Ο Γιώργος Καράβας και η Ραφαέλα Ψαρρού μπήκαν σε Christmas mood

Μπορεί ο Νοέμβριος να μην έχει ολοκληρωθεί ακόμη, ωστόσο ο Γιώργος Καράβας και η Ραφαέλα Ψαρρού έχουν ήδη μπει σε χριστουγεννιάτικο κλίμα. Το ζευγάρι μοιράστηκε στα social media βίντεο από το στολισμένο σπίτι του, με το εντυπωσιακό δέντρο να κλέβει τις εντυπώσεις.

Η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα έχει ξεκινήσει για τον Γιώργο Καράβα και τη σύζυγό του, Ραφαέλα Ψαρρού, οι οποίοι αποφάσισαν να στολίσουν από νωρίς το σπίτι τους, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο γιορτινό σκηνικό.

Το ζευγάρι δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο από τον χριστουγεννιάτικο στολισμό, με πρωταγωνιστή το μεγάλο δέντρο του σπιτιού. Η διακόσμηση κινείται σε έντονες αποχρώσεις του κόκκινου και του πράσινου, ενώ οι υφασμάτινες λεπτομέρειες, οι μεγάλες κορδέλες και τα ξεχωριστά στολίδια δίνουν έναν πιο παραδοσιακό χαρακτήρα στη σύνθεση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Rafaela Psarrou-Mavraki (@rafaela_psarrou)

Τα vintage στολίδια που ξεχωρίζουν

Ιδιαίτερη θέση στον στολισμό έχουν οι διακοσμητικές φιγούρες, με κεραμικές μορφές και μικρούς χαρακτήρες που παραπέμπουν σε παλαιότερες χριστουγεννιάτικες εποχές. Οι μπάλες, τα μεγάλα υφασμάτινα λουλούδια και οι εντυπωσιακές κορδέλες συμπληρώνουν το αποτέλεσμα, δημιουργώντας ένα δέντρο με έντονη διακοσμητική ταυτότητα.

Τα θερμά φωτάκια ολοκληρώνουν την εικόνα, προσθέτοντας μια πιο ζεστή ατμόσφαιρα στον χώρο. Το ζευγάρι επέλεξε έναν πλούσιο στολισμό, με έμφαση στις λεπτομέρειες και στις vintage αναφορές, αποφεύγοντας τις minimal επιλογές.

Η χριστουγεννιάτικη διάθεση ξεκίνησε από τον Νοέμβριο

Ο Γιώργος Καράβας και η Ραφαέλα Ψαρρού ανήκουν στους λάτρεις της γιορτινής διακόσμησης που δεν περιμένουν την άφιξη του Δεκεμβρίου για να μπουν στο κλίμα των Χριστουγέννων.

Το αποτέλεσμα που παρουσίασαν στους διαδικτυακούς τους φίλους αποτυπώνει την προτίμησή τους σε έναν πιο κλασικό και νοσταλγικό στολισμό, όπου το χρώμα, οι ξεχωριστές φιγούρες και τα εντυπωσιακά διακοσμητικά έχουν τον πρώτο λόγο.