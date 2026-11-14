Όταν ο Παύλος Α’ δεν έλεγε να αφήσει το χέρι της Μέριλιν Μονρόε

Τέτοιες μέρες το 1953 ο Παύλος και η Φρειδερίκη, το βασιλικό ζεύγος της Ελλάδας επισκεπτόταν για πρώτη φορά τις ΗΠΑ. Επισήμως είχαν πάει εκεί για να ευχαριστήσουν τους Αμερικανούς και την κυβέρνησή τους για τη βοήθεια που προσέφεραν στην Ελλάδα στους σεισμούς στα Ιόνια νησιά.

Πολλοί υποστηρίζουν, ότι ήθελαν να υποβάλουν διαπιστευτήρια στους νέους συμμάχους που είχαν αναλάβει την… προστασία της Ελλάδας μετά την αποχώρηση τω Άγγλων. Όποια και να ήταν η αιτία μετά την επίσημη επίσκεψη σε Ουάσιγκτον και Νέα Υόρκη πήρε σειρά η ανεπίσημη με περιοδείες στις σημαντικότερες πόλεις των ΗΠΑ.

Στις 14 Νοεμβρίου ήταν η σειρά της Καλιφόρνια, στο Χόλυγουντ. Βρισκόμαστε σε μια εποχή που όλα έμοιαζαν μαγικά για την πρωτεύουσα της κινηματογραφικής βιομηχανίας. Τα φιλμ που έπαιζαν οι κινηματογράφοι ήταν αμερικάνικα, οι αστέρες από τη χώρα αυτή και τα καπρίτσια τους τα παρουσίαζαν όχι μόνο οι λαϊκές, αλλά και οι σοβαρές εφημερίδες.

Την επίσκεψη στο Χόλυγουντ την οργάνωση ο Σπύρος Σκούρας, γιος ενός βοσκού από την Αρκαδία που όχι μόνο κυνήγησε το αμερικανικό όνειρο, αλλά το υλοποίησε φθάνοντας να γίνει το πρώτο όνομα στην 20th Century Fox, την μεγάλη κινηματογραφική εταιρεία. Δική του ανακάλυψη ήταν η ανερχόμενη σταρ Μέριλιν Μονρόε.

Παύλος και Φρειδερίκη πήγαν στο στούντιο της Universal και όχι μόνο παρακολούθησαν το γύρισμα ενός φιλμ με τον Ντάνι Κέι, αλλά τραγούδησαν μαζί του. Το στιγμιότυπο κινηματογραφήθηκε, αλλά δεν αποτέλεσε μέρος της ταινίας, το προσέφεραν οι παραγωγοί στους Έλληνες βασιλείς για να θυμούνται την εμπειρία τους.

Αργότερα όλα τα μεγάλα αστέρια του Χόλυγουντ ήταν καλεσμένα σε γεύμα. Η Μέριλιν Μονρόε δεν μπορούσε να λείπει. Πήγε να υποβάλει τα σέβη της στους Βασιλείς, ο Παύλος, λάτρης του γυναικείου φύλου ενθουσιάστηκε και δεν έλεγε να της αφήσει το χέρι.

Η Μονρόε φορούσε ένα εντυπωσιακό στενό και αποκαλυπτικό μεταξωτό φόρεμα. Η εκ των υστέρων πορεία της έδειξε ότι είχε αδυναμία στους άνδρες με ισχύ, είτε αυτοί ήταν πολιτικοί όπως τα αδέλφια Κένεντι, είτε μαφιόζοι.

Η Φρειδερίκη στις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν κοιτά ψυχρά, σχεδόν δολοφονικά τόσο τον σύζυγό της, όσο και την μεγάλη σταρ που τόλμησε να σηκώσει τα μάτια της επάνω του.

Γενικά στο ταξίδι αυτό δεν αισθάνθηκε πολύ άνετα. Η βαριά γερμανική προφορά της δεν την βοηθούσε να επικοινωνήσει άνετα με τους δημοσιογράφους ενώ γενικά ήταν ομιλητική, σε αντίθεση με τον Παύλο που ήταν βαρύς. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε μόλις εννιά χρόνια μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και η κοινή γνώμη παρέμενε επιφυλακτική σε οτιδήποτε θύμιζε την χώρα που ξεκίνησε έναν πόλεμο που στοίχησε τόσους νεκρούς, ενώ κάποιες εφημερίδες θυμήθηκαν και το παρελθόν της ως μέλος της χιτλερικής νεολαίας.

Παρόλα αυτά το περιοδικό life αυτήν έβαλε στο εξώφυλλο, ενώ την εμφάνισή της είχε φροντίσει ο Έλληνας σχεδιαστής Ζαν Ντεσσέ που διέπρεπε στο Παρίσι.

Κινηματογράφος

1976: Σε Λος Άντζελες και Νέα Υόρκη κάνει πρεμιέρα η ταινία του Σίτνεϊ Λούμετ Το Δίκτυο με την Φέι Νταναγουέι, τον Πίτερ Φιντς και τον Ουίλιαμ Χόλντεν. Τον επόμενο χρόνο ο Φιντς θα βραβευτεί με Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου.

1993: Η ταινία του Σωτήρη Γκορίτσα Από το Χιόνι βραβεύεται ως η καλύτερη στο 34ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης

2002: Παγκόσμια πρώτη για την ταινία Ο Χάτερ και η Κάμαρα με τα Μυστικά βασισμένη στο δεύτερο βιβλίο της σειράς της Τζ.Κ. Ρόουλινγκ.

2006: Η 21η ταινία της σειράς Τζέιμς Μποντ Casino Royale με πρωταγωνιστή τον Ντάνιελ Κρεγκ έχει πρεμιέρα στο Λονδίνο.

Ραδιόφωνο

1922: Το BBC αρχίζει να εκπέμπει το ραδιοφωνικό του πρόγραμμα.

Λογοτεχνία

1851: Εκδίδεται ο Μόμπι Ντικ του Χέρμαν Μέλβιλ.

1883: Ο Ρόμπερτ Λουίς Στίβενσον εκδίδει Το Νησί των Θησαυρών.

Μουσική

1989: Ο Μάνος Χατζιδάκις ιδρύει την «Ορχήστρα των Χρωμάτων».

1991: Ο Μάικλ Τζάκσον κυκλοφορεί το βίντεο κλιπ Black or White με πρωτοποριακά για την εποχή εφέ που κάνει πρεμιέρα ταυτόχρονα σε 27 χώρες.

Διάφορα

1856: Η Αμερικανίδα Γκέιλ Μπόρντεν παίρνει δίπλωνα ευρεσιτεχνίας για το συμπυκνωμένο γάλα.

1889: Η ρεπόρτερ Νέλι Μπλάι (Ελίζαμπεθ Κοχρέιν) εμπνευσμένη από τον Ιούλιο Βερν αποφασίζει να… καταρρίψει το ρεκόρ του Φιλέα Φογκ και να ταξιδέψει σε λιγότερο από 80 μέρες σε όλον τον κόσμο. Θα τα καταφέρει τον Ιανουάριο του 1890 όταν έχει κάνει τον γύρο του κόσμου σε 72 μέρες, 6 ώρες και 11 λεπτά.

1908: Ο Άμπερτ Αϊνστάιν παρουσιάζει την κβαντική θεωρία του φωτός.

1925: Πρώτη ατομική έκθεση του Σαλβαδόρ Νταλί στη Βαρκελώνη.

1933: Η επιτροπή απονομής βραβείων αποφασίζει ότι δεν θα απονεμηθεί το Βραβείο Ειρήνης.

1994: Εγκαινιάζεται η σιδηροδρομική σύνδεση Γαλλίας – Αγγλίας με τα τρένα να περνούν κάτω από τη Μάγχη.

Αθλητισμός

1926: Ιδρύεται η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ), αντικαθιστά την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ελλάδος (ΕΠΣΕ).

1970: Στην πόλη Κενόβα, κοντά στη Δυτική Βιρτζίνια συντρίβεται αεροπλάνο στο οποίο επιβαίνουν 43 παίκτες της ομάδας του αμερικανικού ποδοσφαίρου Μάρσαλ.

1993: Ο Θωμάς Μαύρος αποχαιρετά τα γήπεδα μετά το φιλικό της ΑΕΚ με την Εθνική Ελλάδας (4-2).

2001: Στον αγώνα της Αργεντινής με την Ουρουγουάη αποφασίζεται να αποσυρθεί οριστικά η φανέλα με το Νο 10 για να τιμηθεί ο Ντιέγκο Μαραντόνα. Λίγο αργότερα όμως στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Άπω Ανατολής η FIFA υποχρέωσε τους Αργεντινούς να την επαναφέρουν. Την φόρεσε ο Αριέλ Ορτέγκα που αρχικά είχε επιλέξει αρχικά το Νο 32.

2010: Ο Γερμανός πιλότος της F1 Σεμπάστιαν Φέτελ στέφεται για πρώτη φορά Παγκόσμιος Πρωταθλητής με διαφορά τεσσάρων βαθμών από τον Ισπανό Φερνάντο Αλόνσο.