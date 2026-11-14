Λευτέρης Παπαδόπουλος, γενέθλια για τον ποιητή του λαού

Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος θα προσθέσει απόψε ένα ακόμα κεράκι στην τούρτα των γενεθλίων του και δεν θα τη σβήσει μόνος. Μαζί του γιορτάζουν περισσότερα από χίλια τραγούδια που έγραψε και αγαπήθηκαν, θα γιορτάσουν ακόμα περισσότερα, χιλιάδες, ρεπορτάζ που έγραψε, καμπάνιες και χρονογραφήματα.

Δημοσιογράφος που ρούφηξε τη ζωή μέχρι το μεδούλι, έζησε σε μια εποχή που υπήρχαν ιερά τέρατα γύρω του, όχι μόνο στο κυρίως επάγγελμά του, τη δημοσιογραφία, αλλά και στον ευρύτερο χώρο.

Οι μεγάλοι συνθέτες της εποχής πήγαιναν σπίτι του και… ξεσκόνιζαν τα στιχάκια που είχε γράψει. Τα έγραφε έτσι για να… ξεδώσει και ξαφνικά ανακάλυπτε ότι δεν τον αντιπροσώπευαν, αλλά και άγγιζαν έναν ολόκληρο λαό.

Ο Μίμης Πλέσσας είχε πει πολλές φορές την ιστορία του Δρόμου, του δημοφιλέστερου δίσκου μακράς διαρκείας στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού με πωλήσεις που πλησίασαν, ίσως και ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο αντίτυπα.

Τα πήρε, του είπε ότι δεν είναι ολοκληρωμένα, δεν έχουν καν ρεφρέν κι όμως έμειναν στην ιστορία. Το Άγαλμα, Γέλαγε η Μαρία, Μέθυσε απόψε το κορίτσι μου και τόσα άλλα.

Γιορτάζουν μαζί του η Άπονη ζωή, το Σαββατόβραδο στην Καισαριανή, η Καμαρούλα μια σταλιά, το Βάλε κι άλλο πιάτο στο τραπέζι και τόσα άλλα.

Για να γράψει κανείς τραγούδια που μιλάνε στην ψυχή του κόσμου πρέπει να έχει ζήσει με αυτόν, να έχει ακούσει τα προβλήματά του, να ζήσει τις χαρές και τις λύπες του. Κι αυτό το οφείλει στη δημοσιογραφία. Από το 1959 μέχρι το 2012 ήταν στην πρώτη γραμμή στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, από το αθλητικό ρεπορτάζ στην εβδομαδιαία εφημερίδα Ομάδα μέχρι τις καμπάνιες για τις συνοικίες της Αθήνας.

Γεννήσεις

1765: Ρόμπερτ Φούλτον, Αμερικανός μηχανικός, εφευρέτης, , μηχανικός και εφευρέτης. Πέθανε στις 24 Φεβρουαρίου 1815.

1840: Κλοντ Μονέ, Γάλλος ζωγράφος, ένας από τους δημιουργούς του ιμπρεσιονισμού. Πέθανε στις 5 Δεκεμβρίου 1926.

1889: Κρι Τζαβαχαρλάλ Νεχρού, Ινδός πρωθυπουργός, ο πρώτος της ανεξάρτητης Ινδίας από το 1974 έως τον θάνατό του, στις 27 Μαΐου 1964.

1900: Άαρον Κόπλαντ, Αμερικάνος μουσικοσυνθέτης. Από τα γνωστότερα έργα του η Φανφάρα για έναν απλό άνθρωπο (Fanfare for the Common Man) που διασκεύασαν το 1977 οι Emerson Like and Palmer με μεγάλη επιτυχία. Πέθανε στις 2 Δεκεμβρίου 1990.

1908: Τζόζεφ Μακάρθι, Αμερικανός πολιτικός. Ως γερουσιαστής διαδραμάτισε κομβικό ρόλο στην Επιτροπή Αντιαμερικανικών Ενεργειών που πήρε το όνομά του. Με αυτή έλεγχε τους πολίτες της χώρας για τις κομμουνιστικές ιδέες τους. που έγινε γνωστός από την επιτροπή αντιαμερικανικών υποθέσεων. Αδυναμία του οι καλλιτέχνες με την καριέρα πολλών από αυτούς να καταστρέφεται, Το 1954 με επέμβαση της Αμερικανικής Γερουσίας η επιτροπή έπαψε να λειτουργεί. Πέθανε λίγο αργότερα, στις 2 Μαΐου 1957.

