Ήταν έγκυος και το κρατούσε κρυφό – Γέννησε η τραγουδίστρια

Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους θαυμαστές της Άβριλ Λαβίν, καθώς η διάσημη τραγουδίστρια ανακοίνωσε πως έγινε μητέρα για πρώτη φορά, σε ηλικία 42 ετών.

Η Καναδή καλλιτέχνιδα, που γνώρισε παγκόσμια επιτυχία στις αρχές της δεκαετίας του 2000 με τραγούδια όπως τα «Complicated» και «Sk8er Boi», αποκάλυψε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου ότι έφερε στον κόσμο ένα κοριτσάκι.

Την ευχάριστη είδηση της γέννας μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας μια σειρά από τρυφερές φωτογραφίες.

Αυτό που προκάλεσε τη μεγαλύτερη έκπληξη ήταν πως η εγκυμοσύνη της δεν είχε γίνει γνωστή μέχρι την ανακοίνωση της γέννησης. Η Άβριλ Λαβίν είχε επιλέξει να κρατήσει την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, με αποτέλεσμα η είδηση να αιφνιδιάσει τους θαυμαστές της.

Η τραγουδίστρια καλωσόρισε το νέο μέλος της οικογένειάς της με τον δικό της, αντισυμβατικό τρόπο, επιλέγοντας μια φράση που διατηρεί το γνώριμο pop-punk ύφος της.

«Η μικρή μας γαμ… πριγκίπισσα έφτασε», έγραψε χαρακτηριστικά, συνοδεύοντας το μήνυμά της με φωτογραφίες από τις πρώτες στιγμές με τη νεογέννητη κόρη της.

Μέχρι στιγμής, η Άβριλ Λαβίν δεν έχει μοιραστεί περισσότερες λεπτομέρειες για την προσωπική της ζωή ή για τον πατέρα του παιδιού, διατηρώντας την ιδιωτικότητά της.