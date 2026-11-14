H συγγνώμη της Microsoft -Επιστρέφουν οι υπηρεσίες μετά το μπλακ άουτ

Σε σταδιακή επαναφορά των υπηρεσιών της προχωρά η Microsoft, μετά το παγκόσμιο μπλακ άουτ που προκάλεσε σοβαρά προβλήματα πρόσβασης σε εκατομμύρια χρήστες. Η εταιρεία αναφέρει ότι οι τελευταίες τεχνικές παρεμβάσεις αποδίδουν θετικά αποτελέσματα, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις.

Η διακοπή ξεκίνησε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου και συνεχίστηκε και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, επηρεάζοντας το Outlook και άλλες υπηρεσίες του Microsoft 365. Η Microsoft ανακοίνωσε ότι η εφαρμογή ενημέρωσης κώδικα έχει αρχίσει να βελτιώνει την κατάσταση, καθώς όπως ανακοίνωσε ήταν από τεχνικό πρόβλημα το μπλακ άουτ που άφησε εκτός λειτουργίας τα emails και άλλα προϊόντα της εταιρείας σε πάνω από 74 χώρες.

Η εταιρεία αφού δήλωσε πως «Λυπούμαστε βαθιά για την αναστάτωση που προκάλεσε αυτό το περιστατικό στους πελάτες και τους συνεργάτες μας», ενημέρωσε πως «βλέπουμε ευρεία ανάκαμψη και σταθερότητα σε όλες τις υπηρεσίες μας».

Η εταιρεία σε ανάρτησή της στο X δήλωσε πως η δυσλειτουργία προκλήθηκε από ένα πρόβλημα μιας προηγούμενης αναβάθμισης χωρητικότητας δικτύου και διαβεβαίωσε πως δεν αφορά ζήτημα κυβερνοεπίθεσης από χάκερς ή παραβίασης από ανεξέλεγκτους πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης.

We are deeply sorry for the disruption this incident has caused our customers and partners. We know the trust they place in our services and take that responsibility extremely seriously. We are seeing broad recovery and stability across our services. This was a technical issue not related to cyber or AI / agents. The incident was introduced by an issue during an earlier network capacity upgrade that surfaced following a recent network change. We have addressed the underlying issue and continue to restore service to remaining customers and regions. Given the scale of demand, we restored services gradually, validating stability at each stage. While this took longer, it helped ensure a stable restoration. We will provide a full post-incident report once our review is complete. — Microsoft (@Microsoft) November 13, 2026

Οι προειδοποιήσεις για απάτες μέσω WhatsApp

Την ώρα που οι χρήστες αναζητούσαν εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας λόγω των προβλημάτων στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ο ειδικός κυβερνοασφάλειας Ken Munro προειδοποίησε για τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από την απρόσεκτη διαχείριση ευαίσθητων πληροφοριών.

Αρκετοί στράφηκαν σε εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, όπως το WhatsApp, για να συνεχίσουν την επικοινωνία τους. Ο Munro εφιστά την προσοχή στη μεταφορά προσωπικών ή επαγγελματικών δεδομένων σε πλατφόρμες που ενδέχεται να μην καλύπτονται από τα ίδια πρωτόκολλα ασφαλείας με τα εταιρικά συστήματα.

Ο ειδικός χαρακτηρίζει τις διακοπές στις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα περιστατικά κυβερνοασφάλειας «ιδανική ευκαιρία για απατεώνες». Όπως προειδοποιεί, επιτήδειοι μπορεί να εκμεταλλευτούν τη σύγχυση στέλνοντας ψεύτικα μηνύματα τεχνικής υποστήριξης, με σκοπό να αποσπάσουν κωδικούς πρόσβασης ή να εγκαταστήσουν κακόβουλο λογισμικό στις συσκευές των χρηστών.

Οι χρήστες καλούνται να μην ανοίγουν ύποπτους συνδέσμους και να ελέγχουν προσεκτικά κάθε μήνυμα που ζητά προσωπικά στοιχεία ή εμφανίζεται ως ειδοποίηση από υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης.

Οι καθυστερήσεις στα email και οι οικονομικές επιπτώσεις

Η σταδιακή αποκατάσταση του Outlook δεν σημαίνει ότι όλα τα ηλεκτρονικά μηνύματα φτάνουν αμέσως στους παραλήπτες τους. Η Microsoft έχει προειδοποιήσει ότι ενδέχεται να συνεχιστούν προσωρινά προβλήματα πρόσβασης, ενώ έχουν ήδη καταγραφεί καθυστερήσεις στην παράδοση μηνυμάτων.

Ορισμένα email μπορεί να έχουν αποσταλεί κανονικά, αλλά να παραμένουν σε εκκρεμότητα μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία των συστημάτων. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ώρα που θα εμφανίζεται στο εισερχόμενο μήνυμα ενδέχεται να είναι εκείνη της παράδοσης και όχι της αρχικής αποστολής του.

Στις πρώτες συναλλαγές στις ΗΠΑ, η μετοχή της Microsoft υποχώρησε κατά 0,2%. Πρόκειται για περιορισμένη μεταβολή, ενώ δύο από τα βασικά ερωτήματα που τίθενται σε σχέση με τις οικονομικές συνέπειες του περιστατικού αφορούν το ενδεχόμενο αποζημιώσεων προς πελάτες και τις πιθανές μαζικές ακυρώσεις συνδρομών.