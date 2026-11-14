Εκμεκτσίογλου: Ο Λιάγκας έκρινε σκληρά τη σχέση με τον γιο της

Σε ιδιαίτερα αυστηρή κριτική για τη σχέση της Μαρίας Εκμεκτσίογλου με τον γιο της προχώρησε ο Γιώργος Λιάγκας, με αφορμή την αποκάλυψη ότι εκείνος δεν την κάλεσε στον γάμο του. Η εξομολόγηση της γνωστής μαγείρισσας στην εκπομπή «Το Πρωινό» προκάλεσε συζήτηση στο πάνελ, με τον παρουσιαστή να χαρακτηρίζει «αποτυχία» το γεγονός ότι μια μητέρα μένει εκτός μιας τόσο σημαντικής στιγμής στη ζωή του παιδιού της.

Η Μαρία Εκμεκτσίογλου εξήγησε ότι ο μεγάλος γιος της ενδεχομένως φοβήθηκε πως δεν θα ενέκρινε την επιλογή της συντρόφου του. Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι δεν είναι ένας εύκολος άνθρωπος και ότι έχει απαιτήσεις, ενώ μίλησε και για τη δυσκολία που αντιμετώπισε καθώς τα τρία αγόρια της μεγάλωσαν και δημιούργησαν τη δική τους ζωή.

«Ο μεγάλος μου γιος έκανε αυτή την τρέλα γιατί ίσως νόμιζε ότι δε θα εγκρίνω τη νύφη. Εντάξει, είμαι δύσκολος χαρακτήρας. Δε λες ότι είμαι και βαμβακερό το συναίσθημα όλο. Έχω απαιτήσεις. Δεν είναι εύκολο να μεγαλώσεις τρία αγόρια, να τα φτάσεις τριάντα, τριάντα πέντε και τριάντα οχτώ χρονών και ξαφνικά να σου φεύγουν. Δεν είναι εύκολο το συναίσθημα, αλλά εντάξει, το συνηθίζεις», ανέφερε.

«Αποτυχία όταν το παιδί σου δεν σε καλεί στον γάμο του»

Η τοποθέτησή της προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Γιώργου Λιάγκα, ο οποίος επιχείρησε να ερμηνεύσει τη στάση του γιου της μέσα από όσα είχε παραδεχτεί η ίδια για τον χαρακτήρα της. Ο παρουσιαστής εκτίμησε ότι η αυστηρότητα της μητέρας ενδεχομένως δημιούργησε στον γιο της τον φόβο ότι δεν θα αποδεχόταν τη γυναίκα που επέλεξε να παντρευτεί.

«Η μάνα αυτή ήταν μια ασφυκτική μάνα. Σωστό; Το λέει η ίδια. Δεν είμαι, λέει, βελούδο. Δεν είμαι εύκολη. Απαιτητική. Ήταν μια μάνα που προφανώς είχε πει στα παιδιά της ότι εσείς θα πάρετε αυτήν, αυτήν. Είχε δώσει προδιαγραφές νύφης σε κάποιον. Το παιδί της, λοιπόν, προφανώς γνώρισε και ερωτεύτηκε μια κοπέλα που δεν ήταν με τις προδιαγραφές της μάνας», σχολίασε.

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Λιάγκας έθεσε το ζήτημα της επιλογής που, κατά την άποψή του, βρέθηκε να κάνει ο γιος της Εκμεκτσίογλου, προκειμένου να αποφύγει πιθανή σύγκρουση ανάμεσα στη μητέρα του και τη σύντροφό του.

«Και τι έκανε το παιδί από το φόβο μην έρθει και τα διαλύσει όλα η πεθερά; Για να μη φάει την απόρριψη η γυναίκα επέλεξε να μην καλέσει τη μάνα του. Τι συμβαίνει εδώ; Αποτυχία. Όταν το παιδί σου δε σε φωνάζει στο γάμο του είναι επιτυχία; Το παιδί τι επιλογή είχε; Ή να μείνει μόνος του ή να επιλέξει μια γυναίκα και να πετάξει έξω από τη ζωή του τη μάνα του».

Ο παρουσιαστής κατέληξε υποστηρίζοντας ότι ο γιος της πήρε την απόφαση να βάλει όρια στη σχέση τους, επειδή ερωτεύτηκε και ήθελε να προχωρήσει τη ζωή του με τη γυναίκα που επέλεξε.