The Voice: Το παρασκήνιο που δεν δείχνουν – Το καψώνι των παικτών

Δέκα ώρες προετοιμασίας για μια τηλεοπτική εμφάνιση λίγων λεπτών, διαδοχικές οντισιόν, πρόβες με ζωντανή ορχήστρα και αυστηρές οδηγίες από την παραγωγή. Ο Γιάννης Χαλκιάς, που ταξίδεψε από την Κάρπαθο στην Αθήνα για να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο «The Voice», περιέγραψε την πραγματικότητα πίσω από τις κάμερες, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι έκανε ένα λάθος στην επιλογή του τραγουδιού που τελικά ερμήνευσε.

Ο διαγωνιζόμενος μοιράστηκε την εμπειρία του από τη συμμετοχή στο μουσικό talent show, εξηγώντας πως η διαδικασία είναι πολύ πιο σύνθετη και χρονοβόρα από αυτό που βλέπει το τηλεοπτικό κοινό.

Το μεγαλύτερο παράπονό του αφορά την επιλογή του κομματιού στις blind auditions, καθώς, παρότι είχε παραδώσει στην παραγωγή λίστα με τραγούδια, τελικά δεν ερμήνευσε εκείνο που επιθυμούσε περισσότερο.

Από την Κάρπαθο στις οντισιόν του Γαλατσίου

Η απόφαση να συμμετάσχει στον διαγωνισμό ήρθε όταν είδε ανθρώπους της ηλικίας του να δοκιμάζουν την τύχη τους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Τότε σκέφτηκε ότι θα μπορούσε και ο ίδιος να κάνει το ίδιο.

Το πρώτο ταξίδι του στην Αθήνα είχε προορισμό το Γαλάτσι, όπου πραγματοποιήθηκε η αρχική οντισιόν. Εκεί χρειάστηκε να ερμηνεύσει δύο τραγούδια μπροστά σε κάμερα και δύο ανθρώπους.

Περίπου 20 ημέρες αργότερα ενημερώθηκε τηλεφωνικά ότι είχε περάσει στην επόμενη φάση. Ακολούθησε αξιολόγηση από μεγαλύτερη επιτροπή και τον μαέστρο, ενώ του ζητήθηκε να παρουσιάσει και υλικό από την προσωπική του ζωή, μέσα από φωτογραφίες και βίντεο.

Ο ίδιος παραδέχτηκε πως αρχικά ένιωσε αμηχανία όταν χρειάστηκε να μιλήσει για τον εαυτό του. Η διαδικασία, ωστόσο, συνεχίστηκε με νέες δοκιμασίες και εναλλαγές τραγουδιών, μέχρι να λάβει, περίπου έναν μήνα αργότερα, την ενημέρωση ότι θα συμμετείχε στις blind auditions.

Το τραγούδι που δεν διεκδίκησε και η πικρία του

Η μεγαλύτερη απογοήτευσή του αφορά την επιλογή του τραγουδιού που παρουσίασε στη σκηνή. Όπως εξήγησε, το κομμάτι βρισκόταν μεν στη λίστα που είχε δώσει στην παραγωγή, δεν ήταν όμως εκείνο που ήθελε πραγματικά να ερμηνεύσει.

Το λάθος, όπως παραδέχεται, ήταν ότι δεν εξέφρασε εγκαίρως την αντίθεσή του και δεν επέμεινε στην επιλογή που τον αντιπροσώπευε καλύτερα. Έτσι, έμεινε με την αίσθηση ότι δεν παρουσίασε στο κοινό και στους coaches τον εαυτό του όπως πραγματικά επιθυμούσε.

Τελικά, κανένας από τους coaches δεν γύρισε την καρέκλα του στην εμφάνισή του, με τον ίδιο να θεωρεί ότι η συγκεκριμένη επιλογή επηρέασε την πορεία του στον διαγωνισμό.

Δέκα ώρες για λίγα λεπτά τηλεοπτικού χρόνου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και όσα αποκάλυψε για την καθημερινότητα των γυρισμάτων. Όπως ανέφερε, η διαδικασία μπορεί να ξεκινήσει στις 10 το πρωί και να ολοκληρωθεί στις 8 το βράδυ, παρότι η εμφάνιση που προβάλλεται στην τηλεόραση διαρκεί ελάχιστα λεπτά.

Οι διαγωνιζόμενοι περνούν από υπογραφές συμβολαίων, συνεντεύξεις, δοκιμές ρούχων και πρόβες. Υπάρχουν επίσης συγκεκριμένες οδηγίες για την ενδυμασία τους, ενώ κάθε συμμετέχων πραγματοποιεί δύο έως τρεις πρόβες στη σκηνή με τη ζωντανή ορχήστρα.

Παρά την απογοήτευση για την έκβαση της δικής του εμφάνισης, ο Γιάννης Χαλκιάς δήλωσε ότι κρατά τα θετικά από τη συμμετοχή του. Μάλιστα, υπογράμμισε πως ένιωσε ότι η παραγωγή φρόντισε τους διαγωνιζόμενους και δημιούργησε ένα όμορφο κλίμα.

Ο ίδιος δεν αποκλείει να επιστρέψει στο πρόγραμμα την επόμενη χρονιά, έχοντας αυτή τη φορά ξεκαθαρίσει ότι θα διεκδικήσει το τραγούδι που πραγματικά θέλει.

«Εγώ του χρόνου θα ξαναπάω, και αυτή τη φορά θα ζητήσω να πω το τραγούδι που θέλω», ανέφερε.