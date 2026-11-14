Good Job Nicky για Πάριο: «Είμαστε σε δύο διαφορετικούς κόσμους»

Στη σχέση του με τα τραγούδια του πατέρα του, Γιάννη Πάριου, αλλά και στις συγκρίσεις που γίνονται ανάμεσά τους, αναφέρθηκε ο Good Job Nicky, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ.

Ο νεαρός τραγουδιστής παραδέχτηκε ότι οι συγκρίσεις είναι αναπόφευκτες, ξεκαθάρισε, ωστόσο, πως η μουσική τους πορεία κινείται σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Όπως εξήγησε, τέτοιες συγκρίσεις μπορεί να προκύψουν κυρίως σε πιο αυθόρμητες στιγμές κατά τη διάρκεια των ζωντανών εμφανίσεών του.

«Υπάρχει σίγουρα αυτή η σύγκριση με τον πατέρα μου, αλλά είμαστε σε δύο διαφορετικούς κόσμους μουσικά. Όταν σε κάποιο live πίνω ένα κρασάκι παραπάνω και τραγουδάω, ας πούμε, μπορεί να υπάρξει αυτή η σύγκριση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Good Job Nicky δεν απέκλεισε, μάλιστα, το ενδεχόμενο να εντάσσει τραγούδια του Γιάννη Πάριου στις εμφανίσεις του, όταν αισθάνεται την ανάγκη να τα ερμηνεύσει. Ξεχωριστή θέση σε αυτή την επιθυμία έχει το τραγούδι «Όλη η ζωή μου», για το οποίο αποκάλυψε ότι θα ήθελε να αποκτήσει τα δικαιώματα.

«Τραγουδάω ό,τι μου πουν, αν πιω και κανένα κρασάκι. Για το “Όλη η ζωή μου” θέλω να του πάρω τα δικαιώματα. Όταν πάλι νιώσω την ανάγκη, ναι, θα τραγουδήσω κομμάτια του. Αν νιώσω την ανάγκη. Δεν αποκλείω τη μουσική σε κανέναν βαθμό, δεν βάζω όρια καθόλου», είπε.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι αυτή την περίοδο η ερμηνεία των τραγουδιών του πατέρα του δεν αποτελεί κάτι που τον εκφράζει καλλιτεχνικά σε σταθερή βάση. Όπως παραδέχτηκε, δεν θα μπορούσε προς το παρόν να υποστηρίξει μια τέτοια επιλογή στον βαθμό που θα επιθυμούσε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν απολαμβάνει να τα τραγουδά περιστασιακά στα live του.

«Δεν είναι κάτι όμως το οποίο αυτή τη στιγμή με εκφράζει, άρα δεν θα ήταν και κάτι που θα μπορούσα κι εγώ να υποστηρίξω πάρα πολύ. Στα live μου αρέσει καμιά φορά, θέλω έτσι», πρόσθεσε.