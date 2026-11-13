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REALITY SPORTS

Η Black Friday της Εθνικής στο Άμστερνταμ

13/11/2026 - 23:35 | | 2 λεπτά ανάγνωση
Η Black Friday της Εθνικής στο Άμστερνταμ
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Μια εβδομάδα πριν τα μαγαζιά ξεπουλήσουν την πραμάτεια τους, η Εθνική… ξεπούλησε στο Άμστερνταμ ότι καλό είχε χτίσει μέχρι τώρα. Μπορεί να βρίσκεται σε τροχιά πρόκρισης με την νίκη της στην Γερμανία (2-1) και το 0-0 στο εντός έδρας, αλλά το βαρύ σκορ (0-7) και κυρίως η εμφάνιση έφερε την απογοήτευση.

Το 7-0 των Ολλανδών αποτελεί ισοφάριση του ρεκόρ της μεγαλύτερης νίκης στην ιστορία της διοργάνωσης. Με αυτό το σκορ το 2004 η Γερμανία είχε νικήσει την Βοσνία, ενώ σε αυτή τη διοργάνωση είχαμε άλλες δύο τέτοιες νίκες, της Αγγλίας στην Κροατία και της Φινλανδίας με το Σαν Μαρίνο.

Πέρα από τα πολλά γκολ, υπάρχει ένα ακόμα πρόβλημα σε αυτή την εθνική που το ταλέντο μπορεί να ξεχειλίζει όπως μας αρέσει να γράφουμε, αλλά λείπει κάτι εξίσου σημαντικό, η αυτοπεποίθηση. Η ομάδα αυτή όταν βρέθηκε υπό πίεση, όταν έπρεπε να κάνει το κάτι παραπάνω δεν τα κατάφερε.

Θυμίζουμε τις δύο ήττες από τη Δανία στα προκριματικά του Μουντιάλ (0-3 εκτός, 1-3 εντός), την ήττα από την Σκωτία (1-3) εκτός.

Σε κάθε ματς εάν κάτι δεν πάει καλά τότε έρχεται η κατάρρευση. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα, ακόμα μεγαλύτερο κι από την βαριά ήττα του Άμστερνταμ.

Σύμφωνοι, ο προπονητής δίνει τον  τόνο σε κάθε ματς, αυτός σχεδιάζει το σύστημα, αυτός φέρει και την ευθύνη. Όμως δεν γίνεται στις επιτυχίες πρωταγωνιστές – δικαίως – να είναι οι παίκτες και ο προπονητής αμέτοχος, ενώ στις ήττες να παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος.

Τώρα οι διεθνείς πρέπει να μαζέψουν τα κομμάτια τους, να νικήσουν τη Δευτέρα, στον Βόλο, τους Σέρβους να πάρουν την πρόκριση, έστω και ως δεύτερη ομάδα, στην κορυφαία, μην το ξεχνάμε, κατηγορία του Nations League για μια θέση στα πλέι οφ. Αν χαθεί κι αυτή η ευκαιρία τότε θα είναι καταστροφή.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ

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