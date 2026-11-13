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Βαγγέλης Κακουριώτης: Στα 16 του τον ακολουθούσαν μέχρι το σπίτι του

13/11/2026 - 22:59 | | 2 λεπτά ανάγνωση
Βαγγέλης Κακουριώτης: Στα 16 του τον ακολουθούσαν μέχρι το σπίτι του
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Στα πρώτα του βήματα στη μουσική και στην ξαφνική αναγνωρισιμότητα που γνώρισε σε ηλικία μόλις 16 ετών αναφέρθηκε ο Βαγγέλης Κακουριώτης, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Στούντιο στις 3» της ΕΡΤ. Ο τραγουδιστής αποκάλυψε πως η δημοτικότητά του είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο, ώστε θαυμάστριές του τον ακολουθούσαν μέχρι το σπίτι του.

Ο γνωστός τραγουδιστής έκανε μια αναδρομή στην περίοδο που συμμετείχε στο συγκρότημα Boys and Noise, αποκαλύπτοντας πως τα τρία μέλη δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους πριν από τη δημιουργία του μουσικού σχήματος.

«Δεν γνωριζόμασταν. Δηλώσαμε συμμετοχή και βρεθήκαμε στο στούντιο και μας είπαν ότι σκέφτονται αυτό το πρότζεκτ, να κάνουμε το συγκρότημα. Ήταν ο πατέρας μου μαζί, ήμουν ανήλικος», ανέφερε αρχικά ο Βαγγέλης Κακουριώτης.

Βαγγέλης Κακουριώτης: Στα 16 του τον ακολουθούσαν μέχρι το σπίτι του

Μιλώντας για τη σχέση του με το τραγούδι, ο ίδιος εξήγησε πως η μουσική αποτελούσε από νωρίς μεγάλο κομμάτι της ζωής του. «Το τραγούδι για μένα ήταν και είναι έρωτας. Μου αρέσει πολύ αυτή η δουλειά. Παρατηρούσα πώς ήθελα να στέκομαι, σκεφτόμουν τον εαυτό μου στη σκηνή», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, θυμήθηκε την έντονη ανταπόκριση του νεανικού κοινού και τις θαυμάστριες που τον ακολουθούσαν ακόμη και στην καθημερινότητά του. «Ήξεραν το σπίτι που έμενα τότε. Έρχονταν στο σχολείο, με ακολουθούσαν και έτσι βρήκαν το σπίτι», αποκάλυψε γελώντας.

Παρά τη δημοσιότητα που γνώρισε σε τόσο μικρή ηλικία, ο τραγουδιστής υπογράμμισε πως η οικογένειά του έπαιξε καθοριστικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την επιτυχία. Όπως ανέφερε, οι γονείς του τού έδιναν την ελευθερία να εκφράζεται, φροντίζοντας παράλληλα να θέτουν τα απαραίτητα όρια.

«Νομίζω ότι όλα ξεκινάνε από το σπίτι. Εγώ μεγάλωσα σε ένα σπίτι στο οποίο ήμουν ελεύθερος να πω αυτό που νιώθω, αυτό που θέλω, αυτό που με προβληματίζει και παράλληλα να έχω δύο γονείς οι οποίοι να βάζουν και τα όριά τους. Έπαιξαν ρόλο οι γονείς μου», σημείωσε.

Η πορεία με τους Boys and Noise

Ο Βαγγέλης Κακουριώτης έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τους Boys and Noise, το νεανικό συγκρότημα που δημιουργήθηκε το 2013 και γνώρισε μεγάλη επιτυχία, ιδιαίτερα στο εφηβικό κοινό. Μαζί με τον Άρη Μακρή και τον Jimmy Gian αποτέλεσαν ένα από τα δημοφιλέστερα ελληνικά boy bands της εποχής, με τραγούδια που αγαπήθηκαν από τους νεαρούς θαυμαστές τους και εμφανίσεις που συγκέντρωναν πλήθος κόσμου.

Βαγγέλης Κακουριώτης: Στα 16 του τον ακολουθούσαν μέχρι το σπίτι του

Ο τραγουδιστής ήταν μόλις 16 ετών όταν ξεκίνησε αυτή η διαδρομή, βιώνοντας από πολύ νωρίς την αναγνωρισιμότητα. Μετά την ολοκλήρωση της πορείας του συγκροτήματος, συνέχισε ως solo καλλιτέχνης, διατηρώντας ενεργή την παρουσία του στον χώρο της μουσικής.

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