1922: Μπούτρος Μπούτρος Γκάλι, Αιγύπτιος διπλωμάτης και γενικός γραμματέας του ΟΗΕ (1992-96). Πέθανε στις 16 Φεβρουαρίου 2016.

1935: Λευτέρης Παπαδόπουλος, δημοσιογράφος, ποιητής, στιχουργός μεγάλων λαϊκών επιτυχιών.

1935: Χουσεΐν, Βασιλιάς της Ιορδανίας, έμεινε στον θρόνο 47 χρόνια αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά μεγάλες κρίσεις. Πέθανε στις 7 Φεβρουαρίου 1999.

1948: Κάρολος, Βασιλιάς της Αγγλίας. Περίμενε υπομονετικά 74 χρόνια για να ανέβει στον θρόνο.

1949: Βαγγέλης Γερμανός, τραγουδοποιός, κιθαρίστας και ηθοποιός. Δημιούργησε αίσθηση με τον πρώτο δίσκο του Τα μπαράκια σε παραγωγή του Διονύση Σαββόπουλου

1952: Δήμητρα Γαλάνη, τραγουδίστρια. Ξεκίνησε την καριέρα της στα 16 χρόνια τραγουδώντας Μούτση και Γκάτσο. Έχει εργαστεί με όλους τους μεγάλους συνθέτες και διαθέτει ακόμα βαθιά αισθησιακή φωνή.

1954: Γιάννης Χρυσομάλης, γεννήθηκε στην Καλαμάτα, αλλά έκανε σπουδαία καριέρα στις ΗΠΑ ως Yanni.

1979: Ραλλία Χρηστίδου, τραγουδίστρια, πολιτικός. Σταμάτησε το τραγούδι για να αφιερωθεί στην πολιτική, εκλέχτηκε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ανεξαρτητοποιήθηκε και συμμετείχε στην Ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος του Στέφανου Κασσελάκη Κίνημα Δημοκρατίας.

1986: Χρήστος Μάστορας, τραγουδιστής, ηθοποιός. Ξεκίνησε από το συγκρότημα Μέλισσες για να ακολουθήσει σόλο καριέρα.

Θάνατοι

563: Ιουστινιανός (84 χρ.), Βυζαντινός Αυτοκράτορας, ο πρώτος ελέω Θεού μονάρχης, θεμελιωτής του τρόπου λειτουργίας της Αυτοκρατορίας. Ήταν 45 χρόνων όταν έγινε αυτοκράτορας το 527.

1263: Αλέξανδρος Νιέφσκι (42 χρ.), Ρώσος εθνικός ήρωας, αλλά και Άγιος.

1359: Γρηγόριος Παλαμάς (63 χρ.), επίσκοπος Θεσσαλικής και Άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

1831: Γκέοργκ Βίλχελμ Φρίντριχ Χέγκελ (61 χρ.), Γερμανός φιλόσοφος του αντικειμενικού και ιστορικού ιδεαλισμού

1841: Τόμας Μπρους, 7ος λόρδος του Έλγιν (75 χρ.) Βρετανός διπλωμάτης, ο άνθρωπος που άρπαξε από την Ακρόπολη τα γλυπτά του Παρθενώνα και μια Καρυάτιδα.

1946: Μανουέλ ντε Φάλια (70 χρ.), Ισπανός συνθέτης, από πολλούς ο κορυφαίος συνθέτης της χώρας.

1984: Νικήτας Πλατής (72 χρ.), ηθοποιός σε θέατρο, κινηματογράφο και τηλεόραση.

1990: Τάσος Βουρνάς (67 χρ.), δημοσιογράφος, ιστορικός και αγωνιστής της Αριστεράς.

1992: Έρνστ Χάπελ (67 χρ.), Αυστριακός ποδοσφαιριστής και στη συνέχεια προπονητής που εξελίχτηκε από τους κορυφαίους όλων των εποχών.

2003: Σπύρος Μελετζής (97 χρ.), φωτογράφος, σκηνοθέτης. Σε αυτόν οφείλουμε τις περισσότερες φωτογραφίες μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού.

2014: Μάικ Νίκολς (83 χρ.), Αμερικανός σκηνοθέτης του θεάτρου και του κινηματογράφου γεννημένος στη Γερμανία. Η οικογένειά του που είχε εβραϊκή καταγωγή μετανάστευσε στις ΗΠΑ το 1939. Κέρδισε Όσκαρ σκηνοθεσίας το 1967 για τον Πρωτάρη.

2015: Γιάννης Κακουλίδης (69 χρ.), συγγραφέας, διαφημιστής, ποιητής, σεναριογράφος, στιχουργός, πολιτικός.