Ζώδια με την Άντα Λεούση: Έρωτες και μυστικά φέρνουν ανατροπές

Η Άντα Λεούση κάνει τις αστρολογικές προβλέψεις για σήμερα, Σάββατο 14/11/26, για όλα τα ζώδια.

ΚΡΙΟΣ: Τώρα που έχετε απελευθερωθεί από ανασταλτικές νοοτροπίες, μπορείτε να περάσετε πολύ καλά. Κινηθείτε ελεύθερα και φροντίστε να αποκτήσετε οικειότητα με το περιβάλλον. Για να υπάρξει περαιτέρω ανάπτυξη στα εργασιακά σας θέματα, αδράξτε τις ευκαιρίες.

ΤΑΥΡΟΣ: Η πραγματική σας γοητεία θα βγει προς τα έξω και ο αισθησιασμός σας θα έχει την τάση να σας παρασύρει. Με σωστή επικοινωνία θα είστε πιο προσεκτικοί στις επιλογές σας. Πρέπει να φανείτε λίγο επιφυλακτικοί με κάποια άτομα του περιβάλλοντός σας.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Η ημέρα θα παίξει σημαντικό ρόλο στα θέματα που θα αφορούν τις στενές σας σχέσεις και μια μικρή διαφοροποίηση των αξιών που θέτετε θα σας προσδώσει μια πιο σωστή ταυτότητα. Προτού ξεκινήσετε μια πρωτοποριακή επιχείρηση, πρέπει να είστε σίγουροι για τις κινήσεις σας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Θα έχετε τη δυνατότητα να απολαύσετε την κάθε στιγμή, αν και σημασία θα έχουν κάποιες λεπτομέρειες στις επαφές σας ή στις διαπροσωπικές σας σχέσεις. Βρείτε χρόνο για να είστε μαζί με έναν καλό φίλο σας και κρατήστε ζωντανή τη σχέση σας.

ΛΕΩΝ: Πρέπει να κατανοήσετε τους τρόπους που υπάρχουν για να καλλιεργηθούν όμορφες καταστάσεις. Ξεχωρίστε τα άτομα που ταιριάζουν με εσάς και αλλάξτε τα προγράμματά σας. Μην αφήσετε την καθημερινότητα να σας κάνει να πλήξετε ή να σας απογοητεύσει.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Περιορίστε όσο το δυνατόν περισσότερο τις ανασταλτικές σας ευαισθησίες, προωθήστε τις θετικές σας σκέψεις και προσπαθήστε να μην είστε εύθικτοι για τα πάντα. Η σημερινή ημέρα θα φέρει στο προσκήνιο ερωτικές υποθέσεις που θα σας χαροποιήσουν.

ΖΥΓΟΣ: Κάντε κάτι για τον εαυτό σας και για την υγεία σας. Πάρτε πρωτοβουλίες και σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον σας και μην αφήσετε τους άλλους να σας κατευθύνουν. Εάν υπάρχει πράγματι κάτι που αγαπάτε, προστατέψτε το με κάθε μέσο και κάθε τρόπο.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Είναι απαραίτητο να κάνετε κάποιες ανακατατάξεις στην προσωπική σας ζωή. Εάν αποφασίσετε να ζήσετε το παρόν, να είστε σίγουροι ότι θα ζήσετε καλύτερα μελλοντικά. Ενεργήστε κατόπιν σοβαρής σκέψης και με συνεργάτες που τους ξέρετε και τους εμπιστεύεστε.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Χρειάζεται να γνωρίσετε καινούργια άτομα, γιατί μόνο έτσι θα μάθετε και θα ακούσετε πολλά και ενδιαφέροντα που θα βοηθήσουν στην αναγνώρισή σας αλλά και στην προβολή σας. Αντί να εκνευρίζεστε, φιλοσοφήστε τα γεγονότα που έχουν προκύψει.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Μη χάνετε τον χρόνο σας να ενταχθείτε σε ευχάριστες καταστάσεις ή παρέες. Πολλά θα γίνουν από μόνα τους, καθώς θα σας πλησιάσουν ενδιαφέροντα πρόσωπα και θα ακτινοβολείτε.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Με σωστή αναζήτηση και καλή θέληση θα βρείτε την ποιότητα που αναζητάτε. Σκόπιμο θα ήταν να μη σνομπάρετε κανέναν και να είστε ανοιχτοί προς όλους. Σεβαστείτε τις προτιμήσεις των άλλων, που μπορεί τελικά να σας φανούν χρήσιμες.

ΙΧΘΥΣ: Για να μη χάνετε την ουσία των πραγμάτων, μετριάστε την τελειομανία σας. Εμπιστευτείτε τη μοίρα που θέλει το καλό σας και αφήστε τα πάντα να πάρουν τον δρόμο τους. Το ερωτικό κάλεσμα ενός ατόμου είναι σίγουρο πως θα σας απογειώσει.