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SHOWBIZ

Μελίνα Νικολαΐδη: Στην πρεμιέρα της μητέρας της με μαύρο vinyl φόρεμα

13/11/2026 - 22:20 | | 1 λεπτό ανάγνωση
Μελίνα Νικολαΐδη: Στην πρεμιέρα της μητέρας της με μαύρο vinyl φόρεμα
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Στην Αθήνα επέστρεψε η Μελίνα Νικολαΐδη, αφήνοντας για λίγο τις σπουδές υποκριτικής στο Λονδίνο, προκειμένου να βρεθεί στην πρεμιέρα της μητέρας της, Δέσποινας Βανδή, και της Νατάσας Θεοδωρίδου στο NOX. Η νεαρή κόρη της τραγουδίστριας ξεχώρισε με την εμφάνισή της, επιλέγοντας ένα μαύρο vinyl φόρεμα.

Ένα διάλειμμα από τις σπουδές της στην υποκριτική στο Λονδίνο έκανε η Μελίνα Νικολαΐδη, η οποία επέστρεψε στην Αθήνα για να βρεθεί στο πλευρό της μητέρας της, Δέσποινας Βανδή, στην πρεμιέρα της μαζί με τη Νατάσα Θεοδωρίδου στο νυχτερινό κέντρο NOX.

Η κόρη της δημοφιλούς τραγουδίστριας και του Ντέμη Νικολαΐδη έδωσε το «παρών» στη λαμπερή βραδιά, επιλέγοντας ένα εντυπωσιακό μαύρο μίνι φόρεμα από vinyl, το οποίο συνδύασε με μαύρες γόβες.

Μελίνα Νικολαΐδη: Στην πρεμιέρα της μητέρας της με μαύρο vinyl φόρεμα

Τα μαλλιά της ήταν ελαφρώς κυματιστά, ενώ προτίμησε διακριτικό μακιγιάζ και ασημένια σκουλαρίκια, ολοκληρώνοντας την εμφάνισή της με κομψό τρόπο.

Μελίνα Νικολαΐδη: Στην πρεμιέρα της μητέρας της με μαύρο vinyl φόρεμα

Σε χριστουγεννιάτικη διάθεση στη Φιλοθέη

Κατά την παραμονή της στην Αθήνα, η Μελίνα Νικολαΐδη μπήκε ήδη σε εορταστικό κλίμα. Η ίδια πέρασε χρόνο στο σπίτι της οικογένειας στη Φιλοθέη, όπου μπήκε στην κουζίνα και έφτιαξε μελομακάρονα.

Μελίνα Νικολαΐδη: Στην πρεμιέρα της μητέρας της με μαύρο vinyl φόρεμα

Μάλιστα, με τη βοήθεια μιας καλής της φίλης, στόλισε και το χριστουγεννιάτικο δέντρο, δημιουργώντας μια ζεστή γιορτινή ατμόσφαιρα.

Μελίνα Νικολαΐδη: Στην πρεμιέρα της μητέρας της με μαύρο vinyl φόρεμα

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