθηγητής της στο ANT1 Media Lab. Μάλιστα, στο παρελθόν είχε αναφερθεί θετικά στη δημοσιογράφο, ξεχωρίζοντας την παρουσία και τη δυναμική της.