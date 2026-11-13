Χώρισαν και… γδύθηκαν: Οι αποκαλυπτικές πόζες των celebrities

Ένας χωρισμός μπορεί να κλείνει ένα κεφάλαιο στην προσωπική ζωή, όμως για αρκετούς εκπροσώπους της ελληνικής showbiz ακολούθησαν εικόνες που συζητήθηκαν πολύ περισσότερο από όσο ίσως περίμεναν. Γυμνές φωτογραφίες, topless εμφανίσεις και ημίγυμνες πόζες έγιναν αντικείμενο σχολιασμού στα μέσα ενημέρωσης και στα social media, με πρωταγωνιστές τραγουδιστές, ηθοποιούς, μοντέλα και τηλεοπτικά πρόσωπα.

Αφορμή για την αναδρομή είναι ο Γιώργος Λιβάνης, ο οποίος πρόσφατα δημοσίευσε φωτογραφία χωρίς μπλούζα από το γυμναστήριο, συνοδεύοντάς την με τη φράση «New character unlocked». Η ανάρτηση έγινε σε μια περίοδο κατά την οποία απασχολεί τη δημοσιότητα ο χωρισμός του από την Ανδρομάχη, χωρίς ο ίδιος να συνδέσει το στιγμιότυπο με την προσωπική του ζωή.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giorgos Livanis (@giorgos_livanis)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giorgos Livanis (@giorgos_livanis)

Δεν είναι, όμως, η μοναδική περίπτωση. Από τον Γιάννη Αϊβάζη και τον Κωνσταντίνο Αργυρό μέχρι την Ιωάννα Τούνη και την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, οι αποκαλυπτικές φωτογραφίες έχουν τη δική τους θέση στο άλμπουμ της ελληνικής showbiz.

Οι άνδρες που προτίμησαν τις αποκαλυπτικές πόζες

Ο Γιάννης Αϊβάζης βρέθηκε ανάμεσα στους celebrities που απασχόλησαν με τις φωτογραφίες τους μετά τον χωρισμό από τη Μαρία Κορινθίου, τον Σεπτέμβριο του 2024. Ο ηθοποιός δημοσίευσε ασπρόμαυρη φωτογραφία χωρίς μπλούζα, αναδεικνύοντας τη φυσική του κατάσταση, ενώ τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς ακολούθησε ακόμη πιο αποκαλυπτικό στιγμιότυπο από τη ντουζιέρα ξενοδοχείου στη Λάρνακα, όπου πόζαρε γυμνός.

Στην ίδια κατηγορία βρίσκεται και ο Γιάννης Ποιμενίδης. Μετά το τέλος της εννιάχρονης σχέσης του με την Ευγενία Σαμαρά, ο ηθοποιός μοιράστηκε φωτογραφία στην οποία εμφανιζόταν ημίγυμνος στο μπαλκόνι του, δίνοντας στους διαδικτυακούς του φίλους μια διαφορετική εικόνα από την καθημερινότητά του.

Ο Στάθης Σχίζας είχε επίσης τραβήξει τα βλέμματα το καλοκαίρι του 2023, λίγους μήνες μετά τον χωρισμό του από την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου. Ο πρώην νικητής του «Survivor» δημοσίευσε ημίγυμνη φωτογραφία δίπλα σε πισίνα στη Σάμο, με την εικόνα να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των ακολούθων του.

Αποκαλυπτικές αναρτήσεις έκανε και ο Κωνσταντίνος Βασάλος μετά το τέλος της σχέσης του με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Το καλοκαίρι του 2023, κατά τη διάρκεια των διακοπών του στην Πάρο, δημοσίευσε φωτογραφίες χωρίς μπλούζα, φορώντας μαγιό και αναδεικνύοντας το γυμνασμένο σώμα του.

Στην ίδια λίστα βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Τον Σεπτέμβριο του 2018, μετά από δημοσιεύματα για χωρισμό στην προσωπική του ζωή, ο τραγουδιστής δημοσίευσε ημίγυμνες φωτογραφίες από τις διακοπές του στη Λευκάδα. Οι εικόνες του σχολιάστηκαν ιδιαίτερα, ενώ δημοσιεύματα της εποχής τις συνέδεσαν χρονικά με τις εξελίξεις στην προσωπική του ζωή.

Ο Δώρος Παναγίδης, που έγινε γνωστός μέσα από το «Power of Love», είχε απασχολήσει με την αποκαλυπτική φωτογράφισή του για το περιοδικό «DownTown» τον Απρίλιο του 2018. Εκείνη την περίοδο είχε ανακοινώσει μέσω Instagram τον χωρισμό του από την Αθηνά Χρυσανθίδου, ενώ στη φωτογράφιση εμφανιζόταν με ελάχιστα ρούχα.

