Πρωτοσέλιδα Πρόγραμμα TV Espresso TV

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
SHOWBIZ
MEDIA
SPORTS
LIFESTYLE
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΖΩΔΙΑ
ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ESPRESSO TV

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΡΑ

#ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΛΩΡΟΣ #ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ #ΝΑΤΑΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΥ #ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ #ΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΟΥ #ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΟΛΗΣ #ΑΝΘΗ ΦΑΚΙΔΑΡΗ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ESPRESSO ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ_ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ Όλα τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, κάθε πρωί από τις 06:00 ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ TV ANT1 Deepwater Horizon ALPHA Nations League: Πορτογαλία - Δανία ΣΚΑΪ The Voice of Greece Powered by Telekom Πρόγραμμα όλων των καναλιών ESPRESSO TV

The Ster Show – Πέρρης Κρητικός (13/11/2026)

Νέο επεισόδιο · Δες μας στο YouTube
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
FACEBOOK INSTAGRAM X TIKTOK YOUTUBE
Αναζήτηση

Πατήστε ESC για κλείσιμο

SHOWBIZ

Ναταλία Δραγούμη: Στα 53 της απέδειξε ότι παραμένει το απόλυτο κορμί

13/11/2026 - 23:20 | | 1 λεπτό ανάγνωση
Ναταλία Δραγούμη: Στα 53 της απέδειξε ότι παραμένει το απόλυτο κορμί
Facebook Tweet Messenger
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης
Προσθήκη της Espresso στην Google

Μια φωτογραφία από τις καλοκαιρινές της διακοπές επέλεξε να μοιραστεί η Ναταλία Δραγούμη, κάνοντας μια μικρή επιστροφή στις ζεστές ημέρες, την ώρα που ο καιρός θυμίζει πλέον χειμώνα. Η 53χρονη ηθοποιός πόζαρε με λεοπάρ μπικίνι μπροστά σε πισίνα, τραβώντας την προσοχή με την καλογυμνασμένη σιλουέτα της.

Η ανάρτηση έγινε τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η ίδια φαίνεται πως είχε διάθεση να θυμηθεί τις διακοπές της, καθώς η πρώτη αισθητή πτώση της θερμοκρασίας της ξύπνησε την επιθυμία να επιστρέψει, έστω και νοερά, στο καλοκαίρι.

Η εικόνα της με το μαγιό ανέδειξε τη φυσική της κατάσταση, την οποία φροντίζει συστηματικά, ενώ η λεζάντα που επέλεξε έδωσε στην ανάρτηση μια πιο καθημερινή και χιουμοριστική διάσταση.

«Εκεί που καθόμουν στον καναπέ με κάλτσες και πουλοβεράκι σπιτιού, μου ήρθε ξαφνικά μια νοσταλγική ανατριχίλα καλοκαιριού…», έγραψε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε ακόμη
Γερμανού: Η άβολη έναρξη της εκπομπής μετά τον σάλο με τη μαμά της
MEDIA

Γερμανού: Η άβολη έναρξη της εκπομπής μετά τον σάλο με τη μαμά της

Η Ναταλία Γερμανού απέφυγε να απαντήσει σε ερώτηση του Παναγιώτη Ραφαηλίδη στην έναρξη της εκπομπής της «Καλύτερα δε Γίνεται».

###
Facebook Tweet Messenger
Espresso News app
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ESPRESSO NEWS

Κατεβάστε τη δωρεάν εφαρμογή και διαβάστε πρώτοι τις ειδήσεις στο κινητό σας.

Κατεβάστε το από το Google Play Κατεβάστε το από το App Store
Σχετικά άρθρα