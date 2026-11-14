Καιρός: Έρχεται νέο κύμα βροχών – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται σήμερα, Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026, κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας, ενώ φαινόμενα θα εκδηλωθούν και σε νησιά του Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν κατά τόπους ισχυροί στα πελάγη, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε αρκετές περιοχές.

Με άστατο καιρό σε αρκετές περιοχές της χώρας θα κυλήσει σήμερα, Σάββατο 14 Νοεμβρίου, η ημέρα, σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo. Βροχές και τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα, τη Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ πιθανότητα βροχοπτώσεων υπάρχει και σε νησιά του Αιγαίου.

Πιο αναλυτικά, κατά τις πρωινές ώρες τα φαινόμενα θα επηρεάσουν τα Επτάνησα, την Ήπειρο και την Αιτωλοακαρνανία. Από το μεσημέρι οι βροχές θα επεκταθούν σε τμήματα της Μακεδονίας και της Θράκης, ενώ πιθανότητα βροχοπτώσεων εμφανίζεται και στα νησιά του Βόρειου και Κεντρικού Αιγαίου, καθώς και στα Δωδεκάνησα.

Κατά τις μεταμεσονύχτιες ώρες, τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και την Εύβοια.

Παράλληλα, αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης θα παρατηρηθούν στα περισσότερα τμήματα της χώρας, κυρίως κατά τις πρωινές ώρες, με τη μεταφορά της να περιορίζεται σταδιακά από το απόγευμα.

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός ανά περιοχή

Μακεδονία και Θράκη

Στη Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται νεφώσεις, οι οποίες θα πυκνώσουν σταδιακά. Από τις μεσημβρινές ώρες θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, με τα φαινόμενα να συνεχίζονται κατά τόπους και το βράδυ.

Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 7 έως 21 βαθμούς.

Ήπειρος και Δυτική Ελλάδα

Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα και την Αιτωλοακαρνανία βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται από τις πρωινές ώρες. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τα δυτικά τμήματα της χώρας, ενώ σταδιακά θα παρουσιάσουν μεταβολές ως προς την ένταση και την έκτασή τους.

Η θερμοκρασία στην Ήπειρο θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς, ενώ στα Επτάνησα από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές-βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3-4 μποφόρ, τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θεσσαλία και Σποράδες

Στη Θεσσαλία προβλέπονται νεφώσεις, με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων κατά τις νυχτερινές και μεταμεσονύχτιες ώρες. Τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν την περιοχή μαζί με τμήματα της Στερεάς Ελλάδας και της Εύβοιας.

Η θερμοκρασία στη Θεσσαλία θα κυμανθεί από 8 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στερεά Ελλάδα και Εύβοια

Στη Στερεά Ελλάδα και την Εύβοια αναμένονται νεφώσεις, με πιθανότητα βροχοπτώσεων κυρίως κατά τις μεταμεσονύχτιες ώρες. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια, ενώ αραιές νεφώσεις θα κάνουν την εμφάνισή τους από το βράδυ. Δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές βροχές μετά τα μεσάνυχτα, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού.

Πελοπόννησος

Στην Πελοπόννησο η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι μέγιστες τιμές θα είναι υψηλότερες σε σχέση με αρκετές βόρειες περιοχές της χώρας, ενώ δεν αναφέρονται εκτεταμένα φαινόμενα για την περιοχή στη συγκεκριμένη πρόγνωση.

Κυκλάδες και Κρήτη

Στις Κυκλάδες υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων, στο πλαίσιο των φαινομένων που θα επηρεάσουν τμήματα του Κεντρικού Αιγαίου. Στην Κρήτη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 27 βαθμούς Κελσίου, καταγράφοντας τις υψηλότερες μέγιστες τιμές της ημέρας.

Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο – Δωδεκάνησα

Στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου αναμένονται βροχές, ενώ πιθανότητα βροχοπτώσεων υπάρχει και στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες-νοτιοδυτικές διευθύνσεις 4-5 μποφόρ και τοπικά έως 6 μποφόρ. Κατά τις βραδινές ώρες θα στραφούν σε ανατολικούς-βορειοανατολικούς, με εντάσεις έως 6 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν το βράδυ. Μετά τα μεσάνυχτα δεν αποκλείεται να σημειωθούν βροχές, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3-4 μποφόρ, ενώ το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος, ωστόσο από το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Βροχές αναμένονται αρχικά στη Χαλκιδική, αργά το απόγευμα και το βράδυ, ενώ τα φαινόμενα ενδέχεται να φτάσουν στην πόλη μετά τα μεσάνυχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4-5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 18 βαθμούς Κελσίου.