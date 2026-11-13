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MEDIA

Χαριτάτος – Χατζηγεωργίου: Ξαφνική διακοπή στον αέρα – Τι συνέβει

13/11/2026 - 21:00 | | 1 λεπτό ανάγνωση
Χαριτάτος – Χατζηγεωργίου: Ξαφνική διακοπή στον αέρα - Τι συνέβει
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Απρόσμενο ήταν το φινάλε της εκπομπής «Καθαρές Κουβέντες» το απόγευμα της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου, καθώς η μετάδοση σταμάτησε αιφνιδίως, χωρίς ο Σπύρος Χαριτάτος και η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου να προλάβουν να αποχαιρετήσουν τους τηλεθεατές τους.

Η διακοπή σημειώθηκε την ώρα που η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου είχε αρχίσει να ανακοινώνει τον νικητή του διαγωνισμού της εκπομπής. Η παρουσιάστρια δεν ολοκλήρωσε την ανακοίνωση, ενώ ούτε η ίδια ούτε ο συμπαρουσιαστής της είχαν την ευκαιρία να κλείσουν τη μετάδοση με τον καθιερωμένο αποχαιρετισμό.

Νωρίτερα, στο στούντιο βρισκόταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία είχε αναπτύξει τις θέσεις της για αρκετή ώρα. Καθώς πλησίαζε η ώρα μετάδοσης του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, οι δύο παρουσιαστές την ενημέρωσαν ότι ο διαθέσιμος χρόνος της εκπομπής τελείωνε, με την ίδια, ωστόσο, να επιθυμεί να ολοκληρώσει την τοποθέτησή της.

Παρά το γεγονός ότι η εκπομπή πήρε λίγο επιπλέον χρόνο από τον προγραμματισμένο, η μετάδοση ολοκληρώθηκε απότομα.

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