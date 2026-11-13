Του αναβολικού το… κάγκελο: Χειροπέδες και σε γνωστό επιχειρηματία

Ένα πιστόλι χωρίς άδεια, 625 φυσίγγια, 721 φιαλίδια παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων και επτά βυζαντινά νομίσματα περιλαμβάνονται στα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας που οδήγησε στη σύλληψη 46χρονου γνωστού επιχειρηματία του χώρου της εστίασης. Οι Αρχές εξετάζουν την υπόθεση της διακίνησης αναβολικών και φαρμακευτικών προϊόντων χωρίς την απαιτούμενη έγκριση του ΕΟΦ, ενώ ερευνούν και ενδεχόμενες διασυνδέσεις του συλληφθέντος με ομάδες του ελληνικού υποκόσμου.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά τη σύλληψη του προπονητή άρσης βαρών Οδυσσέα Δήμα, στο πλαίσιο ξεχωριστής υπόθεσης για παράνομες ουσίες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 46χρονος φέρεται να προωθούσε αναβολικά και άλλα σκευάσματα μέσω διαδικτύου, χρησιμοποιώντας και την πλατφόρμα TikTok.

Η έρευνα άρχισε έπειτα από ανώνυμη καταγγελία, η οποία κινητοποίησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου. Οι αστυνομικοί συγκρότησαν ειδική επιχειρησιακή ομάδα, παρακολούθησαν διακριτικά τον επιχειρηματία και εξέτασαν τη δραστηριότητά του στο διαδίκτυο.

Αφού συγκεντρώθηκαν στοιχεία που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τον συνδέουν με την προμήθεια και την πώληση μη εγκεκριμένων ουσιών, οργανώθηκε ταυτόχρονη επιχείρηση στην κατοικία και στον επαγγελματικό του χώρο.

Τα ευρήματα από τις έρευνες

Κατά τις έρευνες οι αστυνομικοί εντόπισαν 721 φιαλίδια παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων, καθώς και ένα πιστόλι για το οποίο δεν υπήρχε άδεια οπλοκατοχής. Στον ίδιο χώρο βρέθηκαν δύο γεμιστήρες και 625 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, μεταξύ των οποίων και πυρομαχικά για όπλο τύπου Καλάσνικοφ.

Στα κατασχεθέντα περιλαμβάνονται επίσης επτά χάλκινα βυζαντινά νομίσματα, τα οποία χρονολογούνται από τον 11ο έως τον 13ο αιώνα, καθώς και άλλα αντικείμενα που εντάχθηκαν στο υλικό της αστυνομικής έρευνας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το σκέλος της έρευνας που αφορά τα πυρομαχικά για Καλάσνικοφ. Αξιωματικοί του Ελληνικού FBI εξετάζουν εάν ο 46χρονος είχε επαφές ή σχέσεις με ομάδες του ελληνικού υποκόσμου. Μέχρι στιγμής, πάντως, το ενδεχόμενο αυτό αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης και δεν συνιστά διαπιστωμένη σύνδεση.

Σε βάρος του επιχειρηματία σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, προστασίας αρχαιοτήτων και φαρμακευτικής νομοθεσίας, καθώς και για επιβλαβή φάρμακα.