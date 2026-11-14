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SHOWBIZ

Καπουτζίδης και Ευαγγελινός: Από τη Eurovision στον… Grinch

14/11/2026 - 00:40 | | 2 λεπτά ανάγνωση
Καπουτζίδης και Ευαγγελινός: Από τη Eurovision στον… Grinch
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Μια νέα καλλιτεχνική συνεργασία ενώνει τον Γιώργο Καπουτζίδη και τον Φωκά Ευαγγελινό, μετά τη συνάντησή τους στη Eurovision. Αυτή τη φορά, οι δύο δημιουργοί ετοιμάζουν την άφιξη του Grinch στη σκηνή του Christmas Theater, μέσα από τη μουσικοθεατρική παράσταση «Πώς ο Grinch έκλεψε τα Χριστούγεννα».

Καπουτζίδης και Ευαγγελινός: Από τη Eurovision στον… Grinch

Ο διάσημος πράσινος ήρωας του Dr. Seuss ετοιμάζεται να αναστατώσει τα φετινά Χριστούγεννα στην Αθήνα. Ο Grinch, ο γκρινιάρης χαρακτήρας που έχει βάλει στόχο να σαμποτάρει τη γιορτινή περίοδο, αφήνει τη σπηλιά του στο Μακρινό Όρος και έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, πρωταγωνιστώντας σε μια μεγάλη μουσικοθεατρική παραγωγή.

Η παράσταση «Πώς ο Grinch έκλεψε τα Χριστούγεννα» θα φιλοξενηθεί στο Christmas Theater, με ζωντανή μουσική, εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια, αλλά και μια πολυμελή ομάδα ηθοποιών, τραγουδιστών και χορευτών. Η ιστορία ξεδιπλώνεται στο μαγικό «Χωριό των Χού», με τον Grinch να επιχειρεί να χαλάσει τη γιορτή, μέχρι να βρεθεί αντιμέτωπος με τη δύναμη της αγάπης και της μουσικής.

Η συνεργασία Καπουτζίδη – Ευαγγελινού και οι συντελεστές

Ο Φωκάς Ευαγγελινός αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία, ενώ ο Γιώργος Καπουτζίδης υπογράφει τη μετάφραση και την απόδοση του έργου. Στον ρόλο του Grinch εμφανίζεται ο Χρήστος Νικολάου.

Καπουτζίδης και Ευαγγελινός: Από τη Eurovision στον… Grinch

Στην παράσταση συμμετέχουν επίσης οι: Φωτεινή Αναστασιάδου, Βασιλική Αποστολίδου, Γιάννης Βογιατζάκης, Γιώργος Βούντας, Δημήτρης Γιαννόπουλος, Ζαχαρένια Ζερβάκη, Κωνσταντίνος Θεοχάρης, Βαγγέλης Κοψιδάς, Ευγενία Λιάκου, Μαρίνα Μάλλιου, Νία Μπαλάφα, Πάνος Μπέκας, Γιώργος-Ζήσης Μπιλιώνης, Παναγιώτης Παντέρας, Έμιλυ Παπαπέτρου, Δανάη Πολίτη, Λιζελότε Ροσμάγερ, Ελένη Σφετσιώρη, Γιώργος Τολίδης, Ελένη Φανδρίδου και Πάρης Χαλάτσης.

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