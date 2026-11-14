Αναστασία για Μαζωνάκη: «Ήμουν κι εγώ στο Κολωνάκι, σε άλλο ιατρείο»

Με ιδιαίτερη συγκίνηση μίλησε η Αναστασία για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου.

Σε συνέντευξή της στο Κοσμοράδιο 95,1 και τον Τάσο Ριζόπουλο, την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, η τραγουδίστρια θυμήθηκε την πρώτη τους συνάντηση, τη στήριξη που δέχτηκε από εκείνον στα πρώτα βήματα της καριέρας της, αλλά και τη στιγμή που έμαθε για τον θάνατό του.

Η Αναστασία αποκάλυψε πως το απόγευμα της 9ης Σεπτεμβρίου βρισκόταν και η ίδια σε ιατρείο στο Κολωνάκι, την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν σε άλλο ιατρείο της ίδιας περιοχής. Όταν πληροφορήθηκε την είδηση, ξέσπασε σε κλάματα, ενώ, όπως περιέγραψε, δυσκολεύτηκε να πιστέψει όσα άκουγε.

Αρχικά, αναφέρθηκε στην πρώτη φορά που συνάντησε τον τραγουδιστή σε νυχτερινό κέντρο, περιγράφοντας πόσο έντονα είχε βιώσει εκείνη τη στιγμή.

«Δεν γνωρίζω κανέναν και τίποτα και πηγαίνω, για πρώτη φορά, σε νυχτερινό μαγαζί. Ανεβαίνω στο καμαρίνι, ενώ έτρεμαν τα πόδια μου, το ορκίζομαι ότι είδα απλά ένα φως. Δηλαδή αυτό ήταν που λέγαμε κάθε φορά που μιλούσαμε με τον Γιώργο… “είσαι ευλογημένος”, “είσαι ευλογημένη”. Αυτό».

Η τραγουδίστρια μίλησε με θερμά λόγια για τον χαρακτήρα του, τονίζοντας πως την έκανε να αισθανθεί άνετα από την πρώτη στιγμή και πως έδινε ιδιαίτερη σημασία σε όσα έλεγε, παρά το νεαρό της ηλικίας της.

«Ήταν αυθεντικός, ήταν άρχοντας. Δεν μπορώ να το εξηγήσω, δεν το λέω όμως μόνο εγώ. Με έκανε να νιώσω πάρα πολύ ωραία, μου είπε πάρα πολύ ωραία λόγια και παρά το νεαρό της ηλικίας μου, παρατηρούσε πολύ το τι έλεγα. Με είχε επιλέξει, ήμουν δική του επιλογή».

Στη συνέχεια, περιέγραψε τη στιγμή που πληροφορήθηκε τον θάνατό του, αποκαλύπτοντας πως μια φίλη της από τα Μέγαρα ήταν εκείνη που την ενημέρωσε, όταν βγήκε από το ιατρείο όπου βρισκόταν.

«Έφυγε πάρα πολύ άδικα, δεν το πίστευα. Ήμουν στο Κολωνάκι σε ένα ιατρείο, εκείνο το απόγευμα, ενώ εκείνος ήταν στο Κολωνάκι σε άλλο ιατρείο. Βγαίνω από τον γιατρό που ήμουν και με πήρε μια φίλη μου από τα Μέγαρα, που με ενημέρωσε για αυτό. Έκλαιγα, δεν μπορούσα να συγκρατηθώ και μετά, που μου το επιβεβαίωσαν, αυτό ήταν. Τέλος», θυμήθηκε.

Η απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη την επηρέασε βαθιά, όπως εξομολογήθηκε η Αναστασία. Για αρκετές ημέρες δεν μπορούσε να κοιμηθεί, ενώ δυσκολευόταν να συγκεντρωθεί και να συνεχίσει κανονικά την καθημερινότητά της.

«Δεν λειτουργούσα. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ για πέντε μέρες, για μια εβδομάδα. Γενικά περνάω τον θάνατο πολύ δύσκολα, από ανθρώπους που γνωρίζω. Χάνω τον ύπνο μου, το μυαλό μου δεν φεύγει από πολύ και το σκέφτομαι όλη την ώρα».