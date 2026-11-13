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Άγριο ξέσπασμα από την Ελευθερία Ελευθερίου: «Θα τον βρω»

13/11/2026 - 23:50 | | 2 λεπτά ανάγνωση
Άγριο ξέσπασμα από την Ελευθερία Ελευθερίου: «Θα τον βρω»
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Έξω από το σπίτι της βρήκε τρακαρισμένο το αυτοκίνητό της η Ελευθερία Ελευθερίου και δεν έκρυψε την αγανάκτησή της για τον οδηγό που προκάλεσε τη ζημιά και στη συνέχεια εξαφανίστηκε χωρίς να αφήσει τα στοιχεία του. Η τραγουδίστρια ξεκίνησε να αναζητά κάμερες ασφαλείας στη γειτονιά, αποφασισμένη να εντοπίσει τον υπεύθυνο.

Η περιπέτειά της έγινε γνωστή μέσα από τις αναρτήσεις που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Αρχικά δημοσίευσε φωτογραφία από το χτυπημένο όχημα και στη συνέχεια ανέβασε βίντεο, στο οποίο περιέγραψε τον εκνευρισμό της για τη συμπεριφορά του άγνωστου οδηγού.

Όπως εξήγησε, κανείς από τους ανθρώπους της γειτονιάς δεν είχε αντιληφθεί τι ακριβώς συνέβη. Η ίδια εκτίμησε ότι το αυτοκίνητό της ενδέχεται να χτυπήθηκε από φορτηγό, ενώ άρχισε να ελέγχει την περιοχή για να εντοπίσει κάμερες που πιθανόν να έχουν καταγράψει το περιστατικό.

«Θα τον βρω» – Το ξέσπασμα για τον οδηγό που έφυγε

«Λοιπόν, πήγα να πάρω το αμάξι μου να φύγω και το βρήκα τρακαρισμένο έξω από το σπίτι μου. Πείτε μου ακριβώς τι συμβαίνει. Εγώ δεν θα εκνευριστώ τώρα, το μόνο πράγμα που κάνω είναι να έχω πάρει σβάρνα όλη τη γειτονιά να βρω πού υπάρχουν κάμερες, γιατί αυτός που μου έχει κάνει τη ζημιά έχει σηκωθεί και έχει φύγει, δεν τον είδε κανένας. Πρέπει να είναι φορτηγό, θα τον βρω», ανέφερε εμφανώς ενοχλημένη.

Άγριο ξέσπασμα από την Ελευθερία Ελευθερίου: «Θα τον βρω»

Η Ελευθερία Ελευθερίου στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι ο οδηγός δεν άφησε ούτε ένα σημείωμα με τα στοιχεία επικοινωνίας του, ώστε να μπορέσουν να συνεννοηθούν για την αποκατάσταση της ζημιάς.

«Γι’ αυτό πληρώνετε τις ασφάλειες! Δεν είμαστε υπόχρεοι να πληρώνουμε εμείς τις ζημιές σας. Γι’ αυτό πληρώνουμε τις ασφάλειες. Δηλαδή, αν εγώ χτυπούσα κάποιον, δεν θα άφηνα, ρε φίλε, ένα σημείωμα; Εγώ αυτό θα έκανα. Εσύ που με χτύπησες γιατί δεν έχεις αφήσει ένα σημείωμα;», είπε, απευθυνόμενη στον οδηγό που αναζητά.

Άγριο ξέσπασμα από την Ελευθερία Ελευθερίου: «Θα τον βρω»

Η τραγουδίστρια ελπίζει πλέον ότι κάποια από τις κάμερες της περιοχής θα έχει καταγράψει το περιστατικό και θα τη βοηθήσει να βρει ποιος προκάλεσε τη ζημιά στο αυτοκίνητό της.

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