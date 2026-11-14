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MEDIA

Δύσκολες ώρες για τη Ζωή Κρονάκη – Εκτός εκπομπής! Τι συνέβη

14/11/2026 - 09:53 | | 2 λεπτά ανάγνωση
Η Ζωή Κρονάκη απουσίασε από το «Καλημέρα, είπαμε» λόγω οικογενειακής απώλειας, όπως αποκάλυψε ο Τάσος Ιορδανίδης. Είναι η πρώτη φορά που λείπει.
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Χωρίς τη Ζωή Κρονάκη ξεκίνησε την εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» στην ΕΡΤ το πρωί του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου ο Τάσος Ιορδανίδης.

Ο ηθοποιός και παρουσιαστής ενημέρωσε από την αρχή τους τηλεθεατές για τον λόγο της απουσίας της συνεργάτιδάς του, αποκαλύπτοντας πως η παρουσιάστρια περνά μια δύσκολη προσωπική περίοδο.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε, η Ζωή Κρονάκη και η οικογένειά της βιώνουν μια σημαντική απώλεια στο στενό οικογενειακό τους περιβάλλον, με αποτέλεσμα εκείνη να μην μπορεί να βρίσκεται στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η Ζωή Κρονάκη απουσίασε από το «Καλημέρα, είπαμε» λόγω οικογενειακής απώλειας, όπως αποκάλυψε ο Τάσος Ιορδανίδης. Είναι η πρώτη φορά που λείπει.

Ο Τάσος Ιορδανίδης σημείωσε πως είναι η πρώτη φορά που η παρουσιάστρια απουσιάζει από το πόστο της στην εκπομπή, ενώ της εξέφρασε τη συμπαράσταση και την αγάπη όλων των συνεργατών της, στέλνοντάς της τα θερμά τους συλλυπητήρια.

«Ξεκινάει ένα πολύ ιδιαίτερο Σαββατοκύριακο για το “Καλημέρα, είπαμε”. Είναιη πρώτη φορά που από την έναρξη της εκπομπής η Ζωή Κρονάκη, η Ζωούλα μας, δεν θα είναι μαζί μας. Στο οικογενειακό της περιβάλλον βιώνουν μία απώλεια. Η σκέψη όλων μας, η αγάπη μας είναι κοντά σου, Ζωούλα», ανέφερε μεταξύ άλλων..

Ο ηθοποιός δεν θέλησε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την απώλεια, ενώ άφησε να εννοηθεί πως η Ζωή Κρονάκη αναμένεται να επιστρέψει κανονικά στο πλευρό του την επόμενη εβδομάδα.

Ο Τάσος Ιορδανίδης προχώρησε στην κανονική ροή της εκπομπής μόνος του:

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