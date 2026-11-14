Χάος στις αερομεταφορές των ΗΠΑ – Η αιτία για το black out

Σοβαρή αναστάτωση προκλήθηκε την Παρασκευή στις αερομεταφορές των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) διέταξε την προσωρινή αναστολή των αναχωρήσεων από τα αμερικανικά αεροδρόμια, εξαιτίας εκτεταμένων προβλημάτων στα συστήματα επικοινωνίας και ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας.

Η διακοπή διήρκεσε περισσότερες από τέσσερις ώρες και επηρέασε χιλιάδες πτήσεις, προκαλώντας ακυρώσεις, μεγάλες καθυστερήσεις και προβλήματα τόσο στις εγχώριες όσο και στις διεθνείς αεροπορικές συνδέσεις.

Η εντολή τέθηκε σε ισχύ λίγο πριν από τις 16:00, ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ, και ήρθη στις 20:15. Το μέτρο αφορούσε τις αναχωρήσεις, ενώ τα αεροσκάφη που βρίσκονταν ήδη στον αέρα συνέχισαν να προσγειώνονται σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Οι διεθνείς αφίξεις αντιμετωπίστηκαν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούσαν.

Η FAA επικαλέστηκε λόγους ασφαλείας, καθώς είχαν παρουσιαστεί προβλήματα στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες που υποστηρίζουν τη λειτουργία των κέντρων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Οι τεχνικοί της υπηρεσίας εργάστηκαν για τον εντοπισμό και την αποκατάσταση της βλάβης.

Πώς ξεκίνησε το πρόβλημα

Σύμφωνα με πληροφορίες του εξειδικευμένου αεροπορικού μέσου The Air Current, οι πρώτες δυσλειτουργίες εντοπίστηκαν στην περιοχή του Σικάγο και αφορούσαν τις επικοινωνίες, τις ραδιοσυχνότητες και τα συστήματα ραντάρ.

Η FAA επιβεβαίωσε ότι αντιμετώπιζε προβλήματα επικοινωνίας σε περισσότερα από ένα κέντρα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, χωρίς να προσδιορίσει αρχικά την ακριβή αιτία. Η έκταση της δυσλειτουργίας οδήγησε στην απόφαση για αναστολή των αναχωρήσεων σε εθνικό επίπεδο, ως προληπτικό μέτρο για την ασφάλεια επιβατών και πληρωμάτων.

Μέχρι στιγμής, η ακριβής τεχνική αιτία του προβλήματος δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να συνεχίζουν τη διερεύνηση.

Οι παλαιές υποδομές στο επίκεντρο των εξηγήσεων

Το περιστατικό έφερε ξανά στο προσκήνιο τις ανησυχίες για την κατάσταση των τεχνολογικών υποδομών που χρησιμοποιούνται στον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας στις ΗΠΑ.

Ο υπουργός Μεταφορών, Σον Ντάφι, απέδωσε τη δυσλειτουργία στην επιβάρυνση παλαιότερου εξοπλισμού από τη διαχείριση δεδομένων. Όπως εξήγησε, το σύστημα εξακολουθεί να βασίζεται σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές παλαιότερης τεχνολογίας, όπως διακόπτες και δρομολογητές, οι οποίες δεν έχουν εκσυγχρονιστεί πλήρως.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, η αστάθεια στη μετάδοση των δεδομένων επηρέασε τόσο τις επικοινωνίες όσο και τη λειτουργία των ραντάρ στα κέντρα ελέγχου και στις εγκαταστάσεις προσέγγισης αεροσκαφών.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Μαρκγουέιν Μάλιν, δήλωσε ότι δεν υπήρχαν μέχρι εκείνη τη στιγμή ενδείξεις κυβερνοεπίθεσης. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η έρευνα βρισκόταν σε εξέλιξη και πως δεν μπορούσε να αποκλειστεί οριστικά κάποιο ενδεχόμενο πριν ολοκληρωθεί.

Χιλιάδες ακυρώσεις και καθυστερήσεις

Οι επιπτώσεις στο αμερικανικό δίκτυο αερομεταφορών ήταν εκτεταμένες. Επιβάτες παρέμειναν για ώρες στα αεροδρόμια, αεροσκάφη περίμεναν στους διαδρόμους και οι αεροπορικές εταιρείες αναγκάστηκαν να τροποποιούν διαρκώς τα προγράμματά τους.

Τα στοιχεία της πλατφόρμας FlightAware κατέγραφαν χιλιάδες ακυρώσεις και καθυστερήσεις. Σε νεότερες ενημερώσεις, οι ακυρώσεις είχαν ξεπεράσει τις 4.500, ενώ οι καθυστερήσεις ήταν περισσότερες από 10.000.