Οι γυναίκες που έκαναν τις δικές τους αποκαλύψεις

Από τις πιο συζητημένες περιπτώσεις είναι εκείνη της Σίσσυς Χρηστίδου. Τον Απρίλιο του 2019 έγινε γνωστός ο χωρισμός της από τον Θοδωρή Μαραντίνη και λίγους μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο, η παρουσιάστρια δημοσίευσε γυμνή φωτογραφία μέσα από την μπανιέρα της. Η ανάρτηση προκάλεσε πολλά σχόλια, καθώς ήταν αρκετά διαφορετική από το περιεχόμενο που συνήθιζε να μοιράζεται.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sissy (@sissychristidou)

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έχει επίσης πραγματοποιήσει αρκετές αποκαλυπτικές εμφανίσεις στα social media. Μετά τον χωρισμό της από τον Snik, τον Ιούνιο του 2021 δημοσίευσε topless φωτογραφίες από τα Κουφονήσια. Τα επόμενα χρόνια ακολούθησαν και άλλες τολμηρές αναρτήσεις, μεταξύ των οποίων φωτογραφίες από τις διακοπές της το 2024.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ILIANA PAPAGEORGIOU (@ilianapapageorgiou)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ILIANA PAPAGEORGIOU (@ilianapapageorgiou)

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, μετά το τέλος της σχέσης της με τον Κωνσταντίνο Βασάλο, επέλεξε επίσης μια ιδιαίτερα αποκαλυπτική εικόνα. Τον Ιούλιο του 2023 δημοσίευσε topless φωτογραφία από τις διακοπές της στην Τήνο, σε μια περίοδο κατά την οποία ο χωρισμός του πρώην ζευγαριού απασχολούσε έντονα τα μέσα ενημέρωσης.

Μια διαφορετική εικόνα μοιράστηκε με τους ακολούθους της και η Έλενα Τοπαλίδου. Την 1η Δεκεμβρίου 2024, μετά τον χωρισμό της από τον Νίκο Κουρή, η ηθοποιός και χορεύτρια ανέβασε topless φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, επιλέγοντας μια καλλιτεχνική και ιδιαίτερα τολμηρή προσέγγιση.

Στη λίστα βρίσκεται και η Ιλένια Ουίλιαμς, η οποία τον Μάρτιο του 2021 εμφανίστηκε ημίγυμνη σε φωτογραφία που είχε τραβήξει ο φωτογράφος και ηθοποιός Σπύρος Χατζηαγγελάκης. Η εικόνα δημοσιεύτηκε μετά τον χωρισμό της από τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και σχολιάστηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό», παρουσία μάλιστα του πρώην συντρόφου της.

Από τις πιο πολυσυζητημένες παρουσίες στα social media είναι και η Ιωάννα Τούνη. Μετά τον χωρισμό της από τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, ο οποίος επιβεβαιώθηκε τον Φεβρουάριο του 2025, η influencer συνέχισε να μοιράζεται στιγμιότυπα από την καθημερινότητα και τα ταξίδια της. Τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς, στις διακοπές της στην Αντίπαρο, δημοσίευσε γυμνή φωτογραφία μέσα από την μπανιέρα, συνοδεύοντάς την με τη λεζάντα «Slow mornings in Antiparos».

Η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου έχει απασχολήσει επίσης με αποκαλυπτικές φωτογραφίες της. Τον Φεβρουάριο του 2019, λίγο μετά το τέλος της σχέσης της με τον Κώστα Σόμμερ, δημοσιεύτηκε ολόγυμνη καλλιτεχνική φωτογραφία που, σύμφωνα με το αρχικό δημοσίευμα, αφορούσε την Κάτια Δέδε. Τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς ακολούθησε topless πόζα από την Ύδρα, ενώ τον Ιούλιο του 2024 δημοσιεύματα αναφέρθηκαν σε νέα γυμνή φωτογραφία της, μετά τον χωρισμό της από τον Κώστα Πηλαδάκη.

Τέλος, η Δήμητρα Αλεξανδράκη έχει επιλέξει και εκείνη ιδιαίτερα τολμηρές φωτογραφίσεις. Τον Ιανουάριο του 2023 δημοσίευσε δύο γυμνές φωτογραφίες, στις οποίες φορούσε μόνο καπέλο και κοσμήματα. Οι εικόνες ξεχώρισαν για την αισθητική τους και προκάλεσαν συζητήσεις στα social media, με το μοντέλο να επιλέγει μια διαφορετική προσέγγιση στις συγκεκριμένες αναρτήσεις.