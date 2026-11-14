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SHOWBIZ

Ιλένια Ουίλιαμς: «Την τελευταία εβδομάδα είμαι λίγο περίεργα»

14/11/2026 - 12:08 | | 1 λεπτό ανάγνωση
Η Ιλένια Ουίλιαμς μοιράστηκε στο Instagram πως περνά μια δύσκολη εβδομάδα και θα ήθελε να απομονωθεί για λίγο όμως είναι δύσκολο.
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Μια πιο προσωπική πλευρά της μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Ιλένια Ουίλιαμς, μέσα από ανάρτηση που έκανε στον λογαριασμό της στο Instagram το βράδυ της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου.

Η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια αποκάλυψε πως το τελευταίο διάστημα δεν αισθάνεται ιδιαίτερα καλά, εκφράζοντας την επιθυμία της να απομακρυνθεί για λίγο από την καθημερινότητα και να μείνει μόνη της, μέχρι να αισθανθεί ξανά καλύτερα.

Η Ιλένια Ουίλιαμς μοιράστηκε στο Instagram πως περνά μια δύσκολη εβδομάδα και θα ήθελε να απομονωθεί για λίγο όμως είναι δύσκολο.

Μέσα από ένα Instagram story, στο οποίο πόζαρε στο αυτοκίνητό της, η Ιλένια Ουίλιαμς μίλησε ανοιχτά για την ανάγκη της να απομονωθεί προσωρινά. Όπως εξήγησε, υπάρχουν λόγοι που την έχουν επηρεάσει τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο δεν μπορεί να αφήσει στην άκρη τις υποχρεώσεις της και να αποσυρθεί από την καθημερινότητά της για όσο διάστημα θα ήθελε.

«Την τελευταία εβδομάδα είμαι λίγο περίεργα.. έχω τους λόγους μου προφανώς, απλά σκεφτόμουν τώρα, πόσο θα ήθελα να κλειστώ στο σπίτι μου για 2 μήνες και να μην με ενοχλήσει άνθρωπος, και να βγω ξανά όταν νιώσω καλά!! Μπορώ; Δεν μπορώ… Οπότε;; Προχωράμε και θα τα βρούμε όλα», έγραψε χαρακτηριστικά.

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