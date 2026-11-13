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Καλομοίρα: Το backstage βίντεο που αποκάλυψε την παρουσία της Αντωνά

13/11/2026 - 22:05 | | 1 λεπτό ανάγνωση
Καλομοίρα: Το backstage βίντεο που αποκάλυψε την παρουσία της Αντωνά
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Μια απρόσμενη εμφάνιση της Μαρίας Αντωνά στο πλατό του «Πρωινού» κατέγραψε η Καλομοίρα, χωρίς μάλιστα να είναι αυτός ο σκοπός της ανάρτησής της. Η τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους ακολούθους της backstage στιγμές από την επίσκεψή της στην εκπομπή του ΑΝΤ1 και ανάμεσα στα πρόσωπα που πέρασαν μπροστά από την κάμερά της βρέθηκε και η σύντροφος του Γιώργου Λιάγκα.

Η Καλομοίρα είχε βρεθεί καλεσμένη στο «Πρωινό» την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, όπου συνομίλησε με τον παρουσιαστή.

Πριν και μετά τη συνέντευξη κατέγραψε διάφορα στιγμιότυπα από την παρουσία της στον τηλεοπτικό σταθμό, τα οποία στη συνέχεια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η κάμερα της Καλομοίρας «έπιασε» τη Μαρία Αντωνά

Καθώς η τραγουδίστρια τραβούσε βίντεο με το κινητό της, ο φακός κατέγραψε και τη Μαρία Αντωνά μέσα στο πλατό. Η ραδιοφωνική παραγωγός και παρουσιάστρια βρισκόταν στον επαγγελματικό χώρο του συντρόφου της, Γιώργου Λιάγκα, με την παρουσία της να γίνεται αντιληπτή μέσα από το backstage υλικό.

Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο τράβηξε το ενδιαφέρον, καθώς το ζευγάρι κρατά συνήθως χαμηλούς τόνους στις κοινές δημόσιες εμφανίσεις του και δεν επιδιώκει να προβάλλει συστηματικά την προσωπική του ζωή.

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