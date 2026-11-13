Euroleague: Μπλακ άουτ στο φινάλε και ήττα-σοκ για τον Παναθηναϊκό

Μια νίκη που έμοιαζε να βρίσκεται στα χέρια του πέταξε στα σκουπίδια ο Παναθηναϊκός, γνωρίζοντας οδυνηρή ήττα με 76-74 από την Μπαρτσελόνα στο Telekom Center Athens, για την 11η αγωνιστική της EuroLeague. Οι «πράσινοι» είχαν επιβάλει τον ρυθμό τους για τρία δεκάλεπτα, φτάνοντας μάλιστα τη διαφορά ακόμη και στους 14 πόντους, όμως στο τελευταίο μέρος του αγώνα υπέστησαν αγωνιστικό μπλακ άουτ.

Η ομάδα του Παναθηναϊκού έδειχνε να ελέγχει την αναμέτρηση και να έχει βάλει τις βάσεις για μια σημαντική ευρωπαϊκή νίκη. Η εικόνα, ωστόσο, άλλαξε δραματικά στο τέταρτο δεκάλεπτο, όταν οι γηπεδούχοι έχασαν τη συγκέντρωσή τους, δεν βρήκαν τις επιθετικές λύσεις που χρειάζονταν και επέτρεψαν στους Καταλανούς να επιστρέψουν στη διεκδίκηση του αγώνα.

Ο Ρόμπινσον έδωσε το τελειωτικό χτύπημα

Η Μπαρτσελόνα εκμεταλλεύτηκε την κατάρρευση του Παναθηναϊκού και βρήκε τον παίκτη που θα την οδηγούσε στην ανατροπή. Ο Τζάστιν Ρόμπινσον πήρε την ευθύνη στα κρίσιμα σημεία και με τρία καθοριστικά τρίποντα στην τελική ευθεία έδωσε στους «μπλαουγκράνα» το προβάδισμα και τελικά τη νίκη.

Για τον Παναθηναϊκό, το αποτέλεσμα αφήνει μεγάλη απογοήτευση, καθώς δεν έχασε απλώς ένα κλειστό παιχνίδι. Απώλεσε ένα ματς στο οποίο είχε καταφέρει να χτίσει σημαντική διαφορά και να ελέγξει για μεγάλο διάστημα την εξέλιξή του.

Το τελικό 74-76 αποτυπώνει την ανατροπή της Μπαρτσελόνα, αλλά και το βαρύ τίμημα που πλήρωσαν οι «πράσινοι» για το καταστροφικό τελευταίο δεκάλεπτο.