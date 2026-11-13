Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Το συγκινητικό «αντίο» στο Maestro

Το τέλος μιας σημαντικής τηλεοπτικής διαδρομής πλησιάζει για το «Maestro» και ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης αποχαιρετά τη σειρά που ταξίδεψε από τους Παξούς σε όλο τον κόσμο. Με αφορμή την κυκλοφορία του επίσημου τρέιλερ, ο δημιουργός, σκηνοθέτης και πρωταγωνιστής δημοσίευσε ένα συγκινητικό μήνυμα στο Instagram.

Η αντίστροφη μέτρηση για τον τέταρτο και τελευταίο κύκλο του «Maestro» έχει ξεκινήσει. Η επιτυχημένη σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη ετοιμάζεται να ρίξει αυλαία στις 18 Δεκεμβρίου 2026, όταν τα έξι νέα επεισόδια θα κάνουν πρεμιέρα στο Netflix.

Λίγο μετά τη δημοσίευση του επίσημου τρέιλερ, ο δημιουργός της σειράς θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους τις σκέψεις του για το τέλος αυτής της διαδρομής. Η ανάρτησή του συνοδεύτηκε από μια σύντομη, αλλά ιδιαίτερα χαρακτηριστική λεζάντα.

«Κάθε ιστορία έχει το τέλος της. Κάποιες, όμως, μένουν μαζί μας για πάντα. MAESTRO. Η τελευταία πράξη σύντομα στο netflix», έγραψε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, αποχαιρετώντας τη σειρά που ξεκίνησε πριν από τέσσερα χρόνια με φόντο τους Παξούς.

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Το φινάλε του Maestro με έξι νέα επεισόδια

Στον τελευταίο κύκλο, οι ήρωες επιστρέφουν στους Παξούς, εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία τους, και έρχονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες των επιλογών τους. Τα κρυμμένα μυστικά και οι νέες εξελίξεις αναμένεται να οδηγήσουν την πλοκή στην οριστική της κατάληξη.

Στους γνώριμους ρόλους επιστρέφουν οι Χάρις Αλεξίου, Μαρία Καβογιάννη, Κλέλια Ανδριολάτου, Φάνης Μουρατίδης, Αντίνοος Αλμπάνης, Στεφανία Γουλιώτη, Ορέστης Χαλκιάς και Γιώργος Μπένος.

Στο καστ προστίθενται επίσης οι Γιώργος Χρυσοστόμου, Ανθή Ευστρατιάδου, Θοδωρής Κατσαφάδος, Νίκος Κουκάς, Βασίλης Μίχας και Νίκος Καραθάνος.

Η διεθνής πορεία της σειράς

Με την κινηματογραφική αισθητική της και την ιστορία της, που άγγιξε κοινωνικά ζητήματα όπως η ενδοοικογενειακή βία και τα στερεότυπα, η σειρά κατάφερε να ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα. Μάλιστα, βρέθηκε στο παγκόσμιο Top 10 των μη αγγλόφωνων σειρών του Netflix, αποκτώντας κοινό και εκτός Ελλάδας.

Μετά την πρεμιέρα του στο Netflix στις 18 Δεκεμβρίου, ο τέταρτος κύκλος θα προβληθεί και από το MEGA, με την ημερομηνία μετάδοσης να αναμένεται να ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα.