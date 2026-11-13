Ναταλία Δραγούμη: Στα 53 της απέδειξε ότι παραμένει το απόλυτο κορμί

Μια φωτογραφία από τις καλοκαιρινές της διακοπές επέλεξε να μοιραστεί η Ναταλία Δραγούμη, κάνοντας μια μικρή επιστροφή στις ζεστές ημέρες, την ώρα που ο καιρός θυμίζει πλέον χειμώνα. Η 53χρονη ηθοποιός πόζαρε με λεοπάρ μπικίνι μπροστά σε πισίνα, τραβώντας την προσοχή με την καλογυμνασμένη σιλουέτα της.

Η ανάρτηση έγινε τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η ίδια φαίνεται πως είχε διάθεση να θυμηθεί τις διακοπές της, καθώς η πρώτη αισθητή πτώση της θερμοκρασίας της ξύπνησε την επιθυμία να επιστρέψει, έστω και νοερά, στο καλοκαίρι.

Η εικόνα της με το μαγιό ανέδειξε τη φυσική της κατάσταση, την οποία φροντίζει συστηματικά, ενώ η λεζάντα που επέλεξε έδωσε στην ανάρτηση μια πιο καθημερινή και χιουμοριστική διάσταση.

«Εκεί που καθόμουν στον καναπέ με κάλτσες και πουλοβεράκι σπιτιού, μου ήρθε ξαφνικά μια νοσταλγική ανατριχίλα καλοκαιριού…», έγραψε χαρακτηριστικά.