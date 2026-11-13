Ερρίκος Πετιλόν: Στο τέλος του μήνα έπινε νερό για να χορτάσει

Τις πιο σκληρές πλευρές της ζωής του αποκάλυψε ο Ερρίκος Πετιλόν, περιγράφοντας περιόδους κατά τις οποίες δεν είχε ούτε τα απαραίτητα για να εξασφαλίσει το φαγητό του. Το πρώην μοντέλο μίλησε για τις οικονομικές δυσκολίες, τη μακρόχρονη εξάρτηση, τα δύσκολα παιδικά χρόνια και τη μοναξιά που εξακολουθεί να βιώνει.

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικός ήταν όταν αναφέρθηκε στις νύχτες που προσπαθούσε να αντιμετωπίσει την πείνα πίνοντας νερό. Όπως είπε, υπήρχαν αρκετές φορές μέσα στον μήνα που δεν είχε φαγητό και αναγκαζόταν να πιει ακόμη και ένα λίτρο νερό πριν ξαπλώσει.

«Έχω πιει νερό αρκετά βράδια. Στο είπα και διαπροσωπικά πριν την εκπομπή σου. Έπρεπε να πίνεις νερό πολλές φορές τις νύχτες, ένα λίτρο για να πας να ξαπλώσεις. Δεν είναι ευχάριστο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όταν ρωτήθηκε εάν υπήρχαν νύχτες κατά τις οποίες έπινε νερό για να χορτάσει, απάντησε χωρίς περιστροφές: «Εντελώς. Βεβαίως, αρκετές νύχτες τον μήνα».

Τα 500 ευρώ και η υπόθεση φοροδιαφυγής

Ο Ερρίκος Πετιλόν αναφέρθηκε και στη φερόμενη εμπλοκή του στο κύκλωμα φοροδιαφυγής που ερευνάται στη Θεσσαλονίκη, παρουσιάζοντας τη δική του εκδοχή για τον τρόπο με τον οποίο βρέθηκε συνδεδεμένος με την υπόθεση.

Όπως υποστήριξε, εκείνη την περίοδο αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα και δέχτηκε να εμφανίζεται σε επιχείρηση, με αντάλλαγμα 500 ευρώ τον μήνα. Το ποσό αυτό, όπως εξήγησε, του ήταν απαραίτητο για να καλύπτει βασικές ανάγκες της καθημερινότητάς του.

«Για να συμπληρώσω το ψυγείο», είπε, περιγράφοντας τον λόγο για τον οποίο αποδέχτηκε την πρόταση. Όπως ανέφερε, παρέδωσε τους κωδικούς του, παρά την ανασφάλεια που αισθανόταν για όσα του προτείνονταν.