Η αναστάτωση δεν σταμάτησε με την άρση της εντολής της FAA. Η επιστροφή στην κανονικότητα απαιτούσε χρόνο, καθώς αεροσκάφη και πληρώματα είχαν βρεθεί σε διαφορετικές τοποθεσίες από εκείνες που προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός. Αυτό δημιούργησε επιπλέον προβλήματα στην εκτέλεση των επόμενων δρομολογίων.

Επιβάτες εγκλωβισμένοι στα αεροδρόμια

Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση στο διεθνές αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης, όπου πολλοί ταξιδιώτες είδαν τα σχέδιά τους να ανατρέπονται ακόμη και αφού είχαν επιβιβαστεί στα αεροσκάφη.

Όπως μετέδωσε ο δημοσιογράφος Έντουαρντ Χέλμορ, ένας επιβάτης που ταξίδευε με τη σύζυγο και την κόρη του προς το Πόρτλαντ του Όρεγκον βρισκόταν ήδη μέσα στο αεροπλάνο, λίγο πριν από την απογείωση, όταν ανακοινώθηκε η αναστολή των πτήσεων.

Το αεροσκάφος παρέμεινε στην πύλη για περίπου μία ώρα και 40 λεπτά, ενώ οι επιβάτες προσπαθούσαν να ενημερωθούν για την εξέλιξη της κατάστασης.

Οι εικόνες από τα αεροδρόμια αποτύπωναν την έκταση του προβλήματος, με οικογένειες και ταξιδιώτες να περιμένουν επί ώρες στους τερματικούς σταθμούς.

Πώς αντέδρασαν οι αεροπορικές εταιρείες

Μετά την άρση της εντολής, οι μεγάλες αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες άρχισαν σταδιακά να επαναφέρουν τα δρομολόγιά τους, προειδοποιώντας ότι η πλήρης αποκατάσταση της λειτουργίας τους θα χρειαζόταν χρόνο.

Η American Airlines ανακοίνωσε ότι στόχος της ήταν να πραγματοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερες από τις προγραμματισμένες πτήσεις της Παρασκευής. Η Delta Air Lines γνωστοποίησε ότι επανεκκινούσε με ασφάλεια τις πτήσεις της, ενώ η Southwest Airlines ενημέρωσε ότι θα εκτελούσε περιορισμένο αριθμό δρομολογίων το βράδυ, σε συνεννόηση με την FAA.

Την επανέναρξη της λειτουργίας της ανακοίνωσε και η United Airlines, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων πτήσεων που είχαν προγραμματιστεί για τις βραδινές ώρες.

Οι εταιρείες κάλεσαν τους επιβάτες να παρακολουθούν τις επίσημες ιστοσελίδες και τις εφαρμογές τους, καθώς τα προγράμματα εξακολουθούσαν να μεταβάλλονται.

Η αναστάτωση επηρέασε και τις πτήσεις από την Ευρώπη

Το πρόβλημα δεν περιορίστηκε στις ΗΠΑ, καθώς επηρέασε και τις διεθνείς αεροπορικές συνδέσεις. Ο ευρωπαϊκός οργανισμός διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας Eurocontrol εξέδωσε σχετική ειδοποίηση, έπειτα από αίτημα της FAA, αναστέλλοντας τις αναχωρήσεις πτήσεων με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες από τα κράτη-μέλη του.

Το μέτρο ίσχυσε από τις 22:00 UTC της Παρασκευής έως τις 05:00 UTC του Σαββάτου και αφορούσε το δίκτυο των 42 κρατών-μελών του Eurocontrol, μεταξύ των οποίων βρίσκονται οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Τουρκία και το Ισραήλ.

Αντίθετα, ορισμένες πτήσεις από αμερικανικά αεροδρόμια προς ευρωπαϊκούς προορισμούς, όπως το Δουβλίνο, η Κοπεγχάγη, το Λονδίνο, το Μιλάνο, το Παρίσι και η Ρώμη, έλαβαν άδεια αναχώρησης, καθώς οι διεθνείς πτήσεις εξετάζονταν κατά περίπτωση.

Η προηγούμενη ανάλογη διακοπή του 2023

Η πανεθνική αναστολή αναχωρήσεων είναι ένα εξαιρετικά σπάνιο μέτρο για τις αμερικανικές αερομεταφορές. Η προηγούμενη αντίστοιχη περίπτωση είχε σημειωθεί τον Ιανουάριο του 2023, όταν η FAA είχε αναστείλει προσωρινά τις αναχωρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα λόγω βλάβης στο σύστημα NOTAM, μέσω του οποίου μεταδίδονται κρίσιμες ειδοποιήσεις προς τους πιλότους και τους επαγγελματίες της αεροπορίας. Τότε, η διακοπή είχε διαρκέσει λιγότερο από δύο ώρες.