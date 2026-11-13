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Σκιαδαρέσες: Η Όλγα συνεχίζει το τρολ με μια γυμνή υπόσχεση

13/11/2026 - 22:35 | | 3 λεπτά ανάγνωση
Σκιαδαρέσες: Η Όλγα συνεχίζει το τρολ με μια γυμνή υπόσχεση
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Η Όλγα Σκιαδαρέση πήρε τη σκυτάλη από την αδελφή της, Νίκη, και συνέχισε με τον δικό της τρόπο την απάντηση στα αρνητικά σχόλια για την εμφάνισή τους. Οι δύο καλλιτέχνιδες του μουσικού ντουέτου «Σκιαδαρέσες» μετέτρεψαν την κριτική για τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους σε μια σειρά από χιουμοριστικά βίντεο στο TikTok, με την Όλγα να φυλάει για το τέλος την πιο πικάντικη ατάκα.

Διαβάστε επίσης: Νίκη Σκιαδαρέση: Η σαρκαστική απάντηση για τη φάτσα της

Το νέο βίντεο αποτελεί το δεύτερο μέρος της σειράς και έχει πρωταγωνίστρια την ίδια. Η τραγουδίστρια εμφανίζεται μπροστά στην κάμερα, αυτοσαρκάζεται για τα χαρακτηριστικά της και προειδοποιεί τους ακολούθους της ότι η δική της εμφάνιση είναι, όπως λέει, ακόμη πιο «τρομακτική».

Σκιαδαρέσες: Η Όλγα συνεχίζει το τρολ με μια γυμνή υπόσχεση

Η Όλγα έδειξε τη «φάτσα» της και επιστράτευσε το χιούμορ

«Αυτό είναι το part 2 όπου σας δείχνουμε τις φάτσες μας για να ξεπεράσετε τους φόβους σας. Στο part 1 είδαμε τη φάτσα της Νίκης, στο part 2 θα έρθουμε πιο κοντά με τη δική μου», λέει στην αρχή του βίντεο.

Στη συνέχεια συνεχίζει στο ίδιο σαρκαστικό ύφος, σχολιάζοντας τα δόντια και τις υποτιθέμενες ατέλειες του προσώπου της. «Trigger warning, είναι πιο τρομακτικό, καθότι η δική μου φάτσα έχει και αυτά τα δόντια. Επίσης συμβαίνει το εξής παράδοξο, στο φως του ήλιου είναι ακόμα πιο τρομακτική», αναφέρει, δείχνοντας ότι αντιμετωπίζει με αυτοσαρκασμό τα σχόλια που δέχεται.

Δεν έμεινε, όμως, μόνο στις περιγραφές της εμφάνισής της. Αστειεύτηκε ακόμη και με το ενδεχόμενο να επισκέπτεται προσωπικά όσους δηλώνουν ότι τρομάζουν όταν τη βλέπουν στα social media.

«Εγώ που είμαι και η πιο τρομακτική θα κάνω και επισκέψεις κατ’ οίκον, θα χτυπάω την πόρτα σας και, αν θέλετε, μπορείτε με μια μυγοσκοτώστρα ή με ένα aroxol να μου ανοίξετε και να δείτε ότι δεν θα πάθω κάτι τρελό, ούτε κι εσείς», είπε χαρακτηριστικά.

Η Όλγα συνέχισε με την ίδια διάθεση, λέγοντας ότι δεν θα δείξει ακόμη πώς είναι το πρόσωπό της όταν δεν προσέχει, καθώς, όπως σχολίασε, ίσως το κοινό να μην είναι έτοιμο γι’ αυτό.

Η αρχή έγινε από τη Νίκη και έρχεται το τρίτο μέρος

Το πρώτο βίντεο είχε δημοσιεύσει η Νίκη Σκιαδαρέση την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, θέλοντας να απαντήσει σε όσους σχολιάζουν αρνητικά την εμφάνισή της. Αντί να δείξει ότι ενοχλείται, αποφάσισε να παρουσιάσει το πρόσωπό της στην κάμερα, προτείνοντας στους επικριτές της να το συνηθίσουν.

«Κάνω αυτό το βίντεο για να τη συνηθίσετε, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι οι φοβίες μόνο με έκθεση μπορούν να αντιμετωπιστούν», είχε πει, προσθέτοντας με ακόμη πιο αιχμηρό χιούμορ ότι πρέπει να συνηθίσουν τη φάτσα της, όπως έχουν συνηθίσει να βλέπουν την κουράδα τους.

Η Όλγα ολοκλήρωσε τώρα τη δική της εμφάνιση προαναγγέλλοντας το επόμενο επεισόδιο της σειράς, με μια ατάκα που δύσκολα περνά απαρατήρητη: «Σας ευχαριστούμε πολύ, στο part 3 θα είμαστε γυμνές». Πρόκειται για την τελευταία χιουμοριστική πρόκληση των δύο αδελφών προς όσους επιμένουν να σχολιάζουν την εμφάνισή τους.

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