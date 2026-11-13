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Γιώργος Θαναηλάκης: «Δεν είχα καλέσει τους γιους μου στον γάμο μου»

13/11/2026 - 23:05 | | 3 λεπτά ανάγνωση
Γιώργος Θαναηλάκης: «Δεν είχα καλέσει τους γιους μου στον γάμο μου»
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Μια προσωπική εξομολόγηση για τους γάμους του και τη σχέση με τους δύο γιους του έκανε ο Γιώργος Θαναηλάκης. Ο παρουσιαστής αποκάλυψε πως ένα από τα λάθη που θεωρεί ότι έκανε ήταν ότι δεν τους κάλεσε στον δεύτερο γάμο του, εξηγώντας τον λόγο που τον οδήγησε σε εκείνη την απόφαση.

Για την προσωπική του ζωή, τους δύο γάμους του, αλλά και τη σχέση με τα παιδιά του μίλησε ο Γιώργος Θαναηλάκης, ο οποίος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «STATUS» το βράδυ της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου. Στη συνέντευξή του στον Κωνσταντίνο Καμέα, ο γνωστός παρουσιαστής έκανε μια αναδρομή στο παρελθόν και αποκάλυψε ποια απόφαση εξακολουθεί να θεωρεί λάθος.

Γιώργος Θαναηλάκης: «Δεν είχα καλέσει τους γιους μου στον γάμο μου»

«Δεν θα παντρευόμουν τόσο μικρός»

Αρχικά, ο Γιώργος Θαναηλάκης ρωτήθηκε αν έχει μετανιώσει που παντρεύτηκε για πρώτη φορά σε ηλικία μόλις 22 ετών. Όπως παραδέχτηκε, αν μπορούσε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, θα επέλεγε να μην προχωρήσει τόσο νωρίς στον γάμο.

Η πρώτη του σύζυγος ήταν Αγγλίδα και, όπως εξήγησε, η απόφαση να παντρευτούν συνδέθηκε και με τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν λόγω των μετακινήσεών της και της βίζας. Ωστόσο, από εκείνη τη σχέση απέκτησε τους δύο γιους του, στους οποίους έχει μεγάλη αδυναμία.

«100% δεν θα παντρευόμουνα νέος. Μπήκα από νωρίς τα βάσανα, γιατί αγάπησα. Η πρώτη μου γυναίκα είναι Αγγλίδα και πηγαινοερχόταν λόγω βίζας. Της είπα ότι για να μην ταλαιπωρούμαστε, ας παντρευτούμε να τελειώνουμε. Ήμασταν ήδη κάμποσο καιρό μαζί. Αν, όμως, γυρνούσα τον χρόνο πίσω, σίγουρα δεν θα παντρευόμουν τόσο μικρός. Το καλό, βέβαια, είναι ότι ήρθαν δύο παιδιά στη ζωή μου που τα λατρεύω και είναι υπέροχα», ανέφερε.

Στη συνέχεια, αποκάλυψε πως οι δύο γιοι του, ο 31χρονος Λάμπρος και ο 27χρονος Αλέξανδρος, υποδέχτηκαν θετικά τη δεύτερη σύζυγό του, καθώς ήταν ακόμη μικροί όταν εκείνος είχε χωρίσει από την πρώτη του σύζυγο.

Το λάθος που μετάνιωσε στον δεύτερο γάμο του

Ο παρουσιαστής μίλησε και για μια απόφαση που, όπως παραδέχτηκε, δεν χειρίστηκε σωστά. Συγκεκριμένα, αποκάλυψε πως δεν είχε καλέσει τους δύο γιους του στον δεύτερο γάμο του, καθώς φοβόταν ότι θα δυσκολεύονταν να τον δουν στο πλευρό μιας άλλης γυναίκας.

Όπως εξήγησε, τα παιδιά του τού εξέφρασαν αργότερα το παράπονό τους, κάνοντάς τον να συνειδητοποιήσει ότι θα έπρεπε να είχαν συμμετάσχει σε εκείνη τη σημαντική στιγμή της ζωής του.

«Ένα λάθος που το έκανα και μου το είπαν κάποια στιγμή. Είναι που δεν τους είχα καλέσει στον γάμο μου. Εγώ το είχα φοβηθεί τότε, ότι θα με δουν με μία άλλη γυναίκα. Την είχαν γνωρίσει, αλλά ο γάμος είναι κάτι διαφορετικό. Από μέσα μου αισθάνθηκα ότι δεν ήθελα να με δουν και τελικά έκανα λάθος. Κάποια στιγμή μου είπαν ότι “Στο γάμο σου θα έπρεπε να μας έχεις φωνάξει”. Μου το κοπάνησε», εξομολογήθηκε ο Γιώργος Θαναηλάκης.

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