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SHOWBIZ

Μαρία Γεωργιάδου: «Ήταν προσβλητικό το κίτρινο κουτσομπολιό»

14/11/2026 - 11:10 | | 2 λεπτά ανάγνωση
Μαρία Γεωργιάδου: «Ήταν προσβλητικό το κίτρινο κουτσομπολιό»
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Η Μαρία Γεωργιάδου και ο Στράτος Τζώρτζογλου φωτογραφήθηκαν μαζί και μίλησαν για την περίοδο κατά την οποία υπήρξαν ζευγάρι, αλλά και για την έντονη δημοσιότητα που είχε συνοδεύσει τότε τη σχέση τους.

Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στον τρόπο με τον οποίο τα Μέσα ενημέρωσης κάλυπταν την προσωπική τους ζωή, αποκαλύπτοντας στο ΟΚ! πως ορισμένες φορές τα δημοσιεύματα ξεπερνούσαν τα όρια και την έκαναν να αισθάνεται έντονη δυσφορία.

Μαρία Γεωργιάδου: «Ήταν προσβλητικό το κίτρινο κουτσομπολιό»

Σε ενόχλησε ποτέ η υπερπροβολή που είχατε στα Μέσα την εποχή που ήσασταν ζευγάρι;

Κάποια στιγμή δεν ήταν απλά ενοχλητικό, αλλά προσβλητικό το «κίτρινο» κουτσομπολιό. Παρουσίαζαν μια εικόνα για εμάς που δεν αντιστοιχούσε στην πραγματικότητα. Μια-δυο φορές με είχε πιάσει απελπισία, αλλά μετά κατάλαβα ότι είναι ένα παιχνίδι που δεν μπορούμε να το επηρεάσουμε, δεν είναι στο χέρι μας. Επίσης, συνειδητοποίησα ότι είναι ένα κακό παιχνίδι που κάποια στιγμή θα τελειώσει, όπως και έγινε.

Συνηθίζεις να ζητάς τη γνώμη του Στράτου σε κάποιο θέμα που σε απασχολεί;

Θα μπορούσα να ζητήσω τη γνώμη του αλλά δεν το κάνω, γιατί θεωρώ ότι ο καθένας πρέπει να αποφασίζει μόνος του και να παίρνει τα ρίσκα του.

Έτσι κι αλλιώς, κατά κάποιον τρόπο, τελικά θα κάνεις αυτό που θέλεις ο ίδιος. Και αν ήταν λάθος, κάποια στιγμή θα πάρεις το σωστό μήνυμα και δεν θα το επαναλάβεις.

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