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SHOWBIZ

Χρήστος Τζόλης-Ανθή Φακιδάρη: Είναι ζευγάρι! Η φωτό στα νότια προάστια

14/11/2026 - 08:15 | | 2 λεπτά ανάγνωση
Το τρυφερό τετ α τετ της Ανθής Φακιδάρη με τον επιθετικό της Άρσεναλ Χρήστο Τζόλη.
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Ένα νέο ειδύλλιο φαίνεται πως γεννιέται στον χώρο του αθλητισμού και της μόδας, με πρωταγωνιστές τον διεθνή ποδοσφαιριστή Χρήστο Τζόλη και το επιτυχημένο μοντέλο Ανθή Φακιδάρη.

Από τη Χαρά Σαλονικιού

Μπορεί κανένας από τους δύο να μην έχει επιβεβαιώσει, μέχρι στιγμής, ότι τους συνδέει κάτι περισσότερο από μια γνωριμία, ωστόσο κάποιες λεπτομέρειες έχουν ήδη αρχίσει να τροφοδοτούν τα σχόλια και τις συζητήσεις.

Το σούσουρο άρχισε όταν η Ανθή Φακιδάρη βρέθηκε στις εξέδρες της Τούμπας, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδος με την Ολλανδία. Αυτό, όμως, που κέντρισε περισσότερο την προσοχή δεν ήταν μόνο η παρουσία της στο γήπεδο, αλλά η εμφάνισή της! Συγκεκριμένα, το μοντέλο φορούσε μια φανέλα από τις προπονήσεις των διεθνών ποδοσφαιριστών, με αρκετούς να αναρωτιούνται ποιος παίκτης της την είχε χαρίσει. Και, όπως όλα δείχνουν, η απάντηση βρίσκεται στο πρόσωπο του Χρήστου Τζόλη!

Η φωτογραφία, όμως, των δυο τους έρχεται να δώσει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην υπόθεση! Οι δυο τους απαθανατίζονται στα νότια προάστια, σε μια πολύ τρυφερή στιγμή, αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί, με τη χημεία ανάμεσά τους να είναι κάτι παραπάνω από εμφανής.

Χρήστος Τζόλης-Ανθή Φακιδάρη: Είναι ζευγάρι! Η φωτό στα νότια προάστια

Ο 24χρονος ποδοσφαιριστής αποτελεί ένα από τα πιο δυνατά ονόματα της νέας γενιάς του ελληνικού ποδοσφαίρου. Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, όπου γρήγορα ξεχώρισε για το ταλέντο του. Ακολούθησε η μετακίνησή του στο εξωτερικό, με σταθμούς τη Νόριτς, την Τβέντε, τη Φορτούνα Ντίσελντορφ και την Κλαμπ Μπριζ. Οι εξαιρετικές εμφανίσεις του στο Βέλγιο τον έφεραν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων, με την Αρσεναλ να αποτελεί το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Από την άλλη, η Ανθή Φακιδάρη έχει καταφέρει να κάνει αισθητή την παρουσία της στον διεθνή χώρο της μόδας. Αρχισε την ενασχόλησή της με το μόντελινγκ σε νεαρή ηλικία και μέσα σε λίγα χρόνια βρέθηκε στις πασαρέλες κορυφαίων οίκων, όπως Chanel, Giorgio Armani και Elie Saab. Μάλιστα, τον Οκτώβριο του 2024 έγραψε τη δική της ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη Ελληνίδα που περπάτησε στο σόου της Victoria’s Secret!

Δύο νέοι άνθρωποι με λαμπρή διεθνή πορεία, που φαίνεται πως ταιριάζουν πολύ. Θα είναι άραγε το νέο hot ζευγάρι της showbiz;

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