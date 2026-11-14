Στέλλα Καλλή: «Έβγαινα έξω και δεν με θυμόταν κανένας»

Δυναμική επιστροφή στις νυχτερινές πίστες πραγματοποιεί η Στέλλα Καλλή, έπειτα από αρκετά χρόνια μακριά από το τραγούδι.

Η γνωστή τραγουδίστρια είχε επιλέξει να απομακρυνθεί από τη μουσική σκηνή και τη δημοσιότητα, αφιερώνοντας αυτό το διάστημα στον εαυτό της, στις σπουδές και στα ταξίδια της.

Το βράδυ της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου, η Στέλλα Καλλή βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» στον ΣΚΑΪ και μίλησε για την απόφασή της να κάνει ένα μεγάλο διάλειμμα από το τραγούδι. Όπως εξήγησε, εκείνη την περίοδο είχε ανάγκη να αποστασιοποιηθεί, καθώς είχε βιώσει καταστάσεις που την είχαν στενοχωρήσει και θυμώσει.

Μάλιστα, αποκάλυψε πως έφτασε στο σημείο να κυκλοφορεί έξω χωρίς να την αναγνωρίζει ο κόσμος, κάτι που, όπως είπε, απολάμβανε ιδιαίτερα. Τόνισε, επίσης, πως ούτε η φήμη ούτε η αναγνωρισιμότητα καθορίζουν τις επιλογές της.

«Το είχα ανάγκη και το έκανα. Εγώ στη ζωή μου κάνω αυτό που θέλω. Δεν με ενδιαφέρει κανένας και τίποτα. Αν εγώ αισθάνομαι ότι… ούτε η φήμη με ορίζει, ούτε αχ, πώς θα είμαι ξανά άγνωστη. Έφτασα σε ένα σημείο να βγαίνω έξω, δεν με θυμόταν κανένας. Ξέρεις πώς το απολάμβανα; Αυτό ήθελα να κάνω, αυτό έκανα. Θέλω να τραγουδάω, θα τραγουδάω. Δεν θέλω, δεν θα τραγουδάω. Τώρα θέλω και τραγουδάω και δεν θα ξαναφύγω ποτέ. Στο υπόσχομαι. Κοίτα, είχα κάποιες τρικλοποδιές εκείνη την περίοδο και είχα κάπως θυμώσει. Όταν δεν σε ενοχλώ και με ενοχλείς, έχω πρόβλημα. Κάποιοι με ενόχλησαν. Αυτά τα χρόνια σπούδαζα, ταξίδευα. Στο Κατάρ ήμουν που είναι ο πατέρας μου. Εκεί άραζα ένα, δύο μήνες με τον μπαμπά μου», αποκάλυψε η τραγουδίστρια.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και στις σχέσεις της με ανθρώπους από τον καλλιτεχνικό χώρο, παραδεχόμενη πως η απομάκρυνσή της είχε ως αποτέλεσμα να χάσει επαφή με αρκετά πρόσωπα. Όπως είπε, εκείνη την περίοδο δεν επιθυμούσε να διατηρεί σχέσεις με ανθρώπους του χώρου.

«Έχασα κόσμο. Γιατί κι εγώ φταίω που αποτραβήχτηκα. Δεν θα μπορούσα να έχω φιλίες με στον χώρο. Δεν ήθελα καμία σχέση με το χώρο γενικά», συμπλήρωσε.

Πλέον, η Στέλλα Καλλή δηλώνει έτοιμη να συνεχίσει τη μουσική της πορεία, ξεκαθαρίζοντας πως αυτή τη φορά δεν σκοπεύει να απομακρυνθεί ξανά από το τραγούδι.