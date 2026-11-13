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ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καθηλώνονται όλες οι πτήσεις με εντολή της FAA

13/11/2026 - 23:48 | | 3 λεπτά ανάγνωση
Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καθηλώνονται όλες οι πτήσεις με εντολή της FAA
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Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκε η αεροπορική κυκλοφορία στις ΗΠΑ το βράδυ της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου 2026, καθώς η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) έδωσε εντολή να καθηλωθούν όλες οι αναχωρήσεις από τα αεροδρόμια της χώρας. Αιτία ήταν ένα σοβαρό πρόβλημα στις επικοινωνίες των κέντρων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, με την υπηρεσία να επικαλείται έκτακτες περιστάσεις και λόγους ασφαλείας.

Η οδηγία πανεθνικής καθήλωσης (nationwide ground stop) προβλέπει ότι όλα τα αεροσκάφη που βρίσκονται στο έδαφος και πρόκειται να αναχωρήσουν πρέπει να παραμείνουν εκεί μέχρι νεότερης ενημέρωσης. Αντίθετα, τα αεροσκάφη που βρίσκονταν ήδη στον αέρα μπορούν να συνεχίσουν προς τους προορισμούς τους και να προσγειωθούν, ενώ οι διεθνείς πτήσεις με κατεύθυνση τις ΗΠΑ αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση.


Το πρόβλημα στις επικοινωνίες και η έρευνα της FAA

Ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, επιβεβαίωσε ότι υπήρξε πρόβλημα επικοινωνίας που επηρέασε τα περιφερειακά κέντρα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, τα οποία είναι υπεύθυνα για την καθοδήγηση των αεροσκαφών μεταξύ των αεροδρομίων της χώρας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τεχνικοί της FAA έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστώσουν τι προκάλεσε τη δυσλειτουργία. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί η ακριβής τεχνική αιτία, ούτε έχει επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για βλάβη συγκεκριμένου εξοπλισμού.

Η έκτακτη οδηγία ακολούθησε αναφορές για προβλήματα στις ραδιοεπικοινωνίες σε διάφορες περιοχές των ΗΠΑ. Νωρίτερα, η FAA είχε προχωρήσει και σε περιορισμό της εναέριας κυκλοφορίας στο Σικάγο, προτού επεκτείνει το μέτρο σε εθνικό επίπεδο.

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καθηλώνονται όλες οι πτήσεις με εντολή της FAA

Πότε είχε επιβληθεί ξανά πανεθνική καθήλωση πτήσεων

Η απόφαση της Παρασκευής αποτελεί τη δεύτερη πανεθνική καθήλωση αναχωρήσεων στις ΗΠΑ μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Η προηγούμενη αντίστοιχη κινητοποίηση είχε πραγματοποιηθεί στις 11 Ιανουαρίου 2023, όταν τέθηκε εκτός λειτουργίας το σύστημα NOTAM, μέσω του οποίου διαβιβάζονται κρίσιμες πληροφορίες και ειδοποιήσεις στους πιλότους.

Τότε, η FAA είχε ζητήσει από τις αεροπορικές εταιρείες να καθυστερήσουν τις αναχωρήσεις λίγο πριν από τις 7:30 το πρωί, ενώ η εντολή άρθηκε περίπου στις 9:00. Παρά την επαναλειτουργία του συστήματος, οι επιπτώσεις στην αεροπορική κυκλοφορία συνεχίστηκαν για ώρες, με περίπου 9.000 πτήσεις να καταγράφουν καθυστερήσεις και 1.300 να ακυρώνονται μέχρι το απόγευμα.

Η προηγούμενη ακόμη μεγαλύτερη επιχείρηση είχε πραγματοποιηθεί μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, όταν η FAA διέταξε την καθήλωση των πτήσεων σε ολόκληρη τη χώρα και την απομάκρυνση των αεροσκαφών από τον αμερικανικό εναέριο χώρο.

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Οι επιβάτες που έχουν προγραμματισμένα ταξίδια από ή προς τις ΗΠΑ καλούνται να ενημερώνονται από τις αεροπορικές εταιρείες και τα αεροδρόμια, καθώς η εξέλιξη της κατάστασης εξαρτάται από την αποκατάσταση των επικοινωνιακών συστημάτων και τις νεότερες αποφάσεις της FAA.